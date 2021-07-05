«Министерство украинского бескультурья»: за что Киев запретил Губерниеву въезд в страну

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев, который прославился репортажами по биатлону, однако во время Евро-2020 также активно освещает футбол, был включен в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

Данный перечень с 2015 года составляет министерство культуры страны, и на текущий момент в нем уже 204 человека. Губерниев стал первым представителем спорта, остальные — деятели культуры, например, Сергей Безруков, Эвелина Бледанс, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Жерар Депардье, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Иосиф Пригожин. Также в списке остаются уже скончавшиеся Иосиф Кобзон и Валентин Гафт.

За что же туда добавили Губерниева? Очевидно, что он не «опаснее» всех других перечисленных лиц. Скорее всего, минкульту Украины не понравились высказывания комментатора о том, что сборная желто-синих, включая главного тренера Андрея Шевченко и лидера команды Александра Зинченко, дают пресс-конференции на русском языке и вообще всегда используют именно этот язык для коммуникации.

«Я не удивлен тому, что украинцы прошли в четвертьфинал Евро. Они молодцы. Прекрасные установки на русском языке. Язык, который помог сборной Украине добиться успеха. Молодцы и Шевченко, и команда. Я за них очень рад», — говорил Губерниев на «Матч ТВ».

После того как Украина потерпела разгромное поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале, комментатор заявил о полной несостоятельности желто-синих в этой встрече. В частности, Губерниев отметил, что англичанам во втором тайме было достаточно просто «стоять», чтобы одержать победу, что украинцы совсем перестали атаковать при счете 0:3, а зрители должны были попробовать вернуть деньги за билеты.

«Таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде!!!» — подчеркнул комментатор в Telegram-канале.

Судя по всему, эти высказывания в совокупности привели к тому, что украинские власти решили выразить свою неприязнь к Губерниеву, включив его в черный список. Теперь журналисту запрещен въезд на территорию Украины.

Четырехкратный чемпион мира, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что даже такие санкции не ударят по имиджу Губернива и не скажутся на его журналистской деятельности.

«Я не сомневаюсь, что в карьере Дмитрия это не сыграет никакой роли и никак не помешает его популярности как комментатора не только зимних, но и летних видов спорта», — подчеркнул специалист.

«Губерниев настолько грамотно и профессионально ведет многие виды спорта, что испортить это невозможно. А что он сказал про футбол — это часто бывает: эмоции у комментаторов и болельщиков всегда есть», — считает Драчев.

Наверное, есть эмоции и у украинских чиновников, которые вдруг что-то услышали про себя, добавил эксперт. «Я всегда смотрю на это с усмешкой», — отметил он.

«Можно Дмитрия внести хоть в черный список, хоть в красный, хоть в зеленый — что ему это даст? Он всегда очень поддерживал украинских спортсменов и в биатлоне, и в лыжных гонках. Мы дружили и дружим с президентами украинских федераций по зимним видам спорта, у нас никогда не было конфликтов. И говорить о том, что Губерниев стал на Украине персоной нон грата, немного смешно. Это звучит на уровне маразма», — уверен специалист.

«Наверное, это просто эмоциональный всплеск у украинцев — и им же надо что-то говорить в оправдание проигрыша их команды. Но сборная Англии была на голову сильнее, это надо воспринимать спокойно», — резюмировал Драчев.

Также экс-глава СБР отметил, что в России высказывания в адрес сборной воспринимаются гораздо проще.

«Не только украинцы вылетели с турнира, наши — тоже. Но мы же не кричим, что надо каких-то комментаторов или судей не пускать в Россию. Известность всегда играет шутки с большими и талантливыми людьми, каковым является и Дима Губерниев», — подытожил Драчев.

Футболист и тренер, экс-наставник молодежных сборных России, а также «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об инциденте кратко, но по существу.

«Губерниев высказал свое мнение — и при чем тут угроза национальной безопасности? Бред какой-то. К этому с юмором надо относиться. Губерниев постоянно шутит, дает какие-то вбросы — но не со зла это делает. Ему просто нравится подкалывать людей», — отметил Колыванов в комментарии «Газете.Ru».

Сам Губерниев воспринял новость с сарказмом, подчеркнул, что всегда поддерживал украинских спортсменов, и выразил надежду, что скоро его вычеркнут из черного списка, как сделали это ранее с Филиппом Киркоровым.

«Министерство украинского бескультурья, знаете, есть такая поговорка: «Дуракам закон не писан». А если писан, то так расписан. Вспомните решение по Филиппу Киркорову», — подчеркнул он.

«Я уверен, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено, и я мог бы беспрепятственно продолжать приезжать на мою любимую Украину», — заявил Губерниев.