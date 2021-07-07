«Мы заслужили выйти в финал»: как Италия праздновала победу над Испанией

Италия — Испания — 1:1 (4:3 по пенальти)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после финального свистка во время общения с журналистами начал с того, что поблагодарил оппонентов за качественную и сильную игру.

«Пенальти – это жестоко. Это была тяжелая встреча, Испания – отличная команда, показывающая классный футбол. Мы играли не так, как мы обычно это делаем, но отчаянно сражались, понимая, что все так сложится», — цитирует специалиста Football Italia.

«Мы знали, что испанцы — мастера в способности контролировать мяч, и что у нас могут возникнуть проблемы с противодействием в этом игровом аспекте, поэтому нужно было адаптироваться и бороться до конца», — подчеркнул Манчини.

«Каждая сборная играет и в обороне, и в атаке. Нельзя все время атаковать. У обеих команды были шансы. Обе — замечательные команды, и защищаются все команды, не только Италия», — добавил он.

Тренер отметил, что его сборную мало кто из экспертов ожидал увидеть в финале континентального первенства.

«Мы стремились добраться до решающей игры турнира, пусть в нас и не верило большинство. Я хочу поздравить сборную Испании с тем, что она добралась до полуфинала, это очень серьезное достижение», — сказал Манчини.

По его словам, есть игры, в которых необходимо терпеть. «Мы заслужили выход в финал. Мы знали, что будет тяжело, но нам удалось справиться с сильным соперником. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий», — сказал наставник «скуадра адзурра» пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также итальянского специалиста с выходом в финал Евро-2020 поздравил петербургский «Зенит», опубликовавший в Twitter фотографию комментатора Геннадия Орлова, ставшую мемом в футбольном интернет-сообществе.

Этой картинкой болельщики традиционно описывают успехи игроков или тренеров, так или иначе имевших отношение к сине-бело-голубым.

Наставник национальной команды Испании Луис Энрике, в свою очередь, не скрывал разочарования по поводу результата прошедшей игры и обвинил соперника в затяжке времени.

«Мы провели великолепный турнир. В этом противостоянии мы явно превосходили соперника, но из-за мелочей нам не удалось победить. После девяти потерянных лет Испания вернулась в большой футбол. Одна команда в этой игре явно превосходила другую. Наши оппоненты изо всех сил ждали серии пенальти», — уверен он.

«Теперь нам следует проанализировать детали. И к чемпионату мира у нас есть ветераны и заматеревшие молодые игроки, которые принесут нам много радости. Мы устроили команде овацию, потому что они проделали зверскую работу. Многие люди в нашей стране гордятся этой командой», — передает слова Энрике As.

Стоит отметить, что специалист не стал критиковать нападающего Альваро Морату, не забившего решающий пенальти в послематчевой серии.

«Я поблагодарил Морату и обнял его. Он позволил нам мечтать. Италия стремилась к пенальти, а мы хотели поиграть еще полчаса. Стоит гордиться тем, что мы увидели», — подчеркнул Энрике.

«Я поставлю этой команде девять баллов из десяти. Все были великолепны, включая тех, кто мало играл. Они внесли свой вклад, сборная выросла. Мы хотели сделать команду, которой гордились бы болельщики», — сказал тренер.

Сам нападающий после игры опубликовал трогательный пост в Instagram.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испании, мы тоже горели желанием и мечтой победить. Я могу лишь сказать, что горжусь тем, что был частью этой команды. Тому, кто уверовал в нас, большое спасибо! Футбол иногда бывает очень жестким. Да здравствует Испания!» — написал Мората.

В стане победителей первого полуфинала Евро-2020 царила праздничная атмосфера. Голкипер Джанлуиджи Доннарума заявил, что был спокоен на протяжению всей игры.

«Это неописуемые эмоции. Я был расслаблен, потому что знал, что свей игрой могу помочь команде. Она была потрясающей, благодарю всех, благодарю людей на трибунах. Мы выложились на максимум. И теперь нам нужно сделать финальный шаг, чтобы наша мечта стала реальностью», — цитирует голкипера Football Italia.

Теперь итальянцы будут ждать своего соперника по финалу. Им станет победитель противостояния между Англией и Данией, которое стартует сегодня, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.