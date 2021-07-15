«Русское разгильдяйство»: в Госдуме раскритиковали попавшихся на допинге россиян

Олимпийский комитет России открыто возмутился отстранением от Игр в Токио пловцов отечественной сборной Вероники Андрусенко и Александра Кудашева всего за девять дней до начала соревнований. Евгений Коротышкин заявил «Газете.Ru», что происходящее похоже на «подставу», Игорь Лебедев, напротив, призвал не искать в этом «происки Запада» и признать свое «русское разгильдяйство», а спортивный юрист Илья Чичеров оценил шансы оперативно оспорить отстранение россиян в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Судьбу россиян решит суд

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были официально отстранены от Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за подозрений в допинге.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило в Международную федерацию плавания (ФИНА) сведения о том, что данные этих спортсменов якобы были удалены из базы Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, все выглядит так, будто некто пытался скрыть положительные результаты их допинг-тестов.

Сами спортсмены в шоке от обвинений. Тем не менее они продолжают готовиться к Олимпийским играм, поскольку все еще официально остаются в предварительном старт-листе, о чем сообщается на официальном сайте ФИНА.

У россиян есть шанс доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде (CAS), чья выездная комиссия оперативно разберет это дело в Японии. В преддверии Игр в Рио-де-Жанейро — 2016 и зимних Игр в Пхенчхане — 2018 подобные слушания уже практиковались, и часть российских атлетов действительно смогла попасть на Олимпиаду благодаря позитивному решению CAS.

«Для меня эта новость об отстранении стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го числа. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», — сказала Андрусенко РИА «Новости».

«Я занимаюсь плаванием с пяти лет, с 15 лет в сборной. Я сдаю допинг-тесты уже более десяти лет и никогда не был ни в чем замечен. Когда 13 июля я получил письмо о моем отстранении, это было большой неожиданностью, и оно повергло меня в шок. Буду бороться за свою невиновность и надеюсь выступить на Олимпиаде», — признался Кудашев.

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем пресс-релизе выразил возмущение сложившейся ситуацией и пообещал предпринять все усилия, чтобы восстановить статус спортсменов до начала Игр. В пресс-службе ОКР подчеркнули, что особенное недоумение вызывает тот факт, что дела против россиян были возбуждены накануне Игр, хотя еще в апреле 2020 года WADA сообщало, что закончило формировать дела против 298 российских атлетов.

«Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению Олимпийского комитета России возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям», — говорится в заявлении ОКР.

«Спортсменам не оставляют возможности доказать свою невиновность»

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне — 2012, трехкратный чемпион мира, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что шансов на отмену дисквалификации Андрусенко и Кудашева практически нет.

«Можно ли подать апелляцию? Насколько я знаю, такие процессы длятся достаточно долго. И если Международная федерация плавания уже признала факт махинаций, и дисквалификация неизбежна, то процессуальные дела продлятся как минимум месяц.

Были случаи, что дела рассматривались прямо на Олимпийских играх: собиралась ситуационная комиссия по рассмотрению дел, касающихся допинговых нарушений. И Всероссийская федерация плавания, как мне известно, будет добиваться того, чтобы восстановить спортсменов в статусе. Шансы на это, мягко говоря, невелики, но если получится — это будет победа.

Думаю, что в этом случае может быть задействована выездная бригада CAS. Тут все зависит от доказательной базы и от отсутствия явных улик.

Все это, конечно, смахивает на какую-то подставу. Почему об этом раньше не сообщалось, а все вскрылось именно перед Олимпиадой? Спортсменам не оставляют возможности доказать свою невиновность», — отметил Коротышкин.

«Это русское разгильдяйство»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев напротив считает, что виноваты в произошедшем только сами спортсмены.

«Давайте не будем во всей своей халатности искать происки Запада. Это называется хорошим словом: русское *** (разгильдяйство). Авось, пронесет, авось, не заметят, авось, проскочим. Единственный способ борьбы с этим — введение уголовного наказания.

На 99% это наша вина, наша недоработка и наше проявление разгильдяйства. Никто специально за нашими спортсменами не охотится, в допинг-пробы кровь не подливает и манипуляции за нашей спиной не устраивает.

Есть хоть что-то из того, в чем нас обвиняют, что мы не делали? Мы же молчим. Мы же со всем соглашаемся — значит, оно так и есть. Пора уже наказывать, а мы все терпим.

Видимо, когда президенту все это надоест, он стукнет кулаком по столу и даст Александру Бастрыкину указание посадить трех-четырех чиновников: тогда, поверьте, все истории с допингом закончатся на следующий день. А пока все на это смотрят сквозь розовые очки и продолжают кивать в сторону Запада. Ну что, Джо Байден нам допинг подсунул сейчас в пробы пловцов, гребцов и других спортсменов? Зачем мы смеемся сами над собой?» — заявил Лебедев.

«Скорее всего, данные в базе терлись из-за нарушения пловцов»

Спортивный юрист Илья Чичеров также полагает, что серьезная фактическая основа для предъявления обвинений пловцам у WADA была.

«Буквально полтора месяца назад у нас было похожее дело, когда спортсмена наказали за допинг после того, как вскрылись данные о махинациях в Московской антидопинговой лаборатории — это дело биатлониста Тимофея Лапшина.

У него было небольшое нарушение, но он о нем и не знал. Соответственно, коллеги из Московской лаборатории по своей инициативе решили эти данные подтереть, чтобы в итоге не сообщать никуда о нарушении — тогда он еще был российским спортсменом, уже после стал корейским. И когда вскрылись данные о манипуляциях, к нему предъявили претензии.

Он логично ответил, что вообще об этом не знал, а в тот день, когда брали допинг-пробу, он указал, что недавно употреблял препарат от насморка. В итоге ему все равно дали дисквалификацию на год при максимально возможном сроке до четырех лет.

CAS и его выездная бригада, в теории, могут сейчас допустить спортсменов до Олимпиады, но для этого нужны основания. По делу Лапшина было максимально положительное решение, потому что он употребил спрей от насморка в критической ситуации, когда другого лекарства не было, и везде это указал. К тому же это был внесоревновательный период.

Нужно понимать, что, если просто терлись данные без ведома пловцов — это одна ситуация. Но если с их стороны были нарушения, и именно поэтому терлись данные — а, скорее всего, так и было, — то очень большая вероятность, что все равно наказание останется в силе.

Вчера было вынесено решение о дисквалификации, и, по идее, с этого момента начинается их отстранение. Если хоть на какой-то процент их признают виновными в допинговом нарушении, у них нет шансов участвовать в Олимпиаде.

Хорошо, что есть выездная бригада CAS, которая рассматривает дело в течение 24 часов. Но не факт, что спортсменов допустят до Игр.

Без какого-то нарушения с их данными в Московской лаборатории ничего бы не делали. Если нарушение было и они не смогут исчерпывающе доказать, что его не совершали, шансов на отмену дисквалификации нет. Кроме того, у юристов остались считаные дни на то, чтобы разработать позицию и собрать доказательства», — подытожил Чичеров.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.