Боль и надежда: как три года назад Россия вылетела с ЧМ в четвертьфинале с Хорватией

Три года назад, 7 июля 2018 года, завершилась российская сказка на чемпионате мира. В четвертьфинале сборная страны под руководством Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти проиграла будущим вице-чемпионам мира — хорватам — и покинула домашний мундиаль. Несмотря на это достаточно обидное поражение, весь турнир национальной команде можно занести в актив, а за поединок с Хорватией стыдно не было.



Россия шла по чемпионату мира с высоко поднятой головой — две победы на групповом этапе над Саудовской Аравией и Египтом, а также проигрыш крепкому Уругваю. В 1/8 финала подопечные Черчесова и вовсе совершили чудо — выбили Испанию, дотянув игру сначала до овертайма, а потом и до серии пенальти. Она превратилась в бенефис Игоря Акинфеева — российский голкипер вытащил два удара, причем один из них — ногой, а полевые игроки — Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев — были точны.

В матче с Хорватией серия пенальти тоже была. Только вот обернулась она совсем не в пользу сборной России, но ей предшествовали 120 минут напряженной борьбы и надежды.

120 минут

Россия открыла счет первой. Вернувшийся в основу Денис Черышев, на тот момент полузащитник «Вильярреала», разыграл комбинацию с Артемом Дзюбой — хавбек отдал передачу на форварда и бросился вперед, открываясь, а нападающий технично придержал мяч и вернул его в нужный момент. Черышев красивейшим ударом издали в касание послал мяч в ворота Даниэля Субашича. Однако вести в счете долго не получилось. Из-за оплошности защитников — Ильи Кутепова и Игнашевича — Хорватия сравняла. Гол оформил Андрей Крамарич, забив головой.

Эти два мяча были забиты в первом тайме, а вот во втором отрезке времени выяснить победителя команды не смогли, и игра была переведена в овертайм, ставший «валидольным». В дополнительное время Россия пропустила первой — на 100-й минуте Лука Модрич навесил с углового, а рослый защитник Домагой Вида в российской штрафной выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в ворота. Спасти ситуацию и перевести дело в серию пенальти смог «армейский» гол. Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев, вышедший на поле на замену впервые с первого матча на турнире (почти весь мундиаль он пропустил из-за травмы), отдал пас на одноклубника Марио Фернандеса, и тот головой переправил мяч в ворота. Бразильский защитник с российским паспортом стал героем на тот момент, но на 115-й минуте никто еще не знал, что он окажется вторым футболистом, который совершит неудачные удар в серии пенальти.

Серия пенальти

Жребий дал сборной России возможность начать серию. И первым к точке вышел нападающий Федор Смолов. Именно он в предыдущем матче с испанцами тоже бил первым, он открыл счет в той серии, и сейчас от него ждали результативного действия. Но случилось то, что, кажется, предрешило исход всего поединка. Смолов решил пробить «паненкой», взял небольшой разбег и слишком слабо ударил по мячу — Субашич вытащил.

Следом были два точных удара – Марсело Брозовича и Дзагоева, а вот во втором ударе Акинфеев подарил своей сборной надежду и вытащил 11-метровый в исполнении Матео Ковачича. Однако следом к точке подошел Фернандес, подаривший эту серию своей сборной. У него были все шансы вывести команду вперед, но защитник, фактически не бьющий пенальти в своем клубе, с этим ударом не справился — пробил сильно и мимо.

Следом не промахивался никто — у России еще забили Игнашевич и Далер Кузяев, в составе хорватской сборной отличились Модрич, Вида и Иван Ракитич. Со счетом 4:3 победу одержала Хорватия, которая на том чемпионате мира дойдет до финала и проиграет Франции.

После матча

Из пятерых футболистов сборной России, которые били пенальти в матче с Хорватией, карьеру в национальной команде продолжают еще двое — Фернандес и Кузяев. Они вошли в состав сборной на чемпионат Европы — 2020, который весьма неудачно закончился для России — команда заняла четвертое место в группе и не сумела выйти в плей-офф. Оба игрока не выпадали из обоймы основного состава своих клубов — ЦСКА и «Зенита», на них продолжает рассчитывать наставник сборной России Станислав Черчесов.

Игнашевич после домашнего чемпионата мира завершил профессиональную карьеру футболиста, в тот же год начав тренировать. Изначально он вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, где провел большую часть своей карьеры, а в 2019 году стал тренером «Торпедо», вместе с которым боролся за выход в Российскую премьер-лигу. Однако в марте 2021 года контракт с ним был расторгнут после того, как команда проиграла четыре встречи подряд.

Безусловно, основная часть негатива после вылета сборной с чемпионата мира вылилась на Смолова. Впрочем, по большей части, виной стал не неудачно исполненный пенальти, а речь, которая была произнесена форвардом после. Он заявил, что не снимает с себя ответственности, однако следом привел слова известного баскетболиста Майкла Джордана.

«Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее», — заявил тогда форвард.

После этого началось то, что можно назвать травлей. Недовольные болельщики писали большое количество негативных комментариев в социальных сетях форварда, с чем, как он признавался позднее, было достаточно трудно справиться. С того момента в карьере Смолова пошел спад. Он пробовал свои силы в чемпионате Испании, сейчас играет в российском первенстве, однако вернуться на прежний уровень не может. С чемпионата мира — 2018 за сборную он провел всего лишь две игры и не попал на чемпионат Европы. Причем Черчесов, говоря о нападающем, отметил, что тот не справляется с ролью запасного, отдельно выделив его пост в Instagram, который тот опубликовал после победы в финале Кубка России.

«Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их», — подписал Смолов фотографии из победной раздевалки.

«Мое мнение: Федя заслужил, по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы — знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем. Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в Instagram. После этого мне помощники сказали: ты был прав. Теперь Федя тренируется, готовится. У меня к нему великолепное отношение. Это была маленькая слабость. Но эта слабость могла случиться на Евро», — заявил тогда Черчесов.

Карьера Дзагоева могла стать весьма блестящей, но ее сломало большое количество травм. Футболист пропускает большую часть игр в своем клубе – ЦСКА, однако, даже несмотря на это, сейчас идут разговоры о новом контракте между полузащитником и армейской командой. После чемпионата мира в состав сборной игрок не вызывался.

Если говорить об футболистах, завершивших карьеру в сборной после чемпионата мира, нельзя не вспомнить и голкипера — 1 октября 2018 года Игорь Акинфеев объявил о том, что он больше не будет играть за национальную команду.

С тех пор ходило достаточно много разговоров о том, что вратарь может возобновить карьеру и помочь сборной на чемпионате Европы, но перед стартом турнира в личном разговоре с Черчесовым Акинфеев четко выразил свою позицию — выступать за национальную команду он больше не будет. При этом голкипер все еще играет в ЦСКА и является его бессменным капитаном.