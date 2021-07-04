«Ради Медведева все бросят футбол»: тренер — о шансах россиян на «Уимблдоне»

О выходе трех россиян во вторую неделю «Уимблдона»

«Моя позиция такая, что этот турнир можно уже назвать успехом российского тенниса. Это прежде всего. Это не пришло в одночасье. Последние два года к этому мы шли. И эта компания, которая сегодня нас всех радует, показывает достаточно интересные результаты, — считает Камельзон.

— По каждому отдельному игроку можно говорить отдельно, по каждой игре отдельно, но особенно меня просто поразило вчера выступление Медведева в матче с Марином Чиличем. Это было очень показательно.

Но и все остальные ребята — молодцы. Даже тот же Хачанов держится. Эта троица сегодня выдвинулась на ведущие позиции в мировом теннисе. Это абсолютно однозначно.

Есть много общих моментов. У всех этих ребят хорошо работает их команда. Сейчас же у каждого своя, такая мода. Но и между собой они хорошо контактируют. Они научились просчитывать, читают, что о них пишут и прибавляют. Считаю, у ребят хорошие шансы пройти дальше. Все, конечно, до полуфинала не пройдут, и не могут все пройти. Но если кто-то из них пройдет — это уже будет выдающийся результат».

О пятисетовой драме Медведев — Чилич

Опытный специалист не согласился с мнением, что 32-летнему хорвату в противостоянии с более молодым Медведевым не хватило времени для подготовки. По мнению Камельзона, перевес в две партии хорват отдал не из-за этого.

«Не могу согласиться, что Чилич просел физически по ходу матча. Он был очень хорошо готов к этому турниру. Конечно он очень возрастной игрок. Все-таки это двухметровый теннисист, который должен на траве перемещаться да еще и уметь играть пять сетов. Для этого нужно большое здоровье.

Он не просел — это слово мне не нравится, его «просадил» Медведев. Он создал ситуацию, при которой хорват ничего не мог сделать. Третий сет был самый кульминационный.

Даниилу надо было все это перебороть, перемолоть. Но с каким блеском он это сделал! Профессионально, мастерски решил проблему третьего сета. А дальше было дело техники, и можно говорить о том, что Чилич подустал. Композиция игры была уже на стороне Медведева».

О расслабленности Медведева в концовке

В пятой партии Даниил Медведев вел со счетом 5:0, подавал на матч и имел три матч-пойнта при счете 40:0, но умудрился растерять преимущество, проиграть два гейма подряд и только после этого дожать оппонента в борьбе на другой своей подаче.

«Я во всех интервью и в работе говорю, что теннис — это внимание. Кто не теряет концентрации, тот всегда может победить. Внимание было утеряно из-за этой ерунды: новые мячи, не новые мячи; закрываем крышу, не закрываем крышу, — отметил Камельзон.

— Медведев даже при трех матчболах потерял внимание, а Чилич показал, что он не ребенок и с ним так нельзя. Он профессионал и серьезный боец. Так что то хорошо, что хорошо кончается. К чести Медведева, он смог ликвидировать этот сбой и дожал оппонента.

Обратите внимание, что три последних партии шли под диктовку его первых подач. А на траве первая подача — оружие номер один. Вот и все. Поэтому там все было понятно уже. Хорошо, что он показал такой результат и порадовал всех, кто за него болеет».

О неуверенном начале Медведева

В первых двух партиях хорват переигрывал вторую ракетку мира за счет агрессивной игры и более глубоких ударов.

«Когда ты выходишь на очередной матч — это очередной спектакль. Там уже другой противник стоит напротив. Это другая подкрутка, другая подрезка, другая подача, другое видение, другой полет мяча. К этому всему надо привыкнуть, — считает тренер сборных страны.

— Очень много первых сетов доходит до тай-брейков. Пока разомнешься, пока разберешься, откуда у соперника больше ошибок. При равной игре он там ошибся, тут ошибся, значит, можно это попробовать, а тут укоротить.

Теннис — это философия. И она начинается с того момента, когда ты выходишь на корт и судья объявляет о начале матча.

Тот же Рублев хромает и долго раскачивается. Я ему самому об этом сто раз говорил: научись стартовать уже, хватит играть с напрягом первые сеты. Но это не так просто. Это достаточно сложное дело — подготовить свой организм с самого начала. Но нужно отметить, что Чилич против Медведева в начале очень здорово играл».

О матче Медведев — Хуркач в четвертом круге

Теперь Медведева ждет поединок с поляком Хубертом Хуркачем в четвертом круге. Он занимает 14-е место в рейтинге, имеет схожие с россиянином антропометрические данные и даже родился в тот же день, но на год позже. При этом они никогда не встречались друг с другом.

«Противник будет очень серьезный. Во-первых, все, кто прошли в эту стадию, очень опасны. В четвертом круге не осталось слабых.

Ну а в конкретном случае Хуркач не очень знаком Медведеву, и там еще уйдет время на раскачку. Но то, как играет Даниил сегодня, он может сломать любую игру. Вопрос, насколько он будет себя хорошо чувствовать. Он сейчас на подъеме, там будет борьба, но все же должен выиграть Медведев».

О потенциальном четвертьфинале Медведев — Федерер

В случае победы над Хуркачем Медведев, вероятно, за выход в полуфинал сразится с великим швейцарцем Роджером Федерером.

«Конечно это будет украшение всего турнира! Думаю, все болельщики-футболисты бросят свои телевизоры и пойдут смотреть этот матч. Сейчас идет смена поколений. Медведев и Ко задрали планку очень высоко», — уверен Камельзон.

«Они уже заслужили сравнения с Джоковичем, Федерером... Надаль правильно сделал, что отказался от «Уимблдона». Его команда правильно все просчитала. Так что Федереру точно не будет легкой дороги в полуфинал. Матч с Медведевым будет наиболее ярким спектаклем для нас из возможных».

О шансах Медведева, Рублева и Хачанова на этом «Уимблдоне»

«Думаю, в полуфиналы могут выйти Медведев и Рублев. При всей моей любви к Хачанову, есть небольшое отставание по рейтингу и в плане движения на корте. Хотелось бы, чтобы он двигался полегче. Тот же Рублев — он же не бегает по корту, а летает. Хачанов немножко тяжеловес, а это трава, и она диктует свои условия. Тут ты борешься не только с противником, но и с покрытием. Посмотрите, как игроки скользят и падают.

Если ожидать какой-то результат, то Медведев и Рублев предпочтительнее. Но если Хачанов пройдет всех и выиграет «Уимблдон», я буду только счастлив. Он молодец на этом турнире».

О шансах Рублева против Джоковича

Если Андрей Рублев в четвертом круге обыграет венгра Мартона Фучовича, в четвертьфинале он может попасть на первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Камельзон уверен, что у россиянина и в этом поединке хорошие шансы на победу:

«Сегодня все эти ребята могут обыгрывать Джоковича. Но в сетке еще много очень сильных игроков. И Саша Зверев, и Роберто Баутиста-Агут, и Денис Шаповалов, который прибавил в игре явно. На моем веку эта мужская сетка — лучшее, что было в теннисе!»