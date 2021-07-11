«Болельщикам это не нужно»: для чего в российском футболе вводят Fan ID

Эксперимент по добровольной идентификации болельщиков на матчах чемпионата России готовится провести Минцифры совместно с РФС. Как рассказал «Газете.Ru» директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, в лиге не осведомлены об этой инициативе. В свою очередь глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской раскрыл детали проекта, а президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что опасается утверждения законопроекта о Fan ID в его нынешней редакции.

Как будет выглядеть эксперимент Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Российским футбольным союзом (РФС) до 11 декабря 2021 года проведет эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников чемпионата России по футболу, а также сотрудников, задействованных в проведении соревнования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча как минимум на двух из этих стадионов: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара Арена» (Самара).

Система идентификации болельщиков в России была опробована еще на Олимпиаде в Сочи, а затем применялась во время футбольных Кубка конфедерации — 2017 и чемпионата мира — 2018. Строго говоря, на матчи этих двух турниров в принципе было невозможно попасть без Fan ID. «Паспорт» болельщика стал залогом обеспечения безопасности на трибунах и кроме того позволял своему обладателю пользоваться определенными льготами вроде бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча или на специально выделенных для болельщиков междугородних поездах.

Для иностранцев же Fan ID и вовсе заменял визу на въезд в Россию. Также Fan ID был необходим для посетителей матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, хотя для тех, кто хотел попасть на игры турнира в Европе, он не требовался.

Что предлагает Минцифры сейчас? Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с журналистами пояснял, что речь идет о контроле над допуском на стадионы в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. И он подчеркнул, что система Fan ID будет введена уже с сезона-2021/22 — пока только в футболе. Кроме того, она будет отличаться от того, что было на чемпионате мира.

Премьер-лиге ничего не известно

В РПЛ уже есть своя система идентификации — «Премьер pass». Регистрация в ней является добровольной.

Разработчики системы постарались сделать так, чтобы болельщики сами захотели в ней зарегистрироваться. Она позволяет пользоваться электронными билетами и проходить по ним на трибуны, используя смартфон. Кроме того, обладатели таких билетов попадают на территорию стадиона через отдельные входы, где нет очередей. Для них также предусмотрены различные бонусы вроде скидок в магазинах атрибутики и билетов по специальным ценам.

Новость об инициативе Минцифры провести эксперимент с Fan ID стала для лиги сюрпризом. Как сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, лига не получала никаких уведомлений от ведомства.

«Этот проект, вероятно, — продолжение того, что было на чемпионате мира, Кубке конфедераций и Евро-2020. Возможно, как-то его государство хочет модифицировать.

Тем не менее мы этим проектом не занимаемся. Я специально перепроверил, были ли какие-то бумаги от Минцифры по этому вопросу -— их не было. И то, что министр спорта говорил о введении с сезона-2021/22 Fan ID в футболе, очевидно, тоже было сказано об этой инициативе Минцифры. У нас-то добровольная идентификация уже введена — но она не имеет отношения к Fan ID», — констатировал Мейтин.

«Новая система не будет конфликтовать с «Премьер pass»

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской рассказал, в чем суть проекта Fan ID и каковы его задачи.

«Мы идем в фарватере позиции федеральных органов власти. Изначально мы были сторонниками того, чтобы проводить идентификацию через обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность. Мы боялись, что если введение Fan ID произойдет резко и станет неожиданностью для всех болельщиков, это значительно снизит посещаемость в и без того непростые ковидные времена.

Стадионы могут потерять так называемых ситуационных болельщиков, которые ходят на футбол не потому, что у них есть абонементы, а потому что им так захотелось провести вечер. Им придется ехать в какое-то специальное место, давать согласие на обработку персональных данных, ждать получения необходимого документа. И если стадионы потеряют таких зрителей, это очень серьезно отразится на финансовой ситуации.

Соответственно, мы очень долго были в дискуссии со всеми органами власти, которые отвечают за эту проблему. В итоге мы договорились, что постараемся совместными усилиями сделать получение Fan ID максимально комфортным. РФС планирует всячески мотивировать болельщиков на получение Fan ID через определенные сервисы, связанные с лояльностью. Поэтому этот эксперимент предназначен как раз для того, чтобы дать возможность и стадионам, и болельщикам, и органам государственной власти, которые несут ответственность за выдачу этих Fan ID, сделать переход на обязательное посещение стадионов с Fan ID максимально комфортным», — заявил Каменской «Газете.Ru».

Менеджер РФС убежден, что эта система не будет конфликтовать с уже существующим проектом «Премьер pass». Он заверил, что в нужный момент к реализации эксперимента будет привлечена и Российская премьер-лига.

«Они не будут конфликтовать между собой, потому что «Премьер pass» — это программа, которая, в первую очередь, дает возможность лиге монетизировать персональные данные болельщиков — помимо того, что сами болельщики получают определенные сервисы.

Мы абсолютно не против любой монетизации персональных данных, если она законодательно закреплена за тем или иным субъектом. Но мы считаем, что сначала мы должны увидеть окончательную редакцию закона о Fan ID, потому что, не увидев ее, мы не поймем, какой субъект имеет право на монетизацию персональных данных. Как только мы это поймем, мы, безусловно, с Премьер-лигой найдем точки соприкосновения», — заключил Игорь Каменской.

Законопроект о введении аналога Fan ID в российском футболе был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце июня. Документ предлагает закрепить за правительством РФ полномочия по определению перечня официальных спортивных соревнований, при посещении которых будет обязательной идентификация зрителей, участников, а также иных лиц, задействованных в проведении состязаний. Именно в этих целях вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет электронный документ. Делается это в целях обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и общественного порядка при проведении официальных соревнований.

Болельщики пророчат снижение посещаемости в РПЛ

Если официальные лица убеждены в необходимости внедрения такой системы, то в среде болельщиков эти перспективы вызываю тревогу. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в комментарии «Газете.Ru» выразил уверенность в том, что с введением обязательной идентификации трибуны посещаемость матчей резко снизится.

«ВОБ уже много лет назад заявило свою позицию и не меняет ее. С точки зрения обеспечения безопасности не надо людей загонять ни под какие Fan ID, потому что у нас есть основание для запрета на посещение матчей в виде вступившего в силу решения суда о запрете посещения спортивных мероприятий в отношении нарушителей.

Весь список таких нарушителей по стране висит на сайте МВД в открытом виде. Это примерно 500 человек. И для того, чтобы не допустить их попадания на стадион, не надо загонять миллион остальных зрителей под принудительные системы.

Две страны в Европе вводили Fan ID — Турция и Италия. Опыт признан негативным, более того, итальянцы систему отменили, потому что резко снизилась посещаемость. На добровольной основе РПЛ уже это делала — и, как показала практика, добровольно в этом никто не участвует», — сказал Шпрыгин.

Руководитель ВОБ обратил внимание, что законопроект о Fan ID может причинить болельщикам много неудобств. Прежде всего, они связаны с тем, что любому человеку могут отказать в получении документа без объяснения причин.

«Болельщицкое сообщество обеспокоено информацией, которая прошла недавно, о том, что в новом созыве Госдумы будут принимать закон, позволяющий правительству утверждать перечень соревнований, на которых необходим Fan ID. Все понимают, что в этом списке будет и футбол. И там будут заветные красивые слова о том, что в целях обеспечения безопасности государства болельщику может быть отказано в выдаче Fan ID без объяснения причин. Мол, нам твое лицо не понравилось, ты не получишь документ. Но это же нарушение конституционных прав — заведомое лишение права посещения соревнований без объяснения причин и, по сути, пожизненный бан.

Конечно, будут иски в суды и споры. В итоге болельщикам придется согласиться на Fan ID, хотя я прогнозирую — и эксперты об этом говорят, — что это понизит посещаемость соревнований. Все обеспокоены, что если закон пройдет в таком виде, как есть сейчас, и будут отказывать в выдаче Fan ID без объяснения причин, это будет очень резонансно и повлечет протесты аудитории, а также много судебных исков.

Чемпионат мира, Кубок конфедерации — они идут недолго. Люди понимают, что нет смысла судиться полгода, потому что соревнования уже закончатся. Хотя те, кто шли в суды и оспаривали невыдачу Fan ID, выигрывали — как раз они подавали иски против Минцифры, и отказ признавался незаконным. Вот что беспокоит сейчас болельщиков», — отметил глава ВОБ.

Как добавил Шпрыгин, в законопроекте есть «интересная фраза» — о том, что отказ в выдаче Fan ID возможен в случае судебного решения, а также при наличии информации о подрыве обороноспособности и безопасности государства.

«Фраза очень размытая, но под нее подпадают тысячи людей, которые когда-то в молодости, даже в 90-е, имели отношение к фанатскому сообществу, и кто не платил алименты или был хотя бы раз судим. Я так понимаю, что просто сейчас хотят перестраховаться и иметь возможность всем подряд Fan ID запретить», — подытожил глава ВОБ.