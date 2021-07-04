«Россияне уже болеют против сборной»: кого зовут на смену Черчесову

Речь Станислава Черчесова по итогам выступления сборной России на Евро-2020 на 2,5-часовой пресс-конференции вызвала резкую реакцию футбольной общественности. По информации различных инсайдеров, именно заявления специалиста склонили руководство Российского футбольного союза к решению о расторжении контракта с ним, несмотря на уже начавшийся отборочный цикл к чемпионату мира в Катаре.

В качестве преемников называют имена работающих в клубах Российской премьер-лиги Сергея Семака («Зенит»), Леонида Слуцкого («Рубин»), который уже возглавлял национальную команду как раз до Черчесова, и Валерия Карпина («Ростов»).

Но существуют версии и с назначением именитого иностранного специалиста. Именно к такому варианту склоняется бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака», а также клубов Испании, Нидерландов и Чехии Валерий Масалитин.

«Насчет отставки, я думаю, что, само собой, это уже напрашивается. Если у сборной нет результата, нет игры, то, конечно, стоит менять тренера», — говорит Масалитин «Газете.Ru».

«Если мы хотим перемен, то возглавить должен иностранный специалист. Нас еще [Гус] Хиддинк в 2008 году предупреждал, что наш футбол идет по наклонной, если мы не сделаем необходимые выводы, то мы скатимся. Вот это и произошло. Если придут тренеры, которые видят наш футбол, видят наши проблемы и знают, как их решить, то, конечно, должен возглавлять иностранный тренер. Если мы хотим остаться на этом же уровне без развития, то тогда нужен отечественный, — рассуждает бывший нападающий. — Этот человек должен быть на уровне где-то клуба. Человек, который будет развивать футбол, какие-то современные тенденции. Возможно, нужен какой-то молодой специалист, с какими-то своими прогрессивными взглядами.

Все равно надо нам выстраивать систему, потому что без системы придет какой-то определенный тренер и столкнется с такой же проблемой, что игроки не соответствуют уровню сборной. Это же уже ни в какие ворота не лезет.

Значит, надо воспитывать своих игроков, которые будут соответствовать уровню сборной. И нужен человек с прогрессивным взглядом, который знает современный футбол, который может прийти с какой-нибудь программой и развивать наш футбол. Вот, обратились наши в какую-то голландскую компанию, которая разрабатывает развитие футбола, но это не то. В принципе, все новшества лежат в голландском футболе. Поэтому здесь нужно смотреть осторожно, нельзя назначать кого-то, даже человека с именем, но у него при этом непрогрессивный футбол, он играет по старинке.

Будет результат, но никакого развития мы не получим. А можно назвать какого-то молодого, прогрессивного, пройдет время, и мы получим результат. Здесь все надо смотреть в комплексе, и тренера ставить, если это будет иностранец, и смотреть, как он видит наш футбол, что нужно сделать.

Если взгляды руководства Российского футбольного союза и тренера совпадают, то, конечно, надо приглашать и работать».

По мнению Масалитина, российский футбол находится сейчас в плачевном состоянии, когда перемены просто необходимы.

«Мы дошли уже до крайней точки, футбол уже не то, что не интересен, а люди начинают болеть против сборной.

Русские люди против сборной, потому что наша сборная не показывает того футбола, вообще ничего не показывает.

Это не то, что не патриотично, просто люди уже настроены так, видят, куда футбол катится, и на нашу сборную уже не интересно смотреть».

В качестве примера он привел австрийский «Зальцбург», сумевший выйти на уровень постоянного участия в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря разработанной системе.

«Конечно, необходимо делать выводы, приглашать специалистов, у которых есть программа. У того же «Зальцбурга» есть такое, у других команд Бундеслиги, Ее разработали американцы, внедрили там своих тренеров, которые учили, и есть результат, — отметил Масалитин. — Да, разработали, поставили своих тренеров, научили играть, и все, эта система заработала. Понятно, что там команды, а у нас целая страна. И должны быть единомышленники, которые подхватят эту идею, которые будут развивать на местах, потому что периферия – это кузница кадров нашего футбола.

И если мы начнем развивать это только в Москве, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, то будет очень мало результата. Но если мы начнем затрагивать регионы, периферию, то будет большой потенциал.

Но, по моим ощущением, это, в первую очередь, должно быть заинтересовано государство».