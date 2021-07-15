Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Пентагон: предполагаемые убийцы президента Гаити проходили подготовку... 19:45
Игрок сборной Англии обратился к фанатам после травли... 19:42
Онищенко прокомментировал предложение ввести нерабочие дни из-за... 19:41
При беспорядках в ЮАР погибли 117 человек 19:35
Режиссер Мирзоев сравнил Мамонова с Высоцким и Окуджавой 19:33
Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории... 19:29
Жена Мамонова впервые прокомментировала смерть артиста 19:27
Сторонники закона о госязыке закидали двор Рады сувенирными... 19:25
Экс-тренер «Рубина» считает, что сборную должен возглавить... 19:23
Пригожин: Мамонов был примером для подражания 19:19
Спорт

«Когда вы будете спать, я убью вас»: Макгрегор угрожает семье Порье

Конор перешел к оскорблениям жены и дочери своего соперника

Третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье завершился быстро. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Макгрегора еще не успели увезти с арены в больницу, как он оскорбил жену своего соперника. Уже из больницы ирландец начал писать угрозы в адрес самого Порье и его семьи.

Перед боем

Конор Макгрегор осыпал Дастина Порье оскорблениями на пресс-конференции в преддверии боя, пнул его на битве взглядов и между делом вспомнил Хабиба Нурмагомедова, заявив, что тот якобы сбежал, как «маленькая крыса».

«Я продолблю в его [Порье] голове кучу дырок и снесу ее с плеч. Можете считать, что с Порье уже покончено. В поединке со мной он будет бегать, как побитая собака», — говорил Макгрегор на пресс-конференции.

Пнул Порье, оскорбил Хабиба и угрожал журналисту: Макгрегор пошел во все тяжкие перед UFC 264
Конор Макгрегор осыпал Дастина Порье оскорблениями на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 264, пнул его...
09 июля 22:12

После боя

«Это еще не конец. Если мне придется с ним подраться на улице, что ж, пусть так и будет! Мне плевать. Ты не сломал мне ногу своим ударом, я проверил. Твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина. Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, чиркни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. Тварь ты неверная!» — кричал Макгрегор еще на арене.

Уходя из октагона вместе с супругом, Джоли Порье показала оскорбительный жест Макгрегору.

«Он сидел на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — прокомментировал крики ирландца победитель боя.

Но Макгрегор на этом не остановился. Хотя подобный трешток — фирменная черта ирландца. Так было со всеми его соперниками, включая россиянина Хабиба Нурмагомедова, поединок с которым закончился поражением и скандалом. Интересно, что за бой ирландский боец заработает минимум $3 млн, Порье – $1 млн. Доход Макгрегора может составить $10 млн за счет отчислений от платной трансляции, а Порье может дополнительно заработать $3 млн.

Конор — самый коммерчески успешный боец в истории ММА, так что его агрессивный маркетинг — вполне рабочий инструмент.

После боя с Порье, кстати говоря, Хабиб высказался так.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.

«Добро всегда побеждает зло»: Хабиб обрадовался поражению Макгрегора
Дастин Порье одержал уверенную победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 264 и в следующем поединке...
11 июля 11:45

Будет ли четвертый бой?

Есть версия, что таким образом Макгрегор начал предварительную подготовку к четвертому бою с Порье. Эксперты, впрочем, оценивают вероятность этого боя как не слишком высокую. Известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков в интервью «Газете.Ru» рассказал, что все цели последнего боя достигнуты, в следующем просто нет смысла.

Стоит ли проводить четвертый поединок, о котором говорил Дана Уайт? Это уже решат маркетологи UFC. Если они посчитают, что такой поединок соберет какую-то значительную сумму, то могут и провести. Это зависит только от Конора. Если захочет, вернется в топ, нет — так нет. Но я лично большого смысла в его дальнейших выступлениях не вижу. И с финансовой точки зрения, и со всех остальных у него все в порядке. Особенно учитывая недавнюю продажу контрольного пакета акций его фирменного виски (по информации СМИ, сделка принесла Макгрегору и его соучредителям около $600 млн. — «Газета.Ru»). Понятно, что денег много не бывает, что у Конора с этим все отлично. Так что не вижу смысла ему продолжать карьеру», — сказал Жернаков «Газете.Ru».

«Порье запомнят как убийцу Конора»: что говорят о главном бое лета
Промоутеры Алексей Жернаков и Владимир Хрюнов рассказали «Газете.Ru» о своих впечатлениях о...
11 июля 14:13

Что было дальше

Макгрегор продолжил в своем Twitter угрожать Порье.

«Когда вы будете спать, я убью вас. Я убью тебя и твою миссис. Это был не конец», — написал ирландец а адрес американского бойца и его жены.

«Я грязный чувак, обещаю тебе. Я опасен», — еще один пост ирландца в адрес Порье.

Затем Макгрегор выложил совместное фото Порье с дочерью, подписав его словом «gonezo», которое обозначает человека, лишившегося силы и разума от употребления алкоголя и сигарет. Потом ирландец удалил посты.

Наконец, Макгрегор принес извинения супруге Порье, но удалил в итоге и этот пост. Как бы забрал свои извинения назад.

Что с Макгрегором

12 июля Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге. Ирландцу вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость. Малоберцовую кость зафиксировали с помощью пластин и винтов. Врачи заявили, что операция прошла успешно, в средине недели боец был выписан из клиники.

Вернется в строй ирландский боец уже в следующем году, во всяком случае UFC отстранил его от боев по медицинским показателям до 2022 года.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Россия не в приоритете»: когда у нас появятся зарубежные вакцины
Фармэксперты назвали сроки поставки иностранных вакцин от COVID-19 в Россию
Что известно о готовившемся теракте в Москве
В ФСБ рассказали подробности задержания террориста
«Нужен тотальный локдаун». В «Яблоке» предложили снова ввести нерабочие дни в России
Председатель партии «Яблоко» попросил Путина ужесточить антиковидные ограничения
Режиссер рассказал о судьбе последнего фильма Мамонова
Еще в двух регионах России ввели обязательную вакцинацию
Эстония высылает российского дипломата
Путин выразил руководству ФРГ соболезнования в связи с большим числом жертв наводнения

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+