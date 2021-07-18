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Спорт

Киркоров, танец с балалайкой и страшное падение: Загитова на шоу Навки

Олимпийская чемпионка Загитова дебютировала в главной роли в шоу «Руслан и Людмила»

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Алина Загитова

Алина Загитова

sochipark/instagram.com
Алина Загитова исполнила главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Во время выступления олимпийская чемпионка обнимала портрет Филиппа Киркорова, похожий на икону, танцевала с балалайкой и несколько раз падала с прыжков.

В Сочи состоялся показ ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». На днях Алина Загитова дебютировала в главной роли мюзикла. Интересно, что совсем рядом идет шоу Илья Авербуха «Анна Каренина», где выступает Евгения Медведева, но зрителей достаточно на обоих представлениях.

Сначала главную роль Загитова исполняла не одна. В начале мюзикла героиню играла Аделина Сотникова, в конце — сама Навка.

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«Я бы сама с удовольствием посмотрела на это шоу со стороны, чтобы увидеть трех олимпийских чемпионок в роли Людмилы. Ведь это Аделина Сотникова — первая олимпийская чемпионка в истории России и СССР — выиграла именно здесь в Сочи. А также Алина Загитова, которая сокрушила весь мир. Рада, что в нашем шоу получится этот симбиоз. И у каждого есть возможность увидеть свою любимую фигуристку. У кого-то, я надеюсь, любимые все три. Все совершенно разные», — сказала Навка после представления.

Напомним, что Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призером Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Также Загитова — чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).

Загитова — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Сама фигуристка поблагодарила за помощь в подготовке Татьяну Тарасову, а затем пригласила всех на следующие выступления, где она должна была играть главную роль уже полноценно.

И вот накануне Загитова выступила в роли Людмилы уже на протяжении всего спектакля. Теперь Загитову можно будет увидеть на льду в Сочи почти каждый вечер до конца августа, нагрузка достаточно серьезная. Это три больших выхода на лед, каждый из которых длится около 10 минут — один в начале и два в конце.

Постановка будет идти до 30 сентября.

Не сказать, что полноценный дебют Загитовой вышел идеальным, но здесь все-таки шоу, а не спорт. И когда Алина не справилась с тройным флипом и всем телом упала на лед, зрители на трибунах поддержали ее аплодисментами.

Затем спортсменка попыталась исправить свою ошибку, но смогла скрутить лишь один оборот вместо тройного флипа.

Тем не менее олимпийской чемпионке Пхенчхана блестяще удались все вращения и поддержки.

Интересными оказались находки сценаристов с портретом певца Филиппа Киркорова, Загитова обнимает и гладит его, находясь в печали, похищенная разбойником Черномором. Получилось у спортсменки весьма убедительно.

Позже в руки Алины Загитовой попадает балалайка, грусть сменяется лихим весельем и задорным танцем, но лишь на время: Людмила продолжает грустить по Руслану.

Закончится, разумеется, все хорошо. Как и в настоящей сказке.

Все номера Загитовой в шоу «Руслан и Людвила» можно посмотреть, перейдя по ссылке.

«Алин, ну какая ты умница! Сегодня была премьера. И вам посчастливилось увидеть нашу прекрасную самую последнюю олимпийскую чемпионку, нашу звезду Алину Загитову в роли Людмилы. У меня мурашки бежали по коже, пока я смотрела из зала. Я уверена, у вас тоже», — сказала Навка собравшейся публике после окончания шоу.

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