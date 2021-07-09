Забросы и стоп-слова: главные провалы Черчесова в сборной

Ужасный Евро

«Запоминается последнее», — известно еще от Штирлица из «17 мгновений весны». Главным итогом в памяти болельщиков от работы Станислава Черчесова в сборной России останется чемпионат Европы.

Национальная команда выходила на Евро четвертьфиналистом последнего чемпионата мира. Да, он был домашним, но и континентальное первенство фактически проходило дома.

Два из трех матча групповой стадии игрались в Санкт-Петербурге, и только проигранная жеребьевка за стадион на третий тур отправила Черчесова и его подопечных в Копенгаген.

Сборная на турнире, где до старта задача выхода в плей-офф виделась вполне решаемой и рабочей, сыграла так, что после специалистам пришлось педалировать тезис о том, что наши футболисты безнадежно уступают в классе бельгийцам и датчанам.

Это не лишено доли правды, но в кубковую стадию выходили и четыре из шести сборных, занявших в своих подгруппах третьи места.

Россия провалилась по полной, завершив групповой этап на четвертой строчке. Да, была победа над финнами (1:0), да, не повезло, что финны чудом переиграли датчан (1:0) в матче открытия.

Но даже не случись той сенсации, с тремя очками после разгромов от бельгийцев (0:3) и Дании (1:4) Россия никуда бы не вышла.

Скромные финны смогли сотворить локальное чудо и в итоге стали в квартете третьими, хоть тоже остались без плей-офф. Наша же сборная на возможность чудес даже не намекала.

Токсичное поведение

Черчесов настроил против себя общественность еще в первые два года своей работы. Уже тогда пошли порой жесткие ответы на вопросы журналистов.

Отдельным пунктом специалиста был запрет на употребление определенных слов. В стоп-листе к окончанию пятилетнего периода работы Черчесова у руля главной команды страны их набралось аж 28.

«Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые – но никак не товарищеские. Понимаете разницу?» — так все началось на пресс-конференции после первой же игры под его руководством.

Потом под запрет попадали «проблемы», «последний», «ошибки», «запасные», «талант», «ротация», «отцепить», «любимчики», «добить», «забыть», «бояться», «заставлять», «доволен», «недоволен», «экспериментировать», «воспитывать», «кричать», «уставать», «пережить», «воспринять», «беспокоит», «усталость», «резервисты», «разнес», «на перспективу», «почему» и даже «если».

После чемпионата мира наступила логичная оттепель, но постепенно главный тренер сборной стал отдаляться от прессы все сильнее. Его решения и результаты команды вызывали вопросы, но ответы никого не удовлетворяли.

После Лиги наций он дал скандальное интервью в прямом эфире «Матч ТВ», где перед одной из рекламных пауз в трансляцию попала его фраза о том, что он может «дать в лоб» одному из ведущих Денису Казанскому, который поднимал острые темы.

Главный тренер обещал, что на Евро сборная России будет в полной боевой готовности, а после провала фактически не признал ошибок и на 2,5-часовой пресс-конференции в РФС.

Провал в Лиге наций

Вероятно, на то интервью, где он хамил Казанскому, Черчесов пришел на взводе. Это неудивительно, ведь оно состоялось после провала во втором сезоне Лиги наций УЕФА.

Там сборная России двигалась от хорошего к плохому. Сначала победы над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2), причем вторая на выезде. Потом ничьи с Турцией (1:1) и теми же венграми (0:0).

Закончилось же все фиаско в гостевом матче с турецкой сборной (2:3) и унизительным разгромом от сербов (0:5), не пустившем Россию в элитный дивизион.

Если поражение от Турции можно объяснить хотя бы удалением Андрея Семенова, то провалу в Белграде просто не может быть оправданий.

Кадровые решения

На протяжении всей работы Черчесова во главе сборной России его выбор состава вызывал много вопросов. Сначала Владимир Габулов, а потом и Сослан Джанаев в роли третьего вратаря — еще полбеды.

Вокруг определенных игроков постоянно курсировали слухи о личном интересе специалиста устроить их в клубы.

Косвенно это подтверждалось. Константин Рауш был натурализован и вызывался в сборную, потом подписал контракт с «Динамо» и вскоре перестал попадать в состав сборной. Похожая история и с Романом Нойштедтером.

Он, правда, ездил на Евро-2016 еще при Слуцком, но при Черчесове долго не вызывался, а в обойму попал, оказавшись свободным агентом. И в итоге он тоже стал игроком «Динамо» и... пропал из национальной команды.

Сложные отношения у главного тренера были и с вратарями после ухода из сборной Игоря Акинфеева. Черчесов долго ставил Гильерме, не замечая Матвея Сафонова и Александра Максименко.

Но после Сербии Гильерме попал в опалу и больше не вызывался, а основным стал Шунин. Но только до провала на Евро против Бельгии. Турнир в итоге заканчивал талантливый Сафонов, выигравший у финнов, но получивший четыре от датчан.

Кроме того, специалист нелестно высказывался о не попадавших в сборную игроках. Доставалось и тому же Гильерме, и Федору Смолову, и Александру Кокорину. А Сафонова тренер еще до вызова в команду вообще назвал после вопроса Дмитрия Губерниева внебрачным сыном журналиста.

Трусливая тактика

Возвращаясь к чемпионату Европы и сравнению класса команд группы, стоит пару слов сказать и о стиле игры. Покажи сборная России яркий атакующий футбол, она бы не оставила никого равнодушным и не подверглась бы обструкции, даже проиграв.

Однако Черчесов не предложил в атаке ничего, кроме прессинга (который соперники сильнее финнов разбивали) и забросов на Артема Дзюбу, а также надежд на индивидуальные качества Александра Головина и Алексея Миранчука.

Вся игра национальной команды на турнире была заточена на попытку отбиться и выстоять в обороне — без плана Б.

Это совершенно не сработало против бельгийцев и датчан, но даже с финнами команда Черчесова осторожничала, хотя минимальной победы для выхода в плей-офф было объективно мало.

Россия на Евро, вылетев, уступила в зрелищности многим другим сборным, разделившим ее участь. Северной Македонии отчаянно не хватало класса, но она страстно летела в атаку и против австрийцев, и против украинцев, и с Нидерландами.

Венгрия и вовсе покорила сердца болельщиков со всей Европы, набрав два очка в подгруппе с Португалией, Францией и Германией, чуть было не обыграв последнюю и не оставив ее за бортом 1/8 финала.

Игрой таких сборных болельщики наслаждались, а российскую команду с Евро-2020 хочется поскорее забыть. В этом безусловная вина главного тренера и его подхода.