«Молодец Сашка»: Каменский, Коваленко и Сафронов — о диссертации Овечкина

Самый популярный и звездный российский хоккеист Александр Овечкин рекомендован к публичной защите диссертации по теме «сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России». После чего он станет кандидатом наук. Для «Газеты.Ru» эту информацию прокомментировали бывший руководитель московского «Динамо» Андрей Сафронов и знаменитые отечественные хоккеисты Андрей Коваленко и Валерий Каменский.

Новый кандидат

16 июля стало известно, что главная звезда российского хоккея Александр Овечкин, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», рекомендован Федеральным научным центром физической культуры и спорта при министерстве спорта России к публичной защите научной диссертации.

На внутренней предзащите в ФГБУ оппонентом Овечкина выступил известный хоккейный аналитик Виктор Горский.

«Мой вывод был такой: «После незначительной доработки по тем рекомендациям, которые были высказаны, рекомендовать к публичной защите», — цитирует Горского «Матч ТВ».

«В конце было голосование, у нас в том числе было на удаленной связи несколько человек. Все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации – сравнительный анализ технико-тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».

«Цель — помогать российскому хоккею»

Рассказал о своей предзащите и сам Овечкин, который в данный момент является свободным агентом и пока не подписал нового соглашения с «Вашингтоном», где вроде бы собирается закончить карьеру.

«Цель – защититься, чтобы помогать российскому хоккею развиваться и идти дальше. Важно делиться тем опытом, который у меня есть. Для нас это будет правильное решение, тем более – скоро откроется моя школа», — рассказал хоккеист спортивному телеканалу.

«Чтобы не сглазить – когда откроется, тогда и поговорим. А так – та методика, которую мы изучали, и если мы ее будем применять, – это круто. У меня прекрасная команда, которая мне помогала и со мной советовалась. Все было на высшем уровне, – отметил Овечкин.

«Такая хорошая тема»

Для «Газеты.Ru» грядущую кандидатскую Овечкина прокомментировали представители мира хоккея. Так, Андрей Сафронов, долго работавший на руководящих должностях в родном для нападающего московском «Динамо», порадовался за клубного воспитанника.

«Я очень приятно удивился – молодец, очень рад за него. Он отлично знает профессиональный хоккей. И еще такая хорошая тема диссертации – сравнительный анализ подготовки хоккеистов в Северной Америке и в России. Я просто рад за него, молодец Сашка, — отметил Сафронов.

Краток, но точен в формулировке был много лет игравший в НХЛ, а теперь возглавляющий профсоюз российских хоккеистов Андрей Коваленко.

«Могу одно сказать: неважно, профессиональный ты спортсмен или нет. Почему бы не написать диссертацию? У нас многие спортсмены защищались, многие сейчас учатся, и это не мешает спорту», — подчеркнул Русский танк.

Еще один знаменитый советский и российский форвард Валерий Каменский, член «Тройного золотого клуба» (в нем хоккеисты, ставшие за карьеру олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и обладателями Кубка Стэнли), тоже порадовался за Овечкина.

«Очень приятно, что Саша при таком плотном графике еще имеет возможность учиться, это всегда развивает человека. Это вызывает исключительно положительные эмоции, только вперед! Видимо, у него есть какая-то цель после хоккея заниматься чем-то полезным для страны, — рассказал Каменский «Газете.Ru».

— Он знает все это изнутри, он через это прошел. Знает североамериканский хоккей и российский. Высказывания великого хоккеиста, игрока такого уровня, и его знания всегда будут помогать молодому поколению, и тренерам. Это полезно для всех, у него огромный опыт».

Великие примеры

Среди отечественных спортсменов Овечкин будет далеко не первопроходцем. Кандидатские и даже докторские диссертации защищали и другие чемпионы.

Например, блестящая гимнастка, а позже депутат Госдумы Светлана Хоркина окончила после завершения карьеры Белгородский университет и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изучение спортивно-гимнастических упражнений с применением линейно-дидактического программирования».

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и обладатель рекорда Гиннесса за 13 лет без единого поражения, а позже тоже депутат Александр Карелин построил и впечатляющую научную карьеру.

Сначала он окончил Новосибирский автотранспортный техникум, затем Омский институт физической культуры. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методика проведения контрприемов от бросков с прогибом», а в 2002 стал доктором педагогических наук.

Ну а самая известная российская теннисистка Мария Шарапова после окончания своей выдающейся спортивной карьеры решила учиться в престижной школе бизнеса в Гарварде.

В футболе же своей диссертацией прославился бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, которого высмеяли в программе «Футбольный клуб» за сложные формулировки.

Он защищался на тему «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте» и уверял, что не списывал.

Легендарными стали несколько цитат из работы. Например: «Явление физиологического резонанса в наземных локомоциях обусловлено мышечной композицией и влиянием супраспинальных и миотатических рефлексов».

Кстати, в один день с Булыкиным в Российском государственном университете физической культуры (ныне ГЦОЛИФК) защищались другие экс-нападающие сборной России — Павел Погребняк и Дмитрий Сычев.