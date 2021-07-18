UFC Вегас 31. Махачев сразится с Мойзесом. LIVE

06:30

Доброе утро! В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом.