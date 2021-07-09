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«Идеальная кандидатура — Лёв»: кто может прийти на замену Черчесову

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Эксперты рассказали, кто может стать главным тренером сборной России по футболу

Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев, наставник волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов и экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко рассуждают о вероятных кандидатах на пост главного тренера сборной России и называют своих фаворитов.

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После увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу эта должность остается вакантной. СМИ называют различные кандидатуры – в том числе и бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который свой пост покинул после Евро, а также Доменико Тедеско и Андре Виллаш-Боаша, которые в свое время работали с российскими грандами – «Спартаком» и «Зенитом».

Не исключается и назначение российского специалиста. В СМИ звучали имена и главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, и наставника «Зенита» Сергея Семака, и Валерия Карпина, который возглавляет «Ростов». Одним из вариантов называют также Курбана Бердыева, этого специалиста в комментарии «Газете.Ru» отдельно отметил бывший тренер махачкалинского «Анжи» и юношеской сборной России Андрей Гордеев.

«Виллаш-Боаш очень качественный наставник. Я думаю, что это неплохой выбор, но мне бы хотелось, чтобы это был наш, отечественный специалист. Я думаю, что Курбан Бекиевич Бердыев будет очень хорошим выбором для сборной.

Я думаю, что, в целом, это две взаимоисключающие должности. Совмещение неуместно, потому что здесь конфликт интересов присутствует. Лучше этого не делать. Тренер сборной – это тренер сборной», — поделился мнением Гордеев.

Специалист добавил, что Лёв также был бы неплохим выбором для России.

«Йоахим Лёв же уходит, все знают, что он сделал заявление. Поэтому я думаю, что это тоже будет очень неплохой вариант, потому что у человека свое видение. Какой-то отрезок времени сборная Германии была впереди по многим показателям, поэтому будет очень интересно понаблюдать. Но, опять же, мое мнение заключается в том, что должен попробовать отечественный специалист. Курбан Бекиевич мне кажется очень квалифицированным и подходящим на эту должность тренером. А так, и Андре Виллаш-Боаш неплохая кандидатура, и Йоахим Лёв тоже, но мне видится, что Бердыев, как минимум, не уступает, а, зная нашу специфику, он сможет сделать команду. Это важно», — заключил специалист.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов, говоря о назначении таких иностранных специалистов, как Тедеско, Виллаш-Боаш и Лёв, однозначно выделил только одного человека.

«Тяжело сказать, потому что тренеры хорошие, а вот согласятся они или нет – это вопрос. Я думаю, что идеальная кандидатура – это Лёв», — заявил специалист «Газете.Ru».

Также наставник волгоградской команды поделился мнением о назначении российских специалистов, выделив кандидатуру Семака. Хохлов не стал исключать и вариант с Бердыевым, подчеркнув, что у него достаточно много опыта.

«Я так понимаю, что эти специалисты отказались, правильно? Если назначать, если согласится, то, наверно, Семак – идеальная кандидатура. [Курбан Бердыев] возглавить сборную может, это тренер с огромнейшим опытом, показал, что может работать с разными командами. Поэтому возглавить может, а что будет, я не хочу даже прогнозировать. Я думаю, что [совмещение постов] уже в прошлом. На данный момент, наверно, нет, невозможно», — высказался тренер.

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что хотя Виллаш-Боаш — хороший кандидат, однако лучше отдать предпочтение отечественному тренеру.

«В любом случае, для Виллаш-Боаша это сейчас самый оптимальный вариант, потому что у него сейчас предложений нет, и возглавить сборную при том, что будет хорошая финансовая сторона контракта, он не откажется, с удовольствием примет. Но я все-таки не сторонник, чтобы назначать иностранца, потому что он не решит вопрос. Тем более, год до чемпионата мира, и что-то поменять может именно свой тренер, российский.

Курбан Бердыев, он опытный, но я помню эти моменты, когда много писали, разговаривали, что в сборной России рассматривали его кандидатуру. Человек опытный, со своим взглядом, со своим менталитетом. Но что получится? Сейчас у сборной очень тяжелые времена. И входить в какие-то моменты, тут 50 на 50», — сказал Деменко.

При этом экс-футболист отметил, что сейчас он видит только один вариант развития событий – это совмещение постов.

«[Совмещение постов] сейчас единственный вариант. Вообще я считаю, что нет, должен быть один человек, который отвечает за сборную, и заниматься он должен только сборной, все мысли только о сборной. Почему? Потому, что сколько мы уже показали эти моменты – человек играет в клубе, он сконцентрирован на клубе, переходит в сборную на десять дней и опять. Это, на самом деле, неправильно. В сборной должен быть только тренер, который не принадлежит клубу. Но в связи с этой ситуацией, что сейчас сложилась, и чемпионат мира будет через год, это сейчас единственный вариант.

Ни Слуцкий, ни Карпин из клубов не уйдут. Семак может уйти только в том случае, если «Зенит» будет рассматривать кандидатуру иностранца. Вроде как тренер сборной Швейцарии, ему даже предложение сделали. Тогда Семак, конечно, придет, это и честь для него, хотя в сборной ему будет проблематично», — отметил Деменко.

При этом кандидатуру экс-наставника сборной Германии бывший футболист назвал интересной.

«Лёв – это интересный вариант. Если он согласится, то это будет действительно интересно. Это человек с колоссальнейшим опытом. Прошел становление, когда он сам приходит тренером к опытным футболистам и когда молодые были. Если бы это был такой вариант, то да, было бы очень интересно. Но опять же, все тренера прекрасно понимают, это же тоже имя. Прийти в команду и не вывести на чемпионат мира, потом будут столько говорить. Это тоже проблемы. Многие специалисты сейчас тоже будут эти точки находить. А так да, человек проработал с командой, вместе с которой стал чемпионом мира, выходил в финальные части. Но я считаю, что это было ошибочно – разорвать сейчас с Черчесовым контракт, потому что нужно было дать доработать до конца года, а потом уже делать выводы», — заключил экс-футболист.