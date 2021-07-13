Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Песков оценил просьбу к книжным магазинам убрать с книг фото Гитлера 13:01
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Петербурге 12:59
В Кремле объяснили, почему не анонсировали встречу Путина и Лукашенко 12:50
Украинский тренер о России на Евро: самая большая в мире страна и... 12:50
Врач рассказала о случае заражения двумя штаммами COVID-19 в России 12:50
Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским после статьи об... 12:47
В Кремле прокомментировали планы Макрона ввести во Франции... 12:47
Песков назвал темы переговоров Путина и Лукашенко 12:46
В Иркутске мужчина угрожает выбросить с балкона многоэтажки своего... 12:46
Отец рассказал, что обучение сдавшей ЕГЭ восьмилетней девочки не... 12:34
Спорт

«Нам такие фанаты не нужны»: в Англии вступились за футболистов

Рашфорд опубликовал открытое письмо после расистских оскорблений в его адрес

Слушать
Остановить
close
100%
Игроки сборной Англии Джордан Пикфорд и Букайо Сака

Игроки сборной Англии Джордан Пикфорд и Букайо Сака

Reuters
Финал чемпионата Европы был сыгран в воскресенье, но отголоски решающей игры за титул сильнейшей команды континента слышны до сих пор. Не забившие в послематчевой серии пенальти игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо продолжают получать расистские оскорбления в соцсетях, а их партнеры по сборной, политики, звезды Голливуда и другие представители мирового спорта за них заступаются.

Поражение в финале Евро-2020 стало для Англии настоящей трагедией. Фанаты так долго ждали успеха своей национальной сборной, что за несколько дней до финала некоторые из них даже успели набить тату с изображением заветного трофея.

Злость после неудачи в серии пенальти поклонников «трех львов» вылилась на нападающих «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо, а также на полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Сака, не реализовавших свои удары.

Так совпало, что все они темнокожие. Именно на этом факте строились оскорбления в адрес футболистов со стороны некоторых фанатов.

На защиту партнеров по команде встал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который заявил, что Рашфорд, Санчо и Сака не заслужили к себе подобного отношения.

«Трое парней, которые все лето играли блестяще, набрались храбрости и вышли к точке в тот момент, когда ставки были высоки. Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений.

Если вы оскорбляете кого-либо в социальных сетях, вы не поклонник сборной Англии, нам такие фанаты не нужны», — написал Кейн в своем Twitter.

Официальный аккаунт чемпионата Англии призвал болельщиков сообщать о дискриминации в интернете для того, чтобы эффективнее противостоять ей.

«Английская премьер-лига (АПЛ) в очередной раз потрясена оскорблениями в интернете, от которых приходится страдать футболистам. Если вы видите это, сообщите. Вместе мы сможем ясно дать понять всем, что здесь нет места расизму — ни в футболе, ни где-либо еще», — гласит заявление лиги.

За игроков также заступились британские политики. Так, мэр Лондона Садик Хан попросил социальные сети активнее бороться с проявлениями нетерпимости и расовой дискриминации.

«Рашфорд, Сака и Санчо — три льва. Расизму нет абсолютно никакого места ни в футболе, ни где-либо еще. Лица, ответственные за отвратительный абьюз в интернете, который мы наблюдали, должны быть привлечены к ответственности. И владельцы социальных сетей должны немедленно действовать, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан.

Жестче высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Для тех, кто отправлял расистские сообщения некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам». Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли», — цитирует политика Reuters.

Поддержал футболистов нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который провел прошлый сезон с Джейдоном Санчо в одной команде.

«Я не понимаю, почему все еще есть место для расизма и дискриминации. Мы никогда не устанем бороться против любой формы дискриминации. Вместо того, чтобы им аплодировать за то, что они проявили мужество и понесли наказание, их встречают нападками с расистскими оскорблениями. У меня нет слов», — написал Холланд в Twitter.

