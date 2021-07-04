«Гора оказалась слишком высокой»: как объясняли поражение Украины в матче с Англией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объяснил поражение в четвертьфинале чемпионата Европы тем, что его подопечным еще рано задумываться о выходе в полуфинал континентального первенства.

«Я думаю, что мелкие детали сыграли ключевую роль в игре. Мы плохо справлялись с навесами, у сборной Англии было большое преимущество в этом компоненте.

В общем, мы играли в свой футбол, не отвернулись от наших принципов, но гора оказалась слишком высокой для нас, чтобы на нее забраться. Наверное, нам еще рано забираться на такие высоты.

Команда не отказывалась от своей структуры, принципов, были хорошие эпизоды, когда мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, но есть преимущество в классе и англичане использовали его. Отсутствие Малиновского? Если бы мы были укомплектованы лучше, если бы все были здоровы, то все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы достигли», — приводит слова Шевченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Защитник Виталий Миколенко считает, что Англия была одним из самых сильных соперников Украины на Евро-2020. По его мнению, счет матча оказался крупным, потому что англичане реализовали все моменты, которые у них были.

«Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро. Моя задача — выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я ни сыграл.

Два гола во втором тайме с Англией? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два — на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил», — цитирует Миколенко «Динамомания».

Полузащитник Сергей Сидорчук заявил, что англичане заслуженно выиграли, но счет матча не отражает реальный рисунок игры.

«Не считаю, что результат вполне заслуженный. Они забили быстрый гол, но игра была достаточно равной, у нас были хорошие отрезки. Но злую шутку сыграла травма Сергея Кривцова. Три гола были забиты головой после его замены.

Нельзя сказать, что Англия победила незаслуженно. Но счет не должен был быть таким. Очень тяжело переживать такие поражения. Не думал, что проиграем 0:4.

Ощущения сейчас не очень, честно говоря», — цитирует Сидорчука «Футбол 1».

Капитан желто-синих Андрей Ярмоленко рассказал, что ключевую роль в итоговом результате сыграл быстрый гол, забитый Харри Кейном в дебюте встречи.

«Когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается – приходится перестраиваться.

Послушайте, нас ничего не сломает. Мы – отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 4:0 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию – огромное достижение.

Поздравляю наших болельщиков с таким результатом», — передает слова Ярмоленко Tribuna.com.

Поддержал команду после разгрома и президент страны Владимир Зеленский.

Хлопц, ви довели, що вмте битися нарвн з найкращими, що мате сталевий характер, вмте надихати й об'днувати навколо себе всю крану. Дякую за цей чемпонат певен, що дал – тльки краще! Обймаю кожного з вас вд усх укранцв! Слава Укран! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

«Ребята, вы доказали, что можете сражаться на равных с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» – написал Зеленский в Twitter.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, подводя итоги встречи, отметил, что его игроки показали фантастическую игру.

«Мне приятно иметь возможность добиться результатов, которые снова выводят нашу страну на футбольную карту.

Полуфинал — это вызов для нас. Осенью у нас было две игры с Данией. Я знаю, насколько они хороши, они снова доказали это на Евро. Это будет фантастическая игра.

Мы не хотели отступать. Мы хотели по-настоящему ухватиться за возможность, а не надеяться, что сможем победить или позволить судьбе сыграть свою роль. Думаю, что игроки были решительны и безжалостны», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, забивший в матче с Украиной свой первый мяч в футболке национальной сборной, восхитился командным духом англичан.

«Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал», — сказал Хендерсон в интервью пресс-службе УЕФА.

В России реакция на итог игры была неоднозначной. Так, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки обвинила подопечных Андрея Шевченко, которые перестали атаковать после третьего пропущенного мяча, в трусости.

«Англия отменила Украину в четвертьфинале — 4:0. Футбол, начиная с 50-й минуты, можно было смело заканчивать — украинцы вперед не шли, боясь пропустить еще больше, а англичане снисходительно перекатывали мяч поперек поля», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

А бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Семин заявил, что украинцы переоценили себя.

«Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне — Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера.

На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткое поражение», — передает слова Семина ТАСС.