Бой равных: история противостояния Италии и Англии

Чемпионат Европы – 2020 близится к своему завершению. На турнире осталось провести всего один поединок, который и выявит сильнейшую сборную континента. В финале, который состоится 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли», сойдутся команды Италии и Англии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени, а рассудит сборные Бьорн Кайперс из Нидерландов.



История личных встреч сборных Италии и Англии насчитывает 27 поединков, из которых десять раз оказывались сильнее итальянцы, восемь раз – англичане, а девять раз команды не смогли выявить победителя.

После 2000 года команды встречались всего пять раз, и лишь два матча были проведены на крупных турнирах. Еще трижды сборные встречались в товарищеских поединках.

Первая встреча в XXI веке случилась на чемпионате Европы, который проводился в 2012 году. Тогда сборные сошлись на стадии четвертьфинала. В основное и дополнительное время Италия и Англия не смогли выявить победителя, на стадионе «Олимпийский» в Киеве была нулевая ничья. В серии послематчевых пенальти итальянцы оказались точнее – 4:2. На том турнире сборная Италии дошла до финала, где разгромно проиграла Испании со счетом 0:4. Примечательно, что на нынешнем Евро эти команды вновь встретились – на этот раз в полуфинале, и победитель был определен в серии пенальти, где подопечные Роберто Манчини «перестреляли» своих соперников.

Во второй раз команды встретились через два месяца. На стадионе «Уэмбли» Италия и Англия провели товарищескую встречу, где на этот раз сильнее оказались англичане. Поединок завершился со счетом 2:1.



Однако по победам в официальных матчах Италия впереди. Третий матч в этом столетии случился уже на чемпионате мира – 2014. В первом туре группового этапа Италия одержала победу над Англией со счетом 2:1, однако ни той, ни другой сборной проявить себя ярко на мундиале, который проходил в Бразилии, не удалось.

Итальянцы заняли третью строчку в группе, набрав три очка (единственная победа над англичанами), а Англия и вовсе оказалась последней всего лишь с одним баллом после ничьей с Коста-Рикой. Естественно, в плей-офф команды не попали.

Следующая встреча произошла весной 2015 года и носила статус товарищеской. Разошлись команды миром, на табло была зафиксирована ничья – 1:1. Стоит отметить, что несколько футболистов из того поединка выходят на поле в составе своих сборных и в 2021 году. К примеру, на чемпионате Европы за Италию играют защитники Джорджио Кьеллини и Леонардо Бонуччи, полузащитник Марко Верратти, а также нападающий Чиро Иммобиле. У англичан — полузащитник Джордан Хендерсон и нападающий Харри Кейн.

В последний на сегодняшний момент раз команды вновь встретились в товарищеском поединке, который состоялся 27 марта 2018 года на стадионе «Уэмбли». Тогда вновь была зафиксирована ничья. Счет в матче открыл английский нападающий Джейми Варди, не попавший в заявку на этот чемпионат Европы, а в концовке поединка сравнял счет Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти.



Интересно, что сборная Италии всего лишь раз становилась победителем чемпионата Европы – в 1968 году. Англия, в свою очередь, еще ни разу не поднимала над головой кубок европейского первенства.