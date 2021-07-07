Точно в печень: Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка

Абсолютным фаворитом перед этим боем является Тим Цзю. В его пользу говорит беспроигрышная серия в профессиональном боксе; более слабый соперник, по сравнению с тем, кто должен был выступать еще за неделю до ивента и обладание чемпионским поясом, за который сегодня начнется бой.