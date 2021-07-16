Аресты и 12 тысяч оскорблений: чем живет Англия после финала Евро

Евро-2020 уже вошел в историю, а страсти вокруг турнира не утихают до сих пор. Англичане, раздосадованные обидным поражением в серии пенальти, продолжают оскорблять нереализовавших свои удары Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саку, в то время как полиция начала проводить первые задержания по делу о расистских комментариях. Сам Сака написал длинный пост, в котором поделился своими эмоциями.

Издание Daily Mail опубликовало отчет аналитической компании Crisp, согласно которому стало известно, что футболисты сборной Англии получили около 12 500 сообщений, содержащих в себе элементы расовой и религиозной ненависти, а также оскорбления по части сексуальной ориентации и этнической принадлежности, а также угрозы в адрес игроков и их членов семьи.

Отмечается, что данные сообщения были отправлены с десятка тысяч различных аккаунтов, что эквивалентно 3% пользователей, которые писали и комментировали посты футболистов «трех львов» во время чемпионата Европы.

Правоохранительные органы Великобритании крайне серьезно отнеслись к оскорблениям игроков в социальных сетях и создали специальную группу из следователей, анализирующих сообщения в популярных соцсетях.

По данным Sky Sports, британская полиция уже задержала четверых граждан и предъявила им обвинения в причастности к преступлению, совершенном на почве расовой ненависти.

«Расистские оскорбления, направленные против наших игроков после финальной игры Евро-2020, являются отвратительными и совершенно справедливо шокировали и потрясли людей по всей стране.

Наша сборная была настоящим образцом для подражания во время турнира, вела себя профессионально и с достоинством. Неприятно осознавать, что есть люди, которые считают приемлемым их так отвратительно оскорблять», — заявил представитель британской полиции Марк Робертс.

Акции в поддержку незабивших свои удары в послематчевой серии пенальти Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки объединили англичан по всей стране. Так, при поддержке мэра Лондона Садика Хана в столице Великобритании было нарисовано граффити с изображением футболистов и главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

England: You did us proud.



London: pop down to @VinegarYardLDN where we've partnered with @MurWalls to create this amazing mural of Southgate, Kane, and Sterling. #ThreeLions pic.twitter.com/m2DMuPfuzj — Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 13, 2021

«Вы заставили нас гордиться собой», — написал Хан в своем Twitter.

Больше всего негатива от фанатов сборной Англии собрал на себя полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, смазавший последний удар в серии против итальянцев. За 19-летнего хавбека вступился наставник «канониров» Микел Артета, заявивший о том, что игрок не заслуживает такого хейта в свой адрес.

«Я говорил с Букайо. Думаю, что с ним все будет хорошо, он сильная личность. Он получил серьезную поддержку не только от болельщиков «Арсенала», но и от всего футбольного мира.Он провел выдающийся сезон.

Но, к сожалению, в этой игре вы чаще будете проигрывать, чем выигрывать. Уже в 19 лет это нужно понимать», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Сам футболист накануне опубликовал большой пост, в котором рассказал о своих чувствах в последние дни и о том, что необходимо сделать социальным сетям для того, чтобы ненависти и оскорбительных комментариев стало меньше.

«Я несколько дней держался подальше от социальных сетей, чтобы провести время со своей семьей и поразмыслить о том, что происходило на протяжении последних нескольких недель. Это послание не отдаст должное тому, насколько я благодарен за всю любовь, которую я получил, и я чувствую, что мне нужно поблагодарить всех, кто поддерживал меня.

Для меня было честью быть частью английской команды, которая подает пример остальным. Все, кто к ней причастен — мои братья. Я благодарен за все, чему я научился у каждого из игроков и персонала, которые так усердно работали. То, что мне удалось помочь сборной выйти в первый финал за 55 лет, видеть мою семью в толпе, знать, от чего они отказались, чтобы помочь мне попасть туда, значило для меня очень многое.

Нет слов, чтобы выразить вам, как я был разочарован нереализованным пенальти и итоговым результатом. Я действительно верил, что мы выиграем эту игру для вас. Мне жаль, что мы не смогли принести кубок домой в этом году, но я обещаю вам, что мы отдадим все, что у нас есть, чтобы наше поколение познало вкус победы.

Моя реакция после матча сказала все сама за себя. Мне было так больно, и я чувствовал, что подвел вас всех. Но я с уверенностью могу заявить, что не позволю этой неудаче или негативу, который я получил на этой неделе, сломить меня.

Для тех, кто агитировал от моего имени и посылал мне сердечные письма, желал мне и моей семье добра — я вам благодарен. Это то, чем должен быть футбол. Страсть, люди всех рас, полов, религий и происхождения собираются вместе с одной общей радостью футбольных американских горок.

Обращаясь к владельцам социальных сетей, хочу сообщить, что я не желаю, чтобы какой-либо ребенок или взрослый получал ненавистные и обидные сообщения, которые я, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо получили на этой неделе.

Я мгновенно понял, сколько ненависти на меня обрушится после промаха. Печальная реальность, что ваши мощные платформы делают недостаточно, чтобы остановить эту волну негатива.

В футболе или в любой сфере общества нет места расизму или ненависти любого рода. Искореняя ненависть, проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает», — написал Сака в Instagram.