«Обелить себя, показать благородство»: зачем Черчесову отказываться от €5 млн

Информацию о том, что Черчесов отказался от компенсации в размере € 5 млн, сообщил «Чемпионат». Позже это подтвердили и другие издания, но официального подтверждения до сих пор нет. Факта того, что тренер отказался. Тем более, что есть один нюанс. Тренер имел право на компенсацию в том случае, если бы соглашение было расторгнуто по инициативе работодателя, то есть Российского футбольного союза (РФС). Не так давно контракт с Черчесовым был продлен на два года, до 30 декабря 2022 года, его зарплата составляла €2,5 млн, все прописанные в соглашении пункты наставник выполнил. Так что в этом случае он имел полное право на компенсацию.

Но если тренер ушел сам, то ни о какой компенсации речи уже не идет. Впрочем, в вариант с добровольной отставкой Черчесова верится с трудом после его пресс-конференции, на которой специалист ясно дал понять, что сам писать заявление об уходе не намерен.

В третьем случае, если договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон, все зависит от того, о чем работодатель и работник договорились между собой. Этот вариант выглядит наиболее логичным. Черчесову выплатили €208 тысяч как зарплату за июль, его тренерский штаб, согласно договоренностям тренера с РФС, получит зарплату до конца года.

На этом финансовый вопрос с бывшим тренерским штабом сборной закрыт. Закрыт вполне удачно для работодателя.

В большом интервью Станислава Черчесова «Спорт-Экспрессу», которое вышло 10 июля, на тему отказа от компенсации экс-главный тренер сборной ничего не сказал.

Комментарий юриста

Спортивный юрист Валерий Федореев в интервью «Газете.Ru» рассказал про все нюансы подобных трудовых договоров.

«Когда его брали на работу, с ним заключали трудовой договор. В нем иногда прописывается основание для увольнения с выплатой компенсации. Если там ничего нет, то основания такие: если он уходит по собственному желанию, то ему никакая компенсация не выплачивается в принципе; если он уходит по соглашению сторон, то возможны варианты. Как правило, компенсация выплачивается, она может быть абсолютно любой. Он, например, говорит, что согласен уйти за пять миллионов евро. Работодателя это устраивает, они подписывают увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации – она называется «выходное пособие» — в размере пяти миллионов.

Либо можно уволить по соглашению сторон вообще без компенсации. То есть основание увольнения будет то же – соглашение сторон, - но компенсация никакая не выплачивается. Это может быть прописано в контракте, но с главными тренерами, как правило, такого не бывает. У них происходит следующее. Подписывается договор, например, на пять лет. В нем говорится, что в случае досрочного прекращения договора по соглашению сторон выплачивается компенсация в определенном размере. Но даже если этот пункт есть, его можно поменять – для этого заключается дополнительное соглашение к договору.

Еще может прямо прописываться, в каком случае прекращается договор – например, если команда не выходит в плей-офф чемпионата Европы. С Черчесовым такое, наверное, было невозможно, но в теории это допустимо. Если команда действительно не проходит групповой этап, то договор прекращается, прописывается, что по соглашению сторон – поскольку такого основания для увольнения, как невыход в следующий раунд, в законе нет. Поэтому в документе говорится, что договор расторгается по соглашению сторон без выплаты всякой компенсации.

Если в трудовом договоре была прописана компенсация, есть вариант, при котором тренер может от нее отказаться. Для этого просто заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором этот пункт отменяется. Либо в договоре может быть написано, что в случае увольнения по соглашению сторон тренеру полагается компенсация в размере пяти миллионов. Тогда стороны заключают не дополнительное соглашение, а само соглашение об увольнении, в котором они просто прописывают, что стороны прекращают сотрудничество, а компенсация не выплачивается, и соответствующий пункт договора не применяется», — отмечает Федореев.

Комментарий ветерана

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили допускает, что информация об отказе Черчесова от компенсации может быть уткой. Но, по мнению ветерана, прозвучало это красиво.

«Когда я услышал, что он отказался от компенсации, то был удивлен. Как я помню, кто бы ни был главным тренером, ни один не отказывался от таких больших кушей. То, что написали журналисты, еще не знает, что это произошло действительно. Я не слышал, чтобы он сам лично выступил и сообщил об этом. Возможно, это «утка», чтобы его обелить и сказать, какой он благородный человек. Предприниматель среднего класса должен работать всю жизнь, чтобы заработать €5 млн, не говорю уже о середняках. Чтобы я, ветеран, заработал столько? Да мне не хватит жизни, я столько не имел никогда.

Но была фраза: мол, я отказываюсь от этих денег, но заплатите моему тренерскому штабу. Конечно, это звучит очень классно и благородно. Однако члены тренерского штаба все подписали контракт – и получат столько, сколько им полагается. Все получат, до одного. Не будет такого, что кому-то не заплатят. Так зачем, откуда появилась эта реплика? Посмотрим, что дальше будет», — сказал Кавазашвили.

Другие примеры

В 2015 году РФС расторг по обоюдному согласию контракт с итальянцем Фабио Капелло, который проработал в сборной России почти три года. Но от компенсации итальянец отказываться не стал, а она составляла около €15 млн. Капелло оставалось еще три года действующего контракта, так что скромничать он не стал. И потом его часто можно было встретить в Москве, дело в том, что платить налоги с этих миллионов было гораздо выгоднее в России, чем в Италии, но для того, чтобы у тренера была возможность это сделать, ему нужно было определенное количество дней жить на российской территории.

Расторжение контракта по обоюдному согласию наиболее распространенный способ решения проблемы между клубом и тренером. В этом случае стороны могут договориться на меньшую сумму, чем положенная по контракту, но при этом тренер получает возможность быстро найти себе новую работу, а клуб хоть немного экономит. Например, в 2012 году Андре Виллаш-Боашу (которого называют сейчас претендентом на пост главного тренера сборной России) после увольнения из «Челси» полагалось €15 млн, но выплатили ему всего €1 млн, так как португалец буквально через несколько дней после отставки нашел работу в другом лондонском клубе — «Тоттенхэме».

В 2011 завершилось сотрудничество Гуса Хиддинка (экс-тренера сборной России) со сборной Турции. Контракт с федерацией был расторгнут по взаимному согласию сторон, но агент тренера сумел договориться с с турками о том, что зарплату Хиддинк будет получать вплоть до окончания расторгнутого досрочно контракта.

Кто еще отказывался от компенсации

Случаев, когда тренер при увольнении вообще отказывается от компенсации, конечно, не очень много, но все же поступок Черчесова не уникален.

Еще один бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат недолго проработал в сборной Сербии, но его контракт был рассчитан на два года. Но голландец отказался от от неустойки после расторжения контракта.

«Это сэкономит Сербии много денег, — объяснил тренер. — Такое решение полезно с точки зрения интересов сербской лиги».

Несколько лет уходя из «Спартака» Олег Кононов отказался от неустойки в размере €1 млн, эти деньги пошли на бонусные выплаты его сменщику.

Дженнаро Гаттузо уходя из «Милана» мог претендовать на €11 млн, но забрал только десять процентов от этой суммы, заявив, что его история в клубе вообще не про деньги.

В 2020 году Эрнесто Вальверде отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта с «Барселоной».