«Он ушел героем»: голкипер погиб, спасая друга от фейерверка

Случайная смерть вратаря «Коламбуса» Матисса Кивлениекса стала шоком для мирового хоккейного сообщества. После прошедшей церемонии прощания с голкипером, его партнер по команде Элвис Мерзликин заявил, что голкипер пожертвовал собой, закрыв грудью его беременную жену вместе с ним.

В американском Коламбусе состоялась закрытая поминальная служба, посвященная голкиперу «Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиссу Кивлениексу. 24-летний вратарь трагически погиб от ранения в грудь 4 июля во время торжественного салюта в честь Дня независимости США.

Главный национальный американский праздник совпал со свадьбой тренера вратарей «жакетов» Мэнни Легаси. По случаю праздника специалист и пригласил Кивлениекса к себе в дом, где впоследствии и произошла трагедия.

«Он стал членом моей семьи. С тех пор, как Матисс вошел в наш клуб, он каждое лето приезжал к нам с супругой и жил вместе с нами.

Он стал для нас как сын. Он был братом для моей дочери и отличным приятелем для моего племянника.

Я хочу выразить благодарность родителям за то, что они вырастили такого прекрасного сына для нашего общества.

Киви всегда любил тренироваться. С самого первого занятия он просил дополнительных нагрузок.

Думаю, что он не хотел бы видеть такой большой церемонии в свою честь. Он бы желал, чтобы все выпили по бокалу пива и пошли заниматься своими делами.

На церемонию прибыл даже Джон Торторелла (бывший главный тренер «Коламбуса», — прим. «Газеты.Ru), а ведь он ненавидит вратарей», — заявил Легаси.

«Я люблю тебя и буду любить тебя всегда. Ты был больше, чем другом для всех в этом клубе», — обратился Легаси к покойному товарищу.

Нападающий Натан Гребе заявил, что Матисс всегда был трудолюбив и работоспособен.

«Я очень хорошо его знал. В моей семье есть три правила: уважение, хорошее отношение и трудолюбие. Разве это не про Киви? Он жил тремя этими вещами», — заявил форвард.

Высказался и партнер Кивлениекса по вратарской линии в «Коламбусе» Элвис Мерзликин. Он рассказал о начале дружбы со своим соотечественником и заявил, что Матисс спас его семью от гибели, закрыв их своим телом.

«Я постараюсь выразить свои мысли максимально коротко. Мне кажется, что читать с листа — не то же самое, что говорить от души.

Я помню, как впервые услышал о нем. Латвия — очень небольшая страна. Я был в тренинг-кемпе со сборной, ко мне подошел тренер и спросил: «Слышал ли я что-то о новом вратаре, который перешел в «Коламбус»? Я понятия не имел, о ком идет речь. Он взялся из ниоткуда, это правда.

Я размышлял: «Кто этот парень, черт возьми? Почему он хочет отнять у меня место в команде?» Затем я увидел, что клуб действительно подписал с ним контракт. В этот момент я стал очень переживать.

Матисс не был моим другом, он был мне как младший брат. Мы жили с ним еще до того, как нам пришлось изолироваться. Он гостил у нас с женой, и мы просто не вылезали из настольных игр.

Он был невероятно хорошо воспитан, но никогда не рассказывал нам о своей семье. Он был очень дружелюбен, но просто не считал необходимым это делать. Сейчас я встретил его семью — и понял, откуда у него это воспитание.

Я бы хотел рассказать о его последнем дне. На вечеринке было 50-60 человек, но он постоянно находил меня. Он как всегда улыбался.

Когда все случилось, я стоял всего в шести или семи метрах от него и обнимал свою супругу. Он спас ее, меня и нашего сына, взяв удар на себя. Вторым именем моего ребенка будет Матисс.

"He saved my son, he saved my wife and he saved me. ... He died as hero."



Elvis Merzlikins at the memorial service for Matiss Kivlenieks. Kivlenieks died after he was struck in the chest by a fireworks mortar shell on July 4. pic.twitter.com/69C09ggG67 — Sporting News (@sportingnews) July 15, 2021

Он ушел героем. Так сказал не я, а доктор. Если бы он просто остался на месте, то всего этого бы не произошло. Как сказала Сабина, «он поймал свою последнюю шайбу». Я просто хочу, чтобы вы знали — Матисс был героем. Он спас множество жизней.

За те два года, что мы были с ним знакомы, мы никогда не ссорились. Может быть, за исключением пары дней, когда он опаздывал из-за того, что не допил свои две чашечки кофе. Он реально пахал и старался стать во всем лучшим. Буквально. Его машину мы мыли каждые два дня, я не шучу.

Я буду скучать по нему. Мне посчастливилось стать частью лучшей франшизы в НХЛ. У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас за то, что вы пришли попрощаться с Матиссом. Это просто невероятно.

Я хочу сказать семье Матисса, его младший сестрам — честно и прямо, Торторелла научил меня этому. Я не ваш брат, но буду рядом, когда потребуется. Что бы ни случилось, — завершил свою речь Мерзликин.