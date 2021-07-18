Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
На Олимпиаде в комнатах спортсменов будут стоять специальные... 06:06
Врач предупредил россиян об опасности кондиционеров в жару 06:02
Игрок сборной Италии опубликовал фото с водкой «Калашников» 05:52
СМИ: СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь... 05:37
Олимпийская чемпионка об участии транс-женщины на Играх: это не... 05:36
NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки... 05:28
Юрист назвала распространенные ошибки, из-за которых можно лишиться... 05:01
Сабитов о Суперкубке: Семак понял, что «Зенит» может... 04:59
Бонуччи снова потроллил англичан после победы на Евро 04:44
МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления... 04:36
Спорт

UFC Вегас 31. Махачев сразится с Мойзесом. LIVE

UFC Вегас 31. Махачев — Мойзес. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
Россиянин Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом на престижном турнире UFC Вегас 31. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:35

Бой начнется примерно в 7:10 по московскому времени.

06:30

Доброе утро! В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сдержать Россию и Китай. Британский генерал раскрыл секретную роль спецназа
В Лондоне рассказали, какую миссию против Москвы и Пекина будут выполнять спецслужбы
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
МВД работает над внедрением экспресс-тестов для выявления пьяных водителей
NASA заявило об обнаружении нескольких возможных мест утечки в российском модуле МКС
СМИ: СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь 20 июля
Саакашвили рассказал о плане Вашингтона по захвату Донецка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+