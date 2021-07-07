Шанс Хачанова: четвертьфинал Уимблдона против Шаповалова. LIVE

40:15. Карен начал гейм с ошибки, но быстро исправился. Сначала мощной подачей, затем двумя четкими розыгрышами.
3:3. Даже несмотря на три двойные ошибки, Шаповалов не отдал гейм на своей подаче. Хачанов отправил снаряд за заднюю линию.
Больше. Хладнокровно действует канадец. Эффектный розыгрыш — и финальный удар в корт без шансов для оппонента.
Ровно. Принимает в сетку Хачанов.
Меньше. Третья двойная ошибка Дениса в гейме!
40:40. И снова не удается толком среагировать на подачу Шаповалова. Ровно.
30:40. Немного выравнивает ситуацию Денис. Сначала получился эффектный косой удар, затем Хачанов не сумел принять мяч.
0:40. Тройной брейк-поинт у Карена! Грубо ошибся Шаповалов при ударе с форхенда.
0:30. Вот это да! Две подряд двойные ошибки Шаповалова. Хачанов должен пользоваться этим шансом!
3:2. Очередной легкий гейм на своей подаче забирает Карен.
40:15. Снова здорово разыгрывает мяч Хачанов. Удар справа — и мяч идет навылет.
30:15. А вот справа по линии россиянин бьет безупречно.
15:15. Попытка глубокого удара слева в исполнении Карена оказывается неудачной.
15:0. На этот раз Шаповалов не справляется с подачей Хачанова.
2:2. Чистый, без единой помарки победный гейм Дениса.
40:0. Чуть дольше продлился розыгрыш, однако вновь Шаповалов на высоте.
30:0. Два эйса подряд от канадца! Пока по слишком предсказуемому сценарию проходит матч — теннисисты просто убивают соперника на своих подачах.
2:1. Слишком сильный удар Шаповалова от сетки — мяч вылетает за пределы корта. Хачанов вновь впереди.
40:15. Шаповалов с приема посылает мяч в линию, Карен оказывается к этому не готов.
40:0. Очень быстро выигрывает Хачанов сразу три розыгрыша, ничего канадец не может сделать с его подачами «в тело».
1:1. Карену не удается обводящий удар — счет по геймам сравнивается.
40:15. Дважды хорошо разыгрывает канадец, Хачанов не может зацепиться за гейм.
15:15. Зато Шаповалов делает эйс.
0:15. Совсем не работает форхенд у Дениса, очень слабый удар.
1:0. Однако первый гейм за Кареном. Мощная подача — и соперник бессилен.
40:15. Наконец, справляется с нервами канадец, набирает первое очко мощным ударом по линии.
40:0. Шаповалов посылает мяч в «коридор».
30:0. Снова Денис ошибается при ударе с форхенда, теперь от задней линии.
Шаповалов хорошо выдвинулся к сетке, но с форхенда пробил точно в нее. 15:0.
Все готово к началу матча. Хачанов подает, поехали!
Теннисисты вышли на корт номер 1. Начинается разминка.
Добрый день всем любителям тенниса! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча россиянина Карена Хачанова и канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Уимблдона.
Поединок пройдет на первом корте, оборудованном крышей, и начнется в 15.00 мск.
Российский теннисист Карен Хачанов впервые играет в четвертьфинале «Уимблдона». Его соперником является представляющий Канаду Денис Шаповалов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.