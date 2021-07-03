Почти 30 лет спустя: Дания уже в полуфинале Евро

Чехия — Дания — 1:2

До старта чемпионата Европы вряд ли кто ждал четвертьфинала Чехия — Дания. Вообще речь идет о крепких сборных, что было известно, но, что кто-то из них пробьется в полуфинал, было совсем не очевидно.

Еще меньше вероятность такого развития событий стало после начала турнира. Дания в матче открытия по всем известным обстоятельствам потеряла свою единственную суперзвезду Кристиана Эриксена и умудрилась проиграть финнам (0:1). Причем соперник нанес только один удар за матч против 23 у «викингов».

Дальше был классный футбол против Бельгии, закончившийся все-таки поражением (1:2) после выхода на поле перевернувшего все Кевина де Брейне.

Оказавшись на грани пропасти, датчане разнесли сборную России (4:1) и с тремя очками пробились в плей-офф, так как заняли даже не третье, а второе место в подгруппе (спасибо обыгравшим всех бельгийцам и выигравшей у Финляндии команде Станислава Черчесова).

Дания показывала прекрасный футбол во всех матчах, в том числе и в проигранных, а Уэльс в 1/8 финала просто разорвала (4:0). И все-таки главным фаворитом Евро ее никто не считал.

Чехия же бодро начала турнир, выйдя в плей-офф фактически за два тура, но все равно не показала на групповой стадии ничего выдающегося, за исключением гола Патрика Шика в ворота шотландцев с 50-ти метров, ставшего самым дальним в истории чемпионатов Европы.

А вот в 1/8 финала подопечные Ярослава Шилгавы разобрали на запчасти звездную, техничную, набравшую в группе девять очков, но слишком легковесную сборную Нидерландов (2:0), главный тренер которой Франк де Бур совершил тактический суицид.

В итоге на поле стадиона в Баку именно чехи и датчане определяли первого полуфиналиста из нижней части сетки, который по имени, конечно, уступал паре Италия — Испания, сформированной в верхней половине.

В кадровом плане ситуация у соперников была несколько разной. Чехи подошли к матчу с полным ростером здоровых игроков. Правда, Владимир Дарида все-таки остался в запасе, так как, видимо, восстановился не до конца.

У датчан, помимо не играющего после падения в обморок и операции на сердце Эриксена, не смогли выйти в стартовом составе получившие травмы Даниэль Васс и Юссуф Поульсен. Но оба оказались в запасе и вступили в бой по ходу встречи.

Кроме того, подопечные Каспера Юлманда набрали такой ход, что им, похоже, было все равно, кто вышел с первых минут — все показывали качественную игру.

Как бы ни был хорош Васс, Йенс Штригер заменил его на правой бровке совершенно безболезненно, а Каспер Дольберг, оказавшийся в стартовом составе вместо дважды отличившегося на групповой стадии Поульсена еще в первом матче плей-офф нокаутировал валлийцев своим эффектным дублем.

В общем, датчане выглядели фаворитом матча и очень быстро стали оправдывать статус. Уже на пятой минуте Йенс Ларсен подал угловой, а Томас Дилейни переиграл всех в воздухе и головой направил мяч в дальний угол.

Ну а на 40-й минуте прекрасный Йоаким Меле вырезал передачу с левого фланга внешней стороной стопы (не хуже паса Андрея Ярмоленко на Александра Зинченко), а Дольберг опередил опекуна и направил в касание в девятку.

В обоих случаях у Томаса Вацлика никаких шансов спасти Чехию не было. В целом же команда Шилгавы играла неплохо, но настоящих угроз у ворот Каспера Шмейхеля не создавала, и перевес соперника выглядел закономерным.

А вот после перерыва все поменялось. Чешский наставник сразу же бросил в бой Якуба Янкто и Михала Крменчика вместо Томаша Голеша и Лукаша Масопуста, который уже на первой минуте проверил бдительность датского вратаря.

На второй Шмейхель уже вытянулся в струнку и перевел на угловой могучий выстрел Антонина Барака. Ну а на 49-й Шик классно сориентировался в штрафной после передачи Владимира Цоуфала, забив свой пятый гол на турнире и вернув в матч интригу.

Вскоре Юлманд выпустил Поульсена, который стал главным адресатом и мотором датских атак. Он постоянно тревожил Вацлика, но тот все-таки справлялся. У противоположных ворот напряжения тоже хватало, однако и Шмейхель был надежен.

За десять минут до конца Шилгава бросил в бой новую порцию свежих сил, выпустив на поле в том числе и Дариду.

В одной из датских атак Поульсен не поделился мячом с Меле и пробил сам так, что Вацлик поймал достаточно спокойно. На 82-й минуте форвард исправился и вывел левого бровочника через полуфланг фактически один на один.

Вообще одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» мог покатить на пустые Мартину Брэйтуэйту, но предпочел пробить сам и попал в голкипера, упустив верный шанс снять вопросы о победителе.

Интрига держалась в итоге до самого конца, и бравые чешские футболисты действительно сражались и искали свои моменты, но все же итоговая победа Дании выглядит вполне закономерной, и теперь команда Юлманда вполне может повторить чудесное достижение 92-го года, когда «викинги» сенсационно стали чемпионами Европы, хотя вообще не должны были участвовать в турнире.