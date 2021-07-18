Гроза «Барселоны» и «Баварии»: топ-матчи возможного наставника сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообещал, что до 23 июля сборная России обретет нового главного тренера. В качестве основного претендента на вакантную должность спортивные СМИ называют Курбана Бердыева. «Газета.Ru» собрала подборку из лучших поединков 68-летнего специалиста за время его работы в России.

«Барселона» — «Рубин» — 1:2

Этот матч уже давно стал классикой и частью истории. Сценарий этой игры любители футбола помнят до сих пор — пушечный выстрел Александра Рязанцева на второй минуте, быстрый гол Златана Ибрагимовича во втором тайме и блестящая контратака, удавшаяся казанцам на 73-й минуте, которая завершилась точным ударом Гекдениза Карадениза.

Все это сопровождалось немыслимым числом подходов и ударов по воротам Сергея Рыжикова — каталонцы в восемь раз перебили российский клуб, заработали в 11 раз больше угловых, но так и не смогли сравнять счет.

Игра на «Камп Ноу» стала высшей точкой в истории «золотого» «Рубина», бравшего золото чемпионата России в 2008 и 2009 годах.

И благодаря ей проще всего познакомиться со стилем, который исповедует Бердыев — дисциплина, отточенность действий в обороне и реализация моментов являются визитной карточкой Курбана Бекиевича.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов «Рубин» завершил на третьем месте в группе, обойдя киевское «Динамо» на одно очко и прошел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/8 финала вылетел от «Вольфсбурга».

«Рубин» — «Челси» — 3:2

В сезоне-2012/13 клубу из столицы республики Татарстан удалось пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. На своем пути команда Курбана Бердыева не заметила миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», получив тем самым право сразиться с действующим на тот момент победителем Лиги чемпионов.

В первом матче на «Стэмфорд Бридж» преимущество «синих» было очевидным. По ходу первого тайма хозяева забили дважды — отличились Фернандо Торрес и Виктор Мозес. Ответил им с пенальти Бибрас Натхо, но во втором тайме Торрес оформил дубль и сделал счет для команды Рафаэля Бенитеса комфортным — 3:1

Ответная игра состоялась в столичных «Лужниках». На четвертой минуте все тот же Торрес подловил ошибку Рыжикова и уничтожил интригу в противостоянии. Но казанцы не сдались — на старте второго тайма Маркано сделал счет 1:1. Мозес на 55-й минуте вывел «Челси» вперед, но спустя семь минут Карадениз во второй раз сравнял счет. На 75-й минуте Натхо реализовал одиннадцатиметровый и вывел «Рубин» вперед.

Концовка игры выдалась огненной — казанцы неслись вперед, лондонцы ловили их на контратаках, но ни тем, ни другим забить еще не удалось.

С тех пор уровень российского чемпионата серьезно упал. Лишь «Зениту» в сезоне-2014-15 удавалось доходить до 1/4 финала второго по значимости европейского турнира.

«Ростов» — «Аякс»— 4:1

Результатом великолепной работы в сезоне-2015/16 Бердыева стали первые в истории желто-синих серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и путевка в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В нем ростовская команда оказалась сильнее «Андерлехта» и вышла в раунд плей-офф, где ей достался амстердамский «Аякс».

Игра на «Йохан Кройф Арене» завершилась со счетом 1:1, оставив обоим футбольным коллективам шансы на проход в групповой этап.

Ответная встреча в Ростове-на-Дону легко собрала все возможные 15 тысяч болельщиков на трибунах.

Сначала Сердар Азмун замкнул головой подачу с правого фланга в исполнении Александра Ерохина, а затем в течении пятнадцати минут второго тайма все тот же Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз зажгли на табло стадиона «Олимп-2» цифру «4» напротив эмблемы «Ростова».

Уже в конце матча Федор Кудряшов получил прямую красную карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Дэнни Классен забил с пенальти, но этот гол только скрасил горькую пилюлю для нидерландского клуба.

4:1 — и «Ростов» впервые вышел в основную сетку Лиги чемпионов.

«Ростов» — «Бавария» — 3:2

Дебютная лигочемпионская кампания для дончан складывалась трудно. Разгром 0:5 в Мюнхене, тяжелая ничья с ПСВ в Ростове-на-дону, два поражения от мадридского «Атлетико» с минимальным счетом.

От игры с «Баварией» никто не ждал сенсации — зацепить хотя бы одно очко в игре с немецким грандом казалось за счастье.

Началась игра с давления гостей, которое воплотилось в забитый Дугласом Костой мяч на 35-й минуте игры. «Ростов» успел сравнять счет до перерыва — отличился Сердар Азмун.

После перерыва хозяева вышли вперед — точный удар нанес Александр Ерохин. Но спустя семь минут Хуан Бернат прошил Джанаева в ближний угол, сделав счет 2:2.

Историческую викторию команде Курбана Бердыева принес Кристиан Нобоа и его волшебный удар со штрафного в середине второго тайма. Мюнхенцы усилили давление под конец игры, но скорее ростовчане могли забить четвертный, поймав оппонента на контратаке, чем «Бавария» третий.

Эта победа сыграла роль в борьбе за третье место в группе и позволила клубу попасть в весеннюю стадию Лиги Европы.