«Добро всегда побеждает зло»: Хабиб обрадовался поражению Макгрегора

Конор Макгрегор бесславно завершил свою трилогию с Дастином Порье.

«Я продолблю в его голове кучу дырок и снесу ее с плеч. Порье будет бегать от меня по октагону, как собака! Да ты просто мелкая сучка! Его предыдущая победа надо мной просто была везением, и я это докажу. Я убью его! Он покинет октагон на носилках!» — кричал ирландец на пресс-конференции перед боем. В итоге на носилках унесли его самого.

Макгрегор неудачно вывернул ногу в концовке первого раунда, когда отступал под натиском Порье, и сломал ее.

Бриллиант (прозвище американца) подумал, что ирландец упал в нокдаун и кинулся его добивать. Однако до конца раунда оставалось всего несколько секунд, так что Макгрегор сумел каким-то чудом отбиться, лежа на настиле, и не улететь в нокаут.

Тем не менее закончить бой он был не в состоянии, и в перерыве поединок был остановлен по решению доктора, а Порье присудили победу техническим нокаутом.

Печально известный остался крайне недоволен такой формулировкой и долго кричал рефери, что «это не технический нокаут, а заключение врача!».

Однако остановка боя по решению доктора тоже официально считается техническим нокаутом, так что Порье по праву забрал в свой актив восьмую победу нокаутом в легком дивизионе UFC — это рекорд.

Макгрегор продолжал выкрикивать что-то оскорбительное даже во время объявления победителя, так что Бриллиант раздраженно оглядывался на него и огрызался — мол, смирись, у меня победа нокаутом.

А после того, как рефери поднял его руку, Порье еще и спародировал фирменную походку ирландца, чтобы подразнить поверженного соперника.

Стоит отметить, что американец полностью заслужил эту победу, хоть она и была официально присуждена из-за того, что Макгрегор случайно сломал ногу.

С самого начала боя Бриллиант владел гораздо большей инициативой. Ирландец сумел побеспокоить его только несколькими лоу-киками, а также неплохим встречным кроссом.

Действия Порье оказались гораздо более эффективными. От его первого лоу-кика Макгрегор чуть не улетел на канвас. Затем Бриллиант провел серию мощных ударов в голову, легко прошел в ноги и завалил соперника на настил.

В борьбе Порье намного сильнее ирландца и потому спокойно избежал захвата на удушение, хотя Печально Известный на некоторое время даже прихватил его шею, а затем сумел сам занять удобную позицию сверху и подняться на ноги.

Из этого положения Порье начал просто избивать Макгрегора локтями. По лицу ирландца текла кровь, и весь поединок проходил в одну калитку. Лишь под конец раунда американец отпустил соперника, чтобы перевести дух.

Печально известный тут же яростно кинулся вперед, чтобы хоть немного восстановить реноме, но нарвался на встречную серию ударов и, спешно отступая, так неудачно вывернул ногу, что сломал ее. Так и закончился этот поединок.

Практически нет сомнений, что, если бы не сломанная нога, Макгрегор все равно проиграл бы — возможно, уже во втором раунде. И, скорее всего, это был бы уже настоящий нокаут — слишком велико оказалось преимущество Порье.

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«Макгрегор надломил ногу в начале боя: я слышал хруст в его ноге во время лоу-киков. А когда я попал в него мощным панчем в конце раунда, нога уже сломалась, — заявил Бриллиант в интервью после поединка. — Поразить меня он сумел только левым кроссом вначале — я был немного потрясен, однако ничего особенного не произошло. Потом я легко провел тейкдаун, а Макгрегор пытался нарушать правила, тянул меня за перчатку».

Также Порье осудил ирландца за его треш-ток перед поединком.

«Он использовал слово «убийство», обещал «убить» меня... С таким не шутят. С людьми так не говорят. Должны быть какие-то границы.

Карма работает, как зеркало. Все, что он говорил про меня, сработало против него. Этот парень просто мусор. А те, кто меня освистывают — поцелуйте меня в зад!» — крикнул Порье.

Макгрегор в ответ заявил, что их противостояние еще не закончено, и опроверг, что повредил ногу уже в начале поединка. Ирландец пытался объяснить все несчастным случаем в концовке раунда.

«Ничего такого не было! Я отбил Порье голову, я отбил ему ногу... Еще ничего не кончено. Если мне придется перевести наши разборки на улицу, я сделаю это. Мне плевать!

Твоя жена пишет мне в личку! Пусть отстанет от меня!» — кричал Печально известный в микрофон, сидя на канвасе, когда его нога уже была зафиксирована в медицинской «шине». Порье не реагировал.

Личная неприязнь между двумя бойцами достигла своего апогея. Можно вспомнить, что перед началом поединка они даже не ударили друг друга в кулаки в качестве приветствия — Макгрегор сразу кинулся бить с разворота.

Президент UFC Дана Уайт уже заявил на пресс-конференции, что не против провести четвертый поединок этого противостояния.

«Теперь Порье будет драться за пояс чемпиона в легком весе с Чарльзом Оливейрой. Что касается Конора, то он уже второй раз сломал ногу за последние три боя — это полный отстой.

Макгрегора ждет операция. Посмотрим, как он восстановится, и оценим, когда можно будет провести их четвертый поединок с Порье. Это противостояние не должно так заканчиваться», — отметил глава UFC.

Бойцы ММА тем временем в один голос поддерживают Бриллианта и поздравляют его с победой. Так, Джастин Гэтжи выложил в Twitter смайлик клоуна, намекая на выкрики Макгрегора после боя и его провокационное поведение в целом.

Хабиб Нурмагомедов похвалил американца:

«Добро всегда побеждает зло. Очень счастлив за Дастина, надеюсь, ты возьмешь пояс до конца года»

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021

Даниэль Кормье напомнил Макгрегору его уничижительные слова о Порье:

«Безумно думать, что на церемонии взвешивания Конор пообещал, что Дастина вынесут из октагона на носилках. А теперь Конора выносят на носилках. Чувак, эта игра, в которую мы играем, — настоящее сумасшествие!!! Снимаю шляпу перед Бриллиантом!».