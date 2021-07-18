Матчи по 60 минут, удаления как в хоккее: ФИФА готовит революцию

ФИФА уже начал тестировать на любительских турнирах глобальные реформы, которые в скором времени планируется провести в большом футболе. В частности, организация хочет играть два тайма по 30 минут, но чистого времени, как в баскетболе или хоккее. Также планируется вводить мяч из аута ногами и удалять игроков с поля на пять минут за желтую карточку.

ФИФА — очень консервативная организация, но при этом очень коммерчески успешная. С одной стороны кажется, что правила футбола незыблемы вот уже много десятков лет, но на самом деле они меняются каждый год, просто по чуть-чуть. Без резких движений.

ФИФА регулярно меняет трактовки для судьей при определенных игровых ситуациях, например, при попадании мяча рукой в штрафной площади или при фиксации офсайда. В свое время было скорректировано положение, по которому вратарь мог брать мяч в руки при пасе назад от своего игрока. Союз от сезона к сезону переписывает правила, связанные с медицинскими показаниями.

Революция

Но сейчас ФИФА проверяет на практике совсем уж глобальные изменения в правилах игры. До окончательного введения новшеств в правила может пройти несколько лет. Будет глубокий анализ ситуации, где учтут мнения экспертов и болельщиков, потенциальные обновления после любительских турниров будут испробованы на юношеских и молодежных соревнованиях. И вовсе не факт, что все те изменения, которые тестируются сейчас, будут в итоге реализованы на практике.

На молодежном турнире Future of Football Cup, в котором участвуют команды U-19 ПСВ, АЗ, «Брюгге» и «Лейпциг», ФИФА пробует следующие нововведения.

1) Матч длится 60 минут чистого времени

Это как в баскетболе или хоккее. Если игра остановлена, то выключается и таймер. Затяжки времени и симуляции при таком раскладе станут уже не стратегией, а тактикой, ну что-то из серии: «сбивать атакующий порыв соперника».

Это новшество в игру планируется ввести как раз на основе исследований, что реальное игровое время матча длится 60 минут, а еще 30 уходит на замены, оказание медицинской помощи и прочие вынужденные и невынужденные паузы.

2) Мяч из-за боковой линии можно будет вводить ногами

В случае атакующих действий аут по сути превратится в дополнительный стандарт, что повлияет на динамику игру в положительном ключе. В ситуации, когда ты разыгрываешь мяч на своей половине поля, это все равно дает ускорение для развития атаки, ну и больше вариативности для ее начала.

Но здесь сразу успокоим, пока речь идет о вводе мяча из аута ногами только со своей половины поля.

3) Удаление за желтую карточку

Получил желтую карточку — вон с поля на пять минут. Удаление одного из 11-ти это не тоже самое, что удаление одного из шести в хоккее, но тоже новшество, которое может быть направлено на развитие игры в плане атаки. Тянуть время станет невыгодно, сократится количество симуляций и разговоров с судьями.

4) Нет ограничений на замены

Проект этого нововведения существует в двух вариациях, более правдоподобной выглядит та, где у тренера будет 11 замен в матче. Евро-2020, где было разрешено пять замен, показал, что новые свежие игроки, вышедшие на поле в конце матча, добавляют игре скорости, динамики и непредсказуемости. Вспомним, кто сделал результат у Швейцарии в игре 1/8 финала с Францией или у Украины в поединке той же стадии плей-офф с Швецией.

Формат с хоккейно-баскетбольным вариантом, где на поле могут выходить в любой момент любые игроки, попавшие в заявку, тоже рассматривается, но он менее приоритетен.

Откуда эти новшества взялись

В ФИФА есть специальный департамент по глобальному развитию футбола, который возглавляет знаменитый в прошлом тренер Арсен Венгер. Это все его разработки. Которые сначала тщательно тестируются, а затем, в результате длительных исследований, потихоньку вводятся в игру.

У Венгера много идей, например, это он предлагал отменить правило «выездного гола» в еврокубках, и недавно УЕФА последовал его совету.

Предпосылки

Согласно исследованиям ФИФА, футбол продолжается оставаться одним из главных развлечений для мужчин в возрасте от 20 лет. Но постепенно нижний порог возраста любителей футбола поднимается. В организации это связывают с тем, что сейчас у детей в моде компьютерные игры, а когда они взрослеют и начинают пытаться смотреть футбол, то он им кажется затянутым и скучным. То есть, по мнению ФИФА, в ближайшие десятилетия, если ничего не изменить в правилах, футбол ждет довольно значительное сокращение аудитории. И доходов.

А ФИФА — организация очень коммерчески успешная.