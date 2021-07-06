«Нарушение прав человека»: как Украина лишила свою сборную ЧМ по пляжному футболу

Политическое решение

Чемпионаты мира по пляжному футболу проходят раз в два года, а украинская национальная команда не выступала на них уже восемь лет. Однако в этот раз в сложнейшей европейской квалификации смогла занять проходное второе место, оставив за бортом серебряного призера ЧМ Швейцарию.

Однако 6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины приняли решение запретить своей национальной сборной участие в чемпионате мира, который пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

«Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику», — прокомментировал для Sports.ru решение вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук.

«Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?», — подчеркнул Ващук.

«Кто-то тренировался для этого всю жизнь»

Для «Газеты.Ru» ситуацию с запретом украинской сборной выступить на чемпионате мира в России прокомментировал серебряный призер чемпионата Суперлиги 2021 года в составе саратовской «Дельты» Андрей Андреев, не раз надевавший футболку национальной команды России.

«Не могу сказать, что это особо обсуждалось, потому что во время сезона все команды заняты другими делами. Но слухи ходили, что такое может быть. Можно было этого ожидать. Думаю, для российского пляжного футбола это таким уж огромным сюрпризом не стало», — рассказал 31-летний полузащитник.

«Считаю, что это будет одна из несомненных потерь для чемпионата мира, потому что у украинцев очень хорошая сборная. Там собраны опытные ребята, которые играли очень долго и в России за наши клубы. И чемпионами становились, — отметил Андреев. — У них очень хорошая, очень организованная и дружная команда. Конечно это потеря. Они добились права участвовать в чемпионате мира. Честно, не помню, когда они в последний раз играли на ЧМ (в 2013 году. — «Газета.Ru»)»

«Это их заслуга. Они ради этого тренировались и играли, для них это очень серьезный удар. В первую очередь это серьезный удар для самих футболистов, потому что некоторые могут вообще больше никогда не попасть на турнир такого уровня. Но это и несомненный удар для ФИФА (Международная федерация футбола) и БСВВ (Всемирная группа пляжного футбола)»,

— подчеркнул спортсмен.

«Мы привыкли говорить, что спорт вне политики, но это, мне кажется, давно уже не так. Это пятно и на ФИФА, и на БСВВ, что такая ситуация сейчас происходит», — добавил Андреев.

Высказался он и по поводу отсутствия в российской Суперлиги украинских легионеров, которые раньше были на ведущих ролях в сильнейших клубах страны.

«Что касается игроков, то это потеря и для нас, и для них. Считаю, у украинцев очень хорошие футболисты. И Пачев Рома, и братья Борсуки всегда играли. У всех с ними хорошие отношения, никогда не было никаких скандалов. Для нашей Суперлиги это было бы усиление», — отметил спортсмен.

«К сожалению, сейчас, это касается не только нашего вида спорта, к тем украинцам, которые выступают в российских лигах, негативное отношение у них в стране. Семьи, родственники, друзья, все живут там. К ним негативное отношение сразу, и это сказывается. Поэтому сейчас никого из украинцев нет в Суперлиге,» — посетовал Андреев.

Вчера или сегодня прочитал, что там утвердили решение не пускать свою сборную на чемпионат мира, рассказал футболист. «Посмотрим, что будут делать БСВВ и ФИФА, что они будут предпринимать. Какие-то шаги в любом случае постараются сделать, ведь команда отобралась на турнир. И отобралась честным путем, своими силами. Была проведена большая работа в плане сборов и так далее. Мне тоже интересно, как все это будет сейчас выглядеть, какие комментарии будут давать в ФИФА и БСВВ. На самом деле это очень серьезная и некрасивая ситуация, в том числе со стороны украинских властей», — добавил он.

Отдельно Андреев отметил, что запрет на поездку на Мундиалито (так называется чемпионат мира по пляжному футболу) является катастрофой для самих спортсменов, которых лишают такой возможности.

«Это вопиющая ситуация, это ужас! Не знаю, какими вообще словами это описать. Есть в жизни мечты, стремления. Одно дело, если ты не попадаешь в состав сборной. Или сама сборная не попала на ЧМ через отбор, как Швейцария. Она заняла пятое место и не попала по спортивному принципу. Проиграла свой матч жизни за выход. Это одно», — подчеркнул он.

«Но когда ты выполнил задачу?! Проходил сборы, тренировался месяц, два, полгода, кто-то, может быть, годами тренируется ради этого. И какой-то человек, не имеющий никакого отношения ни к тебе, ни к твоему виду спорта, ни к твоей жизни, сидит и говорит: «Нет, я запрещаю вам ехать из-за политики», — возмутился Андреев.

Он продолжил: «Да запрещай ты себе ехать. Но лезть в дела спортсменов, никогда не занимаясь спортом, не участвуя в спортивной жизни, не зная, какие они получают травмы, какой ценой даются достижения... Они сидят в своих кабинетах, не имея никакого понятия обо всем этом, и что-то запрещают. По мне, это огромный минус для мирового сообщества».

По словам Андреева, сейчас пляжный футбол вообще развивается не так, как должен. «Он затухает. Становится меньше команд, никаких турниров не проводится, все только закрываются, нет школ практически... Не знаю, какая ситуация на Украине. Может, у них дети занимаются пляжным футболом. Но вот они посмотрят, что их сборная вышла на чемпионат мира, а ей не дают туда ехать», — отметил спортсмен.

«Зачем нам тогда заниматься пляжным футболом? Ради чего? Конечно это ведет к упадку вида спорта. Эта ситуация не красит все футбольное сообщество», — уверен Андреев.

«Надеюсь, передумают»

Высказала свое мнение и Светлана Журова, депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту.

«Хоть это и фраза, которую мы постоянно используем, но она тут, к сожалению, очень сильно подходит: «назло маме отморожу уши». Мы же понимаем, что эта история — не про спорт. Но при этом спортсменам говорят: «Вы что, не патриоты? Нечего туда ехать!» Мы прекрасно знаем аргументацию, которую представит Украина. Может быть, они еще скажут про безопасность», — рассказала бывшая спортсменка, а ныне политик «Газете.Ru».

«Но посмотрите на Евро-2020. Как российские болельщики по всей стране поддерживали за Украину! И если бы он пробилась в полуфинал, болели бы за нее и дальше. Понятно, что ничего украинской сборной тут точно не угрожает», — напомнила Журова.

По ее мнению, для политиков это возможность еще раз продемонстрировать свою некую последовательность.

«Если мы запрещаем русский язык, не считаем русских коренным народом у себя и далее по списку, то тогда и не поедем к ним на чемпионат мира. Но через десять лет политики, допустим, помирятся, а ребята, которые хотели попасть на чемпионат мира по пляжному футболу, не попали. И через десять лет они будут сидеть и думать о том, что с Россией хорошие отношения, а мы не поехали туда по каким причинам? », — подчеркнула депутат.

«Хотя если из них хоть кто-то скажет хоть слово — что хотел бы поехать на турнир и сыграть, — их тут же объявят врагами, не патриотами», — считает Журова.

Тем не менее она выразила надежду, что решение еще может быть пересмотрено.

«На Украине всегда был сильный футбол, еще с советских времен. Даже разделить-то тяжело — столько игроков известных, любимых болельщиками. Очень жаль. Но, может, по чемпионату мира еще передумают. Сказать сказали, а потом передумают. Я на это надеюсь!», — сказала экс-спортсменка.

Ситуация-то на самом деле усугубляется, считает Журова. «На Универсиаде в Красноярске в 2019 году украинские спортсмены рукой закрывали медаль. Явно, они не сами это придумали, а был приказ. То есть они выигрывали соревнования, а медаль закрывали рукой на награждении. Люди честно выигрывают в нормальной борьбе и обязаны прикрывать свою награду, потому что соревнования проходят в России», — напомнила она.

Прославленная конькобежка тоже высказалась о том, какой удар такие решения наносят по самим спортсменам, обратившись к историческим примерам.

«Это то же самое, что в 80-е годы сначала США бойкотировали Олимпиаду, а потом Советский Союз. Так вот американские чиновники через несколько лет извинились перед своими спортсменами. Правда, поздно, те уже не поехали, не завоевали свои медали, не стали олимпийскими чемпионами. Чиновники тогда реально извинялись и говорили, что приняли решение, но оно не привело ни к какому результату, цели, которую ставили, не добились. Спортсмены не поехали, мы об этом везде объявили, а дальше ничего не произошло. Это было абсолютно бессмысленное решение», — напомнила Журова.

«Важно понять, что когда поднимается тема любого бойкота, это нарушает права человека. Так почему-то никто не считает. Считают, что не патриотично, например, поехать играть в Россию или заявить о желании поехать даже. Но вообще-то это нарушение человеческих прав спортсмена», — уверена депутат.

«Я всегда привожу в пример историю одного из британских спортсменов, — сказала Журова. — Он все-таки принял личное решение поехать на Олимпиаду-80 и стал там олимпийским чемпионом. И когда премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер его потом поздравляла с достижением, она сказала: «Как премьер-министр я вас не поддерживаю, но как человек — поздравляю».