«Это человек свой»: футбольные специалисты — о Бердыеве в сборной

Новым главным тренером сборной России по футболу с высокой долей вероятности может стать Курбан Бердыев. Специалист уже прилетел в Москву из Казахстана, где сейчас работает. Его ассистентом должны назначить Сергея Игнашевича. «Газета.Ru» обсудила возможное назначение с людьми из футбольного сообщества.

В Москву на переговоры

17 июля подтвердилась информация, которую передавали некоторые инсайдеры. Российский футбольный союз всерьез рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России Курбана Бердыева.

Туркменский специалист, много работавший в Российской премьер-лиге с казанским «Рубином» и «Ростовом», а ныне являющийся советником председателя наблюдательного совета «Кайрата», прилетел в Москву на переговоры.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza, также подчеркнувший, что в РФС сосредоточены на переговорах именно с Бердыевым, а не с иностранными специалистами. Его считают отечественным тренером, прекрасно знающим российский футбол,

При этом Бердыев с 2019 года, после отставки из «Рубина», не работал тренером.

Впрочем, 68-летний специалист добивался в РПЛ больших успехов. Под его руководством «Рубин» дважды выигрывал национальный чемпионат, а потом в Лиге чемпионов одержал знаменитую победу над испанской «Барселоной» на «Камп Ноу».

Выводил тренер в Лигу чемпионов и «Ростов», приведя эту команду к серебряным медалям, а на пути к групповой стадии в квалификации обыграв голландский «Аякс».

«Прекрасный специалист»

Для «Газеты.Ru» потенциальное назначение, которое, кажется, все ближе и ближе, прокомментировали известные в отечественном футболе люди.

«Я слышал насчет Бердыева. Но непонятно, откуда появилась эта кандидатура. У нас сейчас самый главный вопрос в том, что нам делать в дальнейшем, по какому принципу работать в нашем футболе. Это комплексное мероприятие, к которому мы должны подойти с открытыми глазами и задуматься, — рассказал бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили.

— Мы с журналистами из года в год обсуждаем одно и то же и допускаем те же ошибки. Сейчас пригласят тренера – или Бердыева, или иностранца какого-нибудь, — пройдут отборочные игры, мы потерпим фиаско и через два года меня опять будут спрашивать: Анзор Амберкович, каково ваше мнение? Дай бог, чтобы я дожил до этого.

По работе Бердыева в клубах я могу сказать, что это прекрасный специалист. Он не работает уже несколько лет, я не знаю, в каком он находится состоянии. Но нам известно, что у него очень высокая квалификация.

Мы назначали главным тренером сборной Валерия Газзаева. Он там пошебуршил немножко – не получилось, и он ушел. Назначили Юру Семина: пошебуршил и ушел. Потом назначили Леонида Слуцкого – он тоже недолго был в сборной. Разница между клубами и сборной командой огромная! Хорошо, когда чемпионаты стран высококвалифицированные и в клубах много первоклассных футболистов, или когда игроки находятся по контракту в топ-клубах. Но у нас-то таких раз-два и обчелся – да и не все играют в заграничных клубах в основном составе.

Надо в корне менять систему подготовки, убрать легионеров, установить лимит – два-три человека, и все! У нас молодые ребята не могут попасть в основу, потому что там иностранцы играют. Пусть клуб возьмет одного, двух лучших игроков Европы – Роналду, Месси. И я тогда скажу: молодцы, но вам больше ничего не надо, потому что вокруг этих футболистов будет строиться вся игра команды».

«Имеет огромный опыт»

Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в своей оценке происходящего был чуть менее радикален и вообще предпочел избежать четкой оценки.

«Неправильно обсуждать коллегу, тем более человека, который очень много сделал для российского футбола. Что такое идеальная кандидатура? Все проявляется после того, как проходит определенный этап.

Но мое глубокое убеждение заключается в том, что главным тренером сборной России должен быть россиянин, это однозначно. А Бердыев имеет огромный опыт работы. Везде, где он работал, он показывал результат.

Потом, тренер – это не панацея. Мы прекрасно знаем, что не только от тренера зависит результат, а от многих факторов. Но на сегодняшний день, мне кажется, это один из наиболее правильных кандидатов».

«Добился больших успехов»

Работавший в клубах премьер-лиги Сергей Ташуев в комментарии для «Газеты.Ru» тоже говорил о наличии у Бердыева подходящих качеств, но подчеркнул, что проблемы сборной Росии лежат не только в области назначения рулевого.

