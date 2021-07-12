Олимпиада важнее: почему Капризов отвергает предложения «Миннесоты»

Переговоры Кирилла Капризова и его клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» о новом соглашении на данный момент не увенчались успехом.

Как сообщил 12 июля журналист Майкл Руссо, хоккеист и его представители отвергли уже два предложения менджмента «дикарей» о новом контракте.

По информации инсайдера, речь шла о восьмилетнем соглашении с окладом порядка $9 млн в год либо о семилетнем договоре на $8 или $8,5 млн. Ни один из офферов не устроил сторону российского нападающего.

Напомним, минувший сезон стал для воспитанника новокузнецкого «Металлурга» и бывшего игрока уфимского «Салавата Юлаева» и столичного ЦСКА, а также автора золотой шайбы в овертайме финала Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году дебютным в сильнейшей лиге мира.

Провел его Капризов на высочайшем уровне, набрав 51 (27+24) очко в 55 матчах, став лучшим бомбардиром «Уайлд» и побив клубный рекорд по результативности для новичков, установленный в полноценном, а не укороченном сезоне.

Россиянин стал обладателем «Колдер Мемориал Трофи», вручаемого лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. В опросе членов Ассоциации пишущих журналистов он получил первые места у всех респондентов, кроме шведского автора, поставившего Капризова на второе место.

Интересно, что россиянин, уехав за океан летом 2020 года, подписал с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка с максимально возможным окладом $0,925 млн, однако первый год соглашения сгорел автоматически за сезон-2019/20.

Тогда Капризов заключил договор во время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Лига объявила, что кампания будет доведена до конца в пузырях в Торонто и Эдмонтоне, в ней примут участие 24 лучшие команды на момент остановки, и все сразу же начнется с серий на выбывание.

При этом руководство НХЛ не разрешило принять участие в доигровке хоккеистам, подписавшим с клубами контракты во время паузы на пандемию. Так, позже в сильнейшей лиге мира дебютировал не только Капризов, но и его одноклубник по ЦСКА, защитник Александр Романов.

При этом в качестве компенсации для самих хоккеистов лига объявила, что у каждого из них сгорит год по соглашению новичка, которое существенно ограничивает зарплаты игроков.

«Миннесота» играла в предварительном раунде плей-офф до трех побед с «Ванкувером» и уступила со счетом 1-3. А Капризов стартовал в команде в новом сезоне, который был заключительным по его двухлетнему контракту.

«В ситуации с Капризовым сохраняется статус-кво. Но вчера со мной связался агент Кирилла. Он некоторое время будет в США перед тем, как поехать в Россию. Мы планируем переговорить на следующей неделе. У нас идет открытый диалог.

Переговоры мы никогда не приостанавливали. Мы, конечно, не общаемся каждый день, но процесс идет. Я уверен, что рано или поздно мы договоримся.

Мы ищем середину в переговорах, то, что устроит обе стороны. Но это справедливо в любых переговорах. Все зависит от срока контракта и его стоимости, сможем ли мы себе это позволить. Наверное, во всем нужно достигать компромисса. Надо понимать другую сторону и причины ее интересов. Они пытаются чего-то достичь, как и мы, — приводил в начале июля официальный сайт НХЛ слова генменеджера «Уайлд» Билла Герина.

— Но я уверен, что сделка будет заключена, уверен в Кирилле и его желании остаться в «Миннесоте». Дело не в том, что они не желают соглашаться с тем, что мы предлагаем. Дело в наших интересах тоже. Чтобы договориться, нужны две стороны, поэтому процесс немного затягивается».

В то же время в российских СМИ появилась информация, что вероятно возвращение форварда в ЦСКА, так как на данный момент нет определенности с участием игроков НХЛ в Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, а для нападающего этот турнир очень важен.

Правда, эксперты склоняются к другой версии. Скорее всего, сторона Капризова рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ, но не хочет связывать себя столь долгосрочным соглашением с безусловно звездной, но далеко не максимальной зарплатой.

В данный момент, когда финансовая ситуация в лиге из-за коронавируса далеко не самая лучшая, в результате чего потолок зарплат заморожен на несколько лет, заключать долгосрочные сделки для суперзвезд невыгодно.

Капризов за один сезон оформился в статусе главной надежды и франчайз-игрока «Миннесоты», так что он должен на долгие годы стать самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба.

Просто сначала, по всей видимости, удобнее подписать «контракт-мостик» на два-три года с зарплатой примерно в $6 млн, после чего, когда ситуация на рынке выправится, претендовать уже на максимальные деньги при многолетнем соглашении.