Точно в печень: Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка

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Поднимает рефери боя руку Цзю, ознаменовав его победу!
Таким образом, Тим защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе!
По ходу третьего раунда 26-летнему Цзю удалось отправить своего оппонента в нокдаун, точно попав левой в печень, а затем провел аналогичный удар и положил того на канвас.
Нокаут!
Великолепным нокаутом Цзю завершает поединок против Стива Спарка!
Рассыпали лед представители тренерского штаба Спарка на ринг, чтобы отложить старт третьего раунда и дать возможность передохнуть своему подопечному.
Второй раунд подошел к концу.
Вот и сказалось отсутствие функциональной подготовки у Спарка. Соперник Тима Цзю начал буквально виснуть на руках оппонента, пытаясь мешать ему наносить удары и замедлить его атакующие порывы. Очень заряжен Цзю на мощное попадание, но пока Спарку откровенно везет.
Первый раунд завершен!
Спарк в самом начале ошеломил Цзю, пробив апперкот, но по ходу первой трехминутки Цзю занял центр ринга и провел несколько точных ударов.
Поединок начался!
Абсолютным фаворитом перед этим боем является Тим Цзю. В его пользу говорит беспроигрышная серия в профессиональном боксе; более слабый соперник, по сравнению с тем, кто должен был выступать еще за неделю до ивента и обладание чемпионским поясом, за который сегодня начнется бой.
А вот пройти путь от раздевалки до места встречи со Спарком Цзю решил под «Аnother one bites the dust» от группы Queen.
Действующий чемпион WBO Global Тим Цзю появляется на арене! В качестве саундтрека 26-летний атлет выбрал легендарную группу AC/DC.
На ринг выходит Стив Спарк по прозвищу «Викинг»!
Соперник сына легендарного российского боксера согласился поучаствовать в бою после того, как Майкл Зефара отказался выходить в ринг из-за новых ограничений, введенных в Австралии из-за разбушевавшейся с новой силой коронавирусной инфекции.
Напомним, что соперник Цзю — 24-летний Стив Спарк. В его активе 12 побед, 11 из которых были одержаны нокаутом, и одно поражение.
В со-главном поединке вечера досрочную победу в пятом раунде одержал австралиец Лиам Уилсон, сломивший сопротивление Джое Нойнэя.
Поединок состоится в первом среднем весе и начнется примерно в 14.45 мск.
В Австралии состоится бой сына знаменитого российского боксера Константина Цзю Тима Цзю против принявшего вызов на коротком уведомлении австралийца Стива Спарка.