«Надо начать с того, что сборная — это особенная команда, она не всегда показывает уровень развития футбола. В СМИ и среди болельщиков сейчас раздувают историю о том, что наш футбол стагнирует.

Но вспомните: совсем недавно Италия, Англия, Нидерланды вообще не попадали на международные форумы. Сборная команда — это поколение. Выросло мощное поколение — и оно выстреливает. Например, сейчас не такое сильное поколение, как раньше, в Германии или в Испании, и у этих команд хуже результаты.

Мы недавно радовались успехам при Гусе Хиддинке, успехам сборной на чемпионате мира в России, а сегодня говорим: стагнация, беда, мы провалились… Да, проблемы есть, их надо решать поступательно. Надо воспитывать новое поколение. У нас же была хорошая сборная, когда при Хиддинке играли Аршавин, Широков. Отсюда вывод: чтобы понимать, какой есть резерв для сборной, чтобы омолаживать команду и искать новых исполнителей, конечно, нужен российский специалист. Иностранец приедет за огромные деньги и скажет, что футбол у нас плохо развивается, — отметил опытный специалист.

— Курбан Бекиевич — оптимальная кандидатура для сборной. Он имеет огромный опыт в воспитании футболистов и в выстраивании тактики, что очень важно в сборной для достижения результата.

Человек добился на клубном уровне больших успехов, выигрывая с «Ростовом» средним составом у «Аякса» и «Баварии». Он системный тренер и понимает, что делать, великолепно знает наш рынок. И наверняка у него будет серьезный штаб».

Также Ташуев, как и Кобелев, считает, что главным тренером национальной команды должен быть именно отечественный специалист.

«Иностранец нам не нужен, он не будет вникать. Нужна системообразующая структура, где мы должны знать свои проколы, в чем мы проваливаемся. Приезжал Гус — все кричали, что он спасет наш футбол. На Евро он успешно сыграл и уехал, ничего системного он не сделал. У нас ведь страна огромная, надо таланты искать, — подчеркнул Ташуев.

— Никто не дает результат сразу. Полтора месяца — большой срок, тем более костяк сборной есть. И я, кстати, не согласен, что Бердыеву нужно много времени — он за год «Ростов» вывел в еврокубки. Вчера они вылетали, а сегодня уже играют в Лиге чемпионов.

В «Рубине» он работал долго, но это был не топ-клуб, задачи были тогда другие. Да и уровень чемпионата России в 90-е — начале 2000-х был непонятным. А сейчас все более стабильно, работает много академий.

Чемпионат России начинается достаточно скоро, игроки наберут форму за месяц. Главное не паниковать, а то мы все бросаемся из крайности в крайность. То все хорошо, то все плохо. Надо анализировать, понимать, что есть локальный успех, а есть глобальный. Нужно это синтезировать, чтобы и локально, и глобально все получалось. И в этой связи тоже лучше назначить российского специалиста, а не иностранца, который быстро не разберется».

«Два года — не срок»

Отметил мастерство Бердыева и экс-главный тренер «Уфы» и молодежной сборной России Игорь Колыванов.

«Мы все прекрасно знаем, что Бердыев — один из тех людей, которые доказали свою состоятельность. Он выигрывал как тренер, два раза стал чемпионом России с «Рубином», и с «Ростовом» хорошие результаты показывал, выиграл серебряные медали. Поэтому я положительно смотрю на эту кандидатуру, — считает экс-форвард столичного «Динамо» и клубов Серии А.

— Он давно не тренировал? Два года — не такой уж и большой срок. И надо понимать, что сборная — это сборная, а клубы — это совсем другое. Бердыев — человек опытный, разбирается в футболе и знает наш рынок, наших футболистов. Не думаю, что эти два года не смотрел футбол.

Он же скрупулезно относится к своей работе, наверное, просматривал все матчи и знает всех кандидатов в сборную. Это человек свой, и если у него будет желание поработать в сборной, это хороший вариант.

В сборной нужно будет угадать с составом. Я много работал с юношеской и молодежной сборными — это особая история. Ему нужно будет выбрать оптимальный состав на матч с хорватами — это будет непростая и тяжелая игра с одной из сильнейших команд в нашей отборочной группе. А вообще, строить в сборной планы и перспективы всегда непросто. Из-за травмы кто-то может не попадать в состав. Есть обойма 20-25 человек, и из них надо всегда выбирать, кто находится в наиболее оптимальной форме».