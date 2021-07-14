«Риск есть»: хоккейные тренеры оценили назначение Федорова в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил об изменениях на посту главного тренера клуба. Вместо Игоря Никитина, работавшего в армейском клубе с 2014 года, назначен Сергей Федоров. Александр Юдин объяснил «Газете.Ru», почему у легендарного хоккеиста «все получится» на новом посту, а Владимир Плющев подчеркнул, что у Федорова нет «никакого тренерского опыта», и усомнился в правильности назначения.

Ожидаемое решение

14 июля официальный сайт хоккейного ЦСКА опубликовал новость о перестановках на посту главного тренера. Вместо работавшего с командой с сезона-2017/18 Игоря Никитина на пост рулевого назначен знаменитый советский и российский хоккеист Сергей Федоров.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — приводит пресс-служба армейцев заявление президента красно-синих Игоря Есмантовича.

Сложно назвать удивительным решение наблюдательного совета клуба, членом которого уже на протяжении восьми лет, кстати, является и сам Федоров.

Очевидно, судьбу Никитина решило поражение в финальной серии Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (2-4), в то время как чемпионская задача была очевидной.

Что не так с Никитиным

Никитин во время своей игровой карьеры никогда не выступал за ЦСКА и вообще за московские клубы, а пришел в столичную команду после работы в омском «Авангарде» и сборной России.

В омском клубе, за который он долго играл, будучи защитником, специалист заступил на тренерскую работу в 2008 году. Несколько раз он становился исполняющим обязанности главного тренера, но на постоянной основе утвержден так и не был. Уволили специалиста с должности старшего тренера вместе со всем штабом финна Раймо Сумманена в 2011 году.

После этого Никитин был приглашен одним из ассистентов в главную сборную России, а также на протяжении сезона-2012/13 возглавлял так называемую олимпийскую команду страны.

В 2014 году, не уходя из взрослой сборной России, специалист вошел в штаб ЦСКА. Поработав с Валерием Брагиным, Вячеславом Буцаевым и Джоном Торчетти, он стал полноценным главным тренером клуба.

Если говорить о достижениях армейцев под руководством Никитина, то они, на первый взгляд, впечатляют: одна победа и еще два выхода в финал Кубка Гагарина при одном не законченном из-за пандемии плей-офф, где ЦСКА был явным фаворитом.

Кроме того, красно-синие выиграли три последних регулярных чемпионата КХЛ и лишь в первый сезон Никитина на посту главного тренера уступили на Западе санкт-петербургскому СКА.

Проблема в том, что даже таких успехов для армейцев маловато. ЦСКА — уже много лет самый богатый и укомплектованный клуб страны, для которого всего один выигранный Кубок Гагарина за все время существования лиги точно недостаточен.

Ну а поражение в серии с омским «Авангардом», который уже несколько лет даже не может играть в родном городе, проводя домашние встречи в Мытищах, стало очень болезненным ударом для московского клуба.

Тем более что лучшим игроком плей-офф КХЛ был признан Сергей Толчинский, который оказался не нужен Никитину и перешел в «Авангард» в межсезонье как раз из ЦСКА.

Спорное назначение

Сергей Федоров — прославленный советский и российский хоккеист. Участник грозной тройки ЦСКА и сборной страны с Павлом Буре и Александром Могильным, а также «русской пятерки» «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

Федоров в 1994 году стал первым отечественным и европейским игроком, который получил приз «Харт Трофи», вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира.

Кроме того, в том же 1994 году форвард получил «Лестер Пирсон Эворд» (самый ценный игрок сезона по версии хоккеистов) и «Фрэнк Селке Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана), который затем взял еще и в 1996 году.

Знаменитый хоккеист по три раза выигрывал Кубок Стэнли и чемпионат мира, а также брал серебро и бронзу в составе сборной России на Олимпийских играх. Всего провел в НХЛ 1248 матчей и набрал 1179 очков.

В ЦСКА на административную должность он вернулся в 2012 году и сразу же стал главным менеджером, а через год еще и членом наблюдательного совета. Фактически именно Федоров отвечал за всю кадровую политику армейцев на протяжении четырех лет.

Правда, в 2016 году наблюдательный совет упразднил должность главного менеджера, назначив Федорова менеджером по селекции, а на введенную должность президента клуба назначил Игоря Есмантовича.

Пока Федоров возглавлял клуб в качестве топ-менеджера, его работа подвергалась критике, в том числе за непоследовательность при назначениях и увольнениях главных тренеров.

При этом сам Федоров вообще не имеет тренерского опыта, так что его назначение на пост наставника армейцев выглядит рискованной попыткой угадать с выбором.

«Многое решал и все знает»

Впрочем, знаменитый отечественный хоккеист и тренер Александр Юдин уверен в профессиональных качествах специалиста.

«Я за Сергея Федорова, потому что он талантлив — и талантлив везде. Я думаю, что, поработав генеральным менеджером, Федоров участвовал во всех сборах, многое решал, и все знает — куда ехать и как управлять. Поэтому я думаю, что у него в ЦСКА все получится.

Можно ли ожидать, что с приходом Федорова команда начнет показывать более зрелищный хоккей и брать трофеи? Ну конечно, это же его детище. На его глазах строилась по новой команда ЦСКА, было одержано столько побед… и плюс он знает все новшества НХЛ — что там творится, все новые заготовки, и в симбиозе все это сработает как надо. У Федорова все получится.

Никитин тоже очень хороший, сильный тренер, просто, может, в данный момент ему дали немного отдохнуть», — подытожил Юдин.

«Будут требовать очень многого»

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев был куда осторожнее в своих высказываниях, отметив степень риска в этом назначении:

«Есть ли какой-то риск в назначении Федорова, учитывая, что он никогда не был главным тренером? Я думаю риск, конечно, есть, но это связано с решением наблюдательного совета.

Сергей был выдающимся игроком, звездой в НХЛ, но достаточно ли ему будет этого для тренерской карьеры? Думаю, что маловато, потому что ЦСКА — это элитный клуб с хорошими, глубокими традициями.

И, естественно, от Федорова будут требовать очень многого, а у него нет никакого тренерского опыта. Сумеет ли он это дело быстро компенсировать за счет своих личных качеств? Ну, посмотрим.

Уход Никитина? Я прочитал формулировку о том, что на его уход повлиял результат последнего сезона. Ну, конечно, от команды ожидали большего с такой финансовой подушкой, которая есть у ЦСКА».