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Спорт

Гроза «Барселоны» и «Баварии»: топ-матчи возможного наставника сборной России

Бердыев прилетел в Москву на переговоры с РФС

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«Рубин» проиграл впервом матче после возвращения Курбана Бердыева

«Рубин» проиграл впервом матче после возвращения Курбана Бердыева

РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообещал, что до 23 июля сборная России обретет нового главного тренера. В качестве основного претендента на вакантную должность спортивные СМИ называют Курбана Бердыева. «Газета.Ru» собрала подборку из лучших поединков 68-летнего специалиста за время его работы в России.

«Барселона» — «Рубин» — 1:2

Этот матч уже давно стал классикой и частью истории. Сценарий этой игры любители футбола помнят до сих пор — пушечный выстрел Александра Рязанцева на второй минуте, быстрый гол Златана Ибрагимовича во втором тайме и блестящая контратака, удавшаяся казанцам на 73-й минуте, которая завершилась точным ударом Гекдениза Карадениза.

Все это сопровождалось немыслимым числом подходов и ударов по воротам Сергея Рыжикова — каталонцы в восемь раз перебили российский клуб, заработали в 11 раз больше угловых, но так и не смогли сравнять счет.

Игра на «Камп Ноу» стала высшей точкой в истории «золотого» «Рубина», бравшего золото чемпионата России в 2008 и 2009 годах.

И благодаря ей проще всего познакомиться со стилем, который исповедует Бердыев — дисциплина, отточенность действий в обороне и реализация моментов являются визитной карточкой Курбана Бекиевича.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов «Рубин» завершил на третьем месте в группе, обойдя киевское «Динамо» на одно очко и прошел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала вылетел от «Вольфсбурга».

«Рубин» — «Челси» — 3:2

В сезоне-2012/13 клубу из столицы республики Татарстан удалось пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. На своем пути команда Курбана Бердыева не заметила миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», получив тем самым право сразиться с действующим на тот момент победителем Лиги чемпионов.

В первом матче на «Стэмфорд Бридж» преимущество «синих» было очевидным. По ходу первого тайма хозяева забили дважды — отличились Фернандо Торрес и Виктор Мозес. Ответил им с пенальти Бибрас Натхо, но во втором тайме Торрес оформил дубль и сделал счет для команды Рафаэля Бенитеса комфортным — 3:1

Ответная игра состоялась в столичных «Лужниках». На четвертой минуте все тот же Торрес подловил ошибку Рыжикова и уничтожил интригу в противостоянии. Но казанцы не сдались — на старте второго тайма Маркано сделал счет 1:1. Мозес на 55-й минуте вывел «Челси» вперед, но спустя семь минут Карадениз во второй раз сравнял счет. На 75-й минуте Натхо реализовал одиннадцатиметровый и вывел «Рубин» вперед.

Концовка игры выдалась огненной — казанцы неслись вперед, лондонцы ловили их на контратаках, но ни тем, ни другим забить еще не удалось.

С тех пор уровень российского чемпионата серьезно упал. Лишь «Зениту» в сезоне-2014-15 удавалось доходить до 1/4 финала второго по значимости европейского турнира.

«Ростов» — «Аякс»— 4:1

Результатом великолепной работы в сезоне-2015/16 Бердыева стали первые в истории желто-синих серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и путевка в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В нем ростовская команда оказалась сильнее «Андерлехта» и вышла в раунд плей-офф, где ей достался амстердамский «Аякс».

Игра на «Йохан Кройф Арене» завершилась со счетом 1:1, оставив обоим футбольным коллективам шансы на проход в групповой этап.

Ответная встреча в Ростове-на-Дону легко собрала все возможные 15 тысяч болельщиков на трибунах.

Сначала Сердар Азмун замкнул головой подачу с правого фланга в исполнении Александра Ерохина, а затем в течении пятнадцати минут второго тайма все тот же Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз зажгли на табло стадиона «Олимп-2» цифру «4» напротив эмблемы «Ростова».

Уже в конце матча Федор Кудряшов получил прямую красную карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Дэнни Классен забил с пенальти, но этот гол только скрасил горькую пилюлю для нидерландского клуба.

4:1 — и «Ростов» впервые вышел в основную сетку Лиги чемпионов.

«Ростов» — «Бавария» — 3:2

Дебютная лигочемпионская кампания для дончан складывалась трудно. Разгром 0:5 в Мюнхене, тяжелая ничья с ПСВ в Ростове-на-дону, два поражения от мадридского «Атлетико» с минимальным счетом.

От игры с «Баварией» никто не ждал сенсации — зацепить хотя бы одно очко в игре с немецким грандом казалось за счастье.

Началась игра с давления гостей, которое воплотилось в забитый Дугласом Костой мяч на 35-й минуте игры. «Ростов» успел сравнять счет до перерыва — отличился Сердар Азмун.

После перерыва хозяева вышли вперед — точный удар нанес Александр Ерохин. Но спустя семь минут Хуан Бернат прошил Джанаева в ближний угол, сделав счет 2:2.

Историческую викторию команде Курбана Бердыева принес Кристиан Нобоа и его волшебный удар со штрафного в середине второго тайма. Мюнхенцы усилили давление под конец игры, но скорее ростовчане могли забить четвертный, поймав оппонента на контратаке, чем «Бавария» третий.

Эта победа сыграла роль в борьбе за третье место в группе и позволила клубу попасть в весеннюю стадию Лиги Европы.

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