Не осталась без внимания история с расистскими оскорблениями и в Голливуде. Исполнитель роли Человека-паука британец Том Холланд открестился от своих сограждан, которые выступили с негативными высказываниями в адрес игроков.

«Люди, оскорбляющие любых игроков сборной Англии, — единственные, кто подвел кого-то после поражения в финале.

Поведение тех, кто избил итальянского болельщика, а также тех придурков, бросающихся расистскими оскорблениями, достойно только презрения. Вы не мои соотечественники.

Эти игроки не заслуживают ничего, кроме уважения. Они так много дали нам в такое трудное время. Их следует поддержать как королей, а не пинать, когда они потерпели неудачу. Сака, Рашфорд и Санчо — у вас хватило храбрости подойти к точке. Вы, ребята — три льва, и все порядочные англичане гордятся вами, всей командой и персоналом. Мы снова поддержим вас на чемпионате мира», — написал Холланд в Instagram.

После того, как резонанс вокруг расистских постов и сообщений немного утих, свое мнение насчет произошедшего высказал Маркус Рашфорд. Именно он не реализовал первый пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против сборной Италии. В своем аккаунте в Twitter форвард «красных дьяволов» опубликовал открытое письмо.

«Я даже не знаю, с чего начать, и я даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую в этот самый момент. У меня был трудный сезон, я думаю, это было ясно для всех. Может быть, я вышел в тот финал с недостатком уверенности. Я всегда настраивался перед тем, как исполнить пенальти, но в этот момент я чувствовал, что что-то пошло не так.

Во время разбега я сэкономил немного времени, чтобы дать себе паузу, но, к сожалению, результат оказался не таким, каким бы мне хотелось. Я чувствовал, что подвел своих товарищей по команде. Я чувствовал, что подвел всех.

«Дело не только в цвете кожи»: Булыкин об оскорблениях в адрес английских футболистов
О заслуженности победы сборной Италии на чемпионате Европы, психологических проблемах английских футболистов и...
12 июля 21:14

Пенальти — это то, чего я просил для того, чтобы помочь сборной. Я могу забивать пенальти во сне, так почему у меня не получилось именно в этот раз? Мысли об этом крутятся у меня в голове снова и снова. С тех пор, как я в последний раз ударил по мячу. Нет слов, чтобы точно описать мои ощущения.

Финальный матч. 55 лет без финала крупного турнира. Единственный пенальти. История. Все, что я могу сказать, — это слова извинения. Я бы хотел, чтобы все в тот вечер пошло по-другому.

Пока я продолжаю извиняться, я хочу выразить благодарность своим товарищам по команде. Этим летом мы провели один из лучших сборов в моей жизни, и вы все сыграли в этом свою роль. Мы создали нерушимое братство. Твой успех — это мой успех. Твои неудачи — мои неудачи.

Для меня нет большей гордости, чем носить футболку с тремя львами на груди.

Я видел, как моя семья подбадривает меня в толпе с десятками тысяч людей. Я мечтал о таком. Сообщество, которое всегда принимало меня в свои объятия, продолжает поддерживать меня. Спасибо всем за добрые слова. Я вернусь сильнее. Мы все вернемся сильнее», — написал Рашфорд.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Был жуткий звук». Что известно о взрыве в гостинице в Геленджике
Прокуратура начала проверку после взрыва в гостинице в Геленджике
«Странные «хотелки»: некурящим предложили увеличить отпуска
В ОП считают, что некурящим работникам требуется дополнительные 10 дней отпуска
Под парусом на Ладоге или «5 звезд» в Египте: где отдохнуть вдвоем на 100 тысяч рублей
Туроператоры и агрегаторы предложили недорогие варианты отдыха
Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским после статьи об единстве народов
Житель Иркутска грозится выбросить ребенка с 13-го этажа из-за измены жены
Россия обновила рекорд по числу умерших от коронавируса
Глава РФПИ рассчитывает, что ВОЗ одобрит «Спутник V» осенью

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+