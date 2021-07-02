Непобедимые: Италия Манчини выбила бельгийцев

Бельгия — Италия — 1:2

Соперник драматично вышедшей в полуфинал Испании через серию пенальти против игравших концовку основного и все дополнительное время в меньшинстве Швейцарии определялся в противостоянии Бельгии и Италии.

После вылета с турнира Франции бельгийцев многие специалисты считали самой сильной командой Евро, в то время как Италия показывает на этом континентальном форуме сильнейшую и самую яркую игру и вообще забыла, что такое поражения и даже пропущенные мячи!

Кроме того, Роберто Манчини смог рассчитывать в этом поединке на не игравшем с первого матча из-за травмы капитана команды Джорджо Кьеллини, в то время как в распоряжении Роберто Мартинеса не оказалось дернувшего в 1/8 финала мышцу Эдена Азара.

Но хотя бы Кевин де Брейне, покинувший в игре 1/8 финала поле из-за повреждения еще в начале второго тайма, в последний момент оказался в составе.

Именно де Брейне и был главной ударной силой своей сборной, генерируя в первом тайме практически все опасные атаки «красных дьяволов» и атакуя лично.

Не все его удары доходили до створа, но пару раз Джанлуиджи Доннарумме пришлось по настоящему выручить Италию, а еще раз голкипер, переходящий в «ПСЖ», спас после выстрела Ромелу Лукаку с прохода.

Бельгия отрезками смотрелась очень прилично, но все же первая половина прошла с перевесом итальянцев. Они очень резво начали, и вскоре Леонардо Бонуччи после подачи с флангового штрафного грудью протолкнул мяч в сетку мимо Тибо Куртуа, однако VAR отменил взятие ворот из-за офсайда поучаствовавшего в эпизоде Кьеллини.

У Скуадры Адзурра очень активен был Федерико Кьезо. Но ему все время чуть не хватало времени, чтобы нанести разящий удар, который не будет заблокирован.

А после получаса игры, когда инициатива вроде бы прочно перешла к Бельгии, Ян Вертонген крайне неудачно повел мяч из собственной штрафной, потерял его, и Марко Верратти быстро сделал обостряющую передачу на Нико Бареллу.

Ну а дальше полузащитник «Интера» просто идеально разобрался в окружении трех защитников, просто издевательски разделавшись особенно с Томасом Вермаленом и Торганом Азаром, и вколотил мяч в сетку.

А перед самым перерывом настоящий шедевр сотворил Лоренцо Инсинье. Вингер «Наполи», несколько терявшийся на этом Евро до четвертьфинала, легко обыграл Юри Тилеманса и нанес фантастический обводящий удар в дальнюю девятку. Даже у Куртуа с его длиннющими руками и прекрасным прыжком не было шансов.

Правда, Бельгия сразу же вернулась в игру. Реактивный Жереми Доку прорвался по левому флангу и нарвался на границе штрафной на толчок от Джованни ди Лоренцо. Арбитр сразу указал на точку, которая выглядела спорной, но была подтверждена VAR.

Ну а Лукаку переиграл Доннарумму, ударив по центру, в то время как вратарь улетел в угол.

На вторую половину бельгийская сборная вышла с явной верой в возможность спасения и с первых минут пошла в наступление. Правда, тотальным его сделать не получалось — Италия в обороне не отсиживалась, ходила в атаку и делала это весьма опасно.

И все же к исходу часа игры «красные дьяволы» были очень близки к восстановлению паритета.

Затерзавший ди Лоренцо своими скоростными прорывами Доку снова протащил мяч на чужой половине поля и отдал по прямой де Брейне, который прорвался почти к воротам и покатил на дальнюю штангу набегавшему на пустой угол Лукаку.

Мяч миновал Доннаррумму, и форвард «Интера» замыкал в пустой угол, но каким-то чудом свою пятую точку успел подставить добежавший назад Леонардо Спинаццола.

Чуть позже защитник «Ромы» чуть не стал главным героем, подключившись в бельгийскую штрафную, но попасть в касание в ворота после закидушки он не сумел.

Ну а дальше моменты возникали только у итальянских ворот. Доку продолжал разрывать и генерировать остроту для себя самого, обыгрывая по три человека за раз, и партнеров. Где-то Бельгии просто не везло, как в эпизоде, где Лукаку на сантиметры не дотянулся лбом до мяча перед уже пустыми воротами.

Затем Спинаццола получил травму во время неудачного рывка и покинул стадион на носилках, чуть не плача. Ну а Бельгия продолжила свой штурм. В концовке «голубая эскадра» уже не помышляла об атаках и только тянула время, но вполне удачно.

Италия продержалась и вышла в полуфинал на Испанию, хотя на последний угловой в итальянскую штрафную прибежал даже Куртуа.