«Англичане вели себя ужасно»: итальянский фигурист — о финале Евро и работе с тренером Плющенко

Известный итальянский фигурист Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» рассказал, как отмечал победу своей национальной сборной на Евро-2020 ночью в горах Франции, сравнил это с триумфом итальянской группы Maneskin на Евровидении, раскритиковал английских фанатов за драки и свист во время гимна «скуадры адзурры», а также рассказал, как готовится к олимпийскому сезону под руководством российского тренера Сергея Розанова — экс-наставника группы Этери Тутберидзе, который в данный момент работает в академии Евгения Плющенко.

Даниэль Грассль к своим 19 годам уже трижды стал чемпионом Италии по фигурному катанию и принял участие в чемпионате мира и двух чемпионатах Европы, где остановился всего в двух баллах от пьедестала в прошлом году.

Он исполняет самые сложные четверные прыжки — лутц, флип и риттбергер, а также вращения, требующие невероятной гибкости, — например, с ногой за головой.

Грассль по-итальянски темпераментен и выбирает интересные сюжеты и костюмы для своих программ: то белая рубашка с кровавыми пятнами на сердце (номер о том, как мужчина страдает после гибели жены), то костюм с лицом Джокера на груди (программа в образе этого харизматичного злодея).

И, наконец, Грассль очень открыт миру: он поддерживает отличные отношения с фигуристами и тренерами из других стран и активно перенимает у них опыт. Так, он привозил подарки для Анны Щербаковой, учился прыжкам у Алексея Мишина и договорился о стажировке у Этери Тутберидзе, но планы сорвала пандемия.

Тем не менее даже сейчас он занимается сразу с двумя российскими тренерами и является одной из главных надежд своей сборной в олимпийском сезоне-2021/22.

В интервью «Газете.Ru» Грассль откровенно рассказал о своих переживаниях во время футбольного чемпионата Европы, на котором он активно болел за «скуадру адзурру», и поделился подробностями подготовки к сезону, в котором уже он сам должен будет обрадовать всю Италию — на Олимпиаде в Пекине.

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— Какие у тебя остались эмоции от финального матча Евро?

— Я был очень счастлив, потому что мы — все итальянцы — надеялись и верили, что дойдем до этой цели. Мы смотрели матч вместе с моими друзьями — правда, к сожалению, не в Италии, а во Франции. Сейчас я нахожусь на сборах с французским хореографом Бенуа Ришо, которые называются «Peak Ice Camp».

И здесь все здорово, но именно смотреть футбол отсюда мне было немного грустно, потому что в тот момент в Италии была совершенно другая атмосфера, и пережить это вместе со всеми итальянцами было бы лучшим опытом в жизни! Но, к сожалению, мы были во Франции.

Тем не менее мы все смотрели тот матч по телевизору. Во время серии пенальти мы жутко перепугались, потому что Италия промахнулась первой. Но зато потом мы были так счастливы, когда победили! Это очень значимая победа для нас. Мне кажется, Италия сильно выросла в футбольном плане.

— Как ты отпраздновал победу своей сборной?

— Опять же — пришлось праздновать во Франции, а не на родине, к сожалению. Но мы все выбежали на улицу, кричали «Да!!!». Хотя кругом были французы, мы все равно отмечали, как сумасшедшие (смеется). Мы прыгали, пели… это был очень классный момент.

— Что тебя больше приятно удивило — победа Италии на Евровидении или на футбольном Евро?

— Когда мы победили на Евровидении, то были счастливы, потому что обыграли французов — они остались вторыми (смеется). Ладно, я шучу! Конечно, мы были очень рады, но Maneskin очень известны у нас, в Италии, поэтому мы не то чтобы были уверены в победе, но думали: «Окей, есть вероятность, что мы будем первыми на Евровидении».

А вот на футбольном Евро мы и близко не были так уверены, потому что Италия играла то хорошо, то плохо. Когда мы встречались с Австрией в 1/8 финала, то вообще рисковали вылететь с турнира (основное время закончилось со счетом 0:0, а в дополнительное «Скуадра адзурра» вырвала победу со счетом 2:1. — «Газета.Ru»).

Поэтому мы опасались и до конца не были уверены ни в чем. Но лучший момент наступил 11 июля — мы кричали и распевали песни!

— Финал Евро проходил в Англии. Не боялся ли ты, что по этой причине Италии будет намного сложнее?

— Да, Италии действительно было сложнее. И мне кажется неспортивным и неуважительным тот факт, что английские фанаты освистывали гимн Италии и пытались таким образом сбить с настроя нашу команду. Это противоречит спортивной этике. Когда звучит гимн страны, каждый должен вести себя уважительно.

Также было ужасно то, что произошло после матча. Многие английские фанаты вышли со стадиона и устроили что-то вроде беспорядков, били кого-то. Но мы все равно были счастливы, что Италия победила.

— Ты рад, что фанаты фигурного катания не похожи на футбольных?

— (Смеется) Да-да, это действительно так! Но, как бы там ни было, матч все равно получился очень классным. И еще было здорово, что все мы здесь — я, Маттео Риццо и многие другие фигуристы смотрели этот матч, очень громко поддерживали Италию, и можно было действительно почувствовать атмосферу единения даже здесь, в нашем отеле.

— Джанлуиджи Доннарумма теперь твой любимый игрок?

— Да! Я думаю, он у всех теперь любимый (смеется). А также Леонардо Бонуччи, который забил ответный гол. Мы все молились на него! Англия забила уже на второй минуте, и мы все немного упали духом, но когда Бонуччи сравнял счет, мы сошли с ума от счастья!

— В России очень многие люди поддерживали в финале именно Италию. По опросам на спортивных изданиях — около 70%.

— Да, я видел! Супер! Был очень счастлив получать вашу поддержку. Многие другие страны также болели за Италию — для нас это было очень важно и приятно.

— Уже на следующее утро после финала ты пошел тренироваться?

— Да! Хотя накануне мы легли спать очень поздно — примерно в час ночи, нас наполнял адреналин, и мы никак не могли уснуть. Но, поскольку тренировка была назначена на утро, нам пришлось заставить себя это сделать, хотя и было сложно. Но все сгладили приятные впечатления от победы.

— Как ты готовишься к олимпийскому сезону?

— Очень напряженно, тем более что сейчас мы находимся в горах — на высоте 1400 метров над уровнем моря, и здесь работать еще сложнее. Но я прилагаю все усилия, потому что впереди ответственный сезон. Как уже говорил, я работаю на сборах Бенуа Ришо «Peak Ice Camp». Помимо него, со мной работают Лоренцо Магри, Сергей Розанов и Ангелина Туренко.

— Два российских тренера сразу!

— Да! Мне очень нравится работать с ними обоими — с Ангелиной и Сергеем, — потому что, на мой взгляд, они очень хорошо ставят технику. Они помогают мне работать над самыми сложными для меня прыжками — четверными тулупом и сальховом. Я хочу улучшить исполнение этих квадов.

Возможно, в грядущем сезоне я еще не буду вставлять их в программы, потому что этот год крайне ответственный и сильно рисковать нельзя. Но в следующих сезонах сальхов и тулуп мне точно понадобятся, и я их основательно готовлю.

— Евгений Плющенко говорил, что Сергей Розанов может покинуть его группу и, возможно, переехать и работать за рубежом. Что ты думаешь об его перспективах в Европе?

— О, я не знал об этом, правда! Ничего не слышал о том, что Сергей может остаться в Европе.

Я думаю, что в Европе тренировать может быть сложнее в некоторых аспектах, чем в России. Например, в некоторых странах все очень строго со школами — не все позволяют так свободно совмещать уроки с фигурным катанием.

Например, я обучаюсь в частной школе в Италии, и мне разрешают отлучаться и кататься с утра, потому что вечером после занятий тренироваться было бы крайне сложно. Но это не везде так.

— Ты уже восстановил все свои прыжки?

— Да! Я счастлив, что вернул свои самые сложные прыжки — четверной лутц, флип и риттбергер. В следующем сезоне я собираюсь исполнять два квада в короткой программе.

— Что ты можешь рассказать о своих новых программах?

— Короткая программа будет более классической, а произвольная — другой по стилю, но композицию, которую я использую для нее, тоже знают очень многие. Я скоро объявлю музыку к обеим программам — надо только сделать подходящее фото для анонсов в Instagram.

— Хотел бы ты взять песню «Zitti e buoni», с которой Maneskin выиграли на Евровидении, для какой-нибудь программы — может, для показательной?

— О-о-о! Может быть, для шоу действительно возьму. Какую-нибудь другую песню Maneskin или даже «Zitti e buoni». Мне очень нравится, как они поют. Я обязательно подумаю над этим.