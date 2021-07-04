30 секунд и три штрафных балла: как Мазепина наказали на Гран-при Австрии

Доминирование Ферстаппена

Гран-при Австрии было третьим этапом чемпионата «Формулы-1» за три недели. Это первый, но не последний такой отрезок в сезоне.

Голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» одержал очередную победу, которая к тому же стала для него необычайно легкой: он выиграл квалификацию, удержал первую позицию на старте гонки и на скоро рестарте, после чего спокойно уехал от соперников и финишировал в одиночестве безо всякой борьбы. Кроме того, он установил еще и лучший круг, собрав так называемый «Большой шлем» и заработав дополнительный балл в общий зачет чемпионата мира.

Там у Ферстаппена все просто отлично: он лидирует со 182 очками, опережая действующего и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 32 пункта.

То есть британцу, чтобы опередить конкурента, недостаточно будет выиграть гонку с лучшим кругом, даже если оппонент вообще не наберет очков!

Кроме того, Ферстаппен установил новый рекорд «королевских автогонок». На Гран-при Австрии он стал всего 17-м в истории гонщиком, кому удавалось добраться до подиума 50 раз.

И при этом именно представитель Нидерландов сделал это в самом молодом возрасте (23 года 277 дней), побив достижение Себастьяна Феттеля (25 лет 327 дней).

Норрис — гонщик дня

Тем не менее гонщиком дня был признан не Ферстаппен. Уж слишком приторным было преимущество голландца над всеми, и зрители проголосовали за британца Ландо Норриса.

Пилот «Макларена» вполне заслуженно получил свое признание, ведь проявил себя еще в квалификации, едва не отобрав у имеющего куда более быстрый болид Ферстаппена поул-позишн и опередив всех остальных.

Да и в гонке Норрис смотрелся просто прекрасно, и если бы не штраф в пять секунд, который ему пришлось отбыть на первом пит-стопе за борьбу с Серхио Пересом на первых метрах дистанции, то наверняка финишировал бы вторым.

Впрочем, и подиум — прекрасный на грани фантастики результат для самого пилота и его команды.

Собственно, Норрис после Гран-при Австрии в личном зачете пилотов отобрал третье место у того же Переса, который в нынешнем сезоне является напарником Ферстаппена по «Ред Булл».

Проблемы «Мерседеса»

А вот у чемпионов проблем все больше и больше. «Серебряные стрелы» не имели достаточного темпа еще в квалификационной сессии, уступив «Ред Буллам» и Норрису, но и в гонке многое пошло кувырком.

Хэмилтон смог выйти из-за штрафа Норриса на вторую позицию, а Боттас стал третьим. И так все и должно было закончиться, минимизировав потери, но на болиде британца случилось повреждение.

Сначала командный мостик запрещал Боттасу обгонять напарника, но когда стало ясно, что в этом случае Норрис рискует пройти обоих, финну дали разрешение вырваться вперед, благодаря чему он закончил вторым, а «Макларен» обошел только Хэмилтона.

Теперь «Мерседес» еще отстал в Кубке конструкторов и проигрывает австрийской команде уже 44 очка, то есть больше чем сумма за дубль с лучшим кругом!

Парад штрафов

А еще на Гран-при Австрии необычно жестко проявили себя стюарды, наказывавшие всех по всей строгости закона, который обычно трактуется в «Ф-1» все-таки мягче.

Все началось с того пятисекундного штрафа Норриса за выдавливание Переса. Позже по ходу гонки мексиканец уже сам получил штраф за аналогичное действие против Шарля Леклера, а потом сделал это еще раз, снова схватил дополнительные пять секунд и оказался в итоговом протколе позади другого представителя «Феррари» Карлоса Сайнса, который финишировал в гонке позицией ниже (в итоге испанец стал пятым, а Перес — шестым).

По ходу заезда дважды за пересечение линии пит-лейн наказывался японец Юки Цунода из «Альфа Таури», пятисекундный штраф получал канадец Ланс Стролл на «Астон Мартин», а

россиянин Никита Мазепин на «Хаасе» заработал черно-белый флаг за игнорирование голубых флагов. Они предупреждают пилотов о том, что нужно пропустить соперников на круг.

Ну а закончился этап мощной аварией Кими Райкконена на «Альфа Ромео» с Себастьяном Феттелем из «Астон Мартина». В очковой зоне они не были, но финн все равно получил +20 секунд штрафа.

Дирекция гонки тут же вывесила особенно строгие двойные желтые флаги, но многие пилоты их как будто проигнорировали, в результате чего стюарды вызвали к себе сразу восемь человек на разбирательство.

Вперед к дисквалификации

Дирекция была недовольна действиями Переса, Сайнса, Леклера, Даниэля Риккардо из «Макларена», Пьера Гасли из «Альфа Таури», Антони Джовинацци из «Альфа Ромео», Николаса Латифи из «Уильямса» и все того же Мазепина.

Однако первые шестеро избежали наказания, а вот канадец и россиянин получили по 30 секунд штрафа ко времени гонки и по три балла в суперлицензию.

Если первое не страшно, так как оба финишировали в хвосте, то со штрафными очками шутить не стоит. За 12 следует дисквалификация на один этап. У Латифи баллов уже шесть, а у Мазепина — пять.

Сгорают штрафы только через год после вынесения. В прошлом сезоне россиянин, выступая в «Формуле-2», заработал критичные 11 штрафных очков, но с переходом на серию выше начал все с нуля.

Но куда неприятнее положение Норриса с Пересом. Они за свои маневры не отделались только штрафными секундами. Британец, нарушивший правила один раз, получил два штрафных балла, на счету мексиканца сразу четыре за два нарушения.

При этом в пассиве Норриса уже десять штрафов в суперлицензии, а у Переса — восемь. Правда, два балла у Ландо сгорят еще до следующего этапа, так что гонщики находятся в равном, но все равно не самом приятном положении и должны стать осторожнее.