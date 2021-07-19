Кто побьет Моргенштерна. Он подписал контракт на бой в ММА

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн заявил о подписании контракта с промоушеном смешанных единоборств «Hardcore FC MMA». Основатель лиги Анатолий Сульянов подтвердил договоренность с артистом и призвал любителей ММА предлагать свои варианты оппонентов. Ранее Моргенштерн выразил желание сразиться с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко, с которым у него давняя вражда.

Моргенштерн дебютирует в ММА?

В Instagram-аккаунте бизнесмена Анатолия Сульянова — основателя лиги «Hardcore FC MMA» — появилось видео о том, как он договаривается о контракте с Алишером Моргенштерном.

— ММА надо запрещать, — заявил Моргенштерн в начале ролика.

— Подожди! Но за $20 млн ты готов ворваться на «Hardcore» и подраться? — уточнил Сульянов.

— Просто за 20 млн рублей, — заявил рэпер, махнув рукой.

— Контракт подписан — это официальное заявление. Ищем соперника! — подытожил глава промоушена.

Стороны пожали друг другу руки.

«Контракт подписан, «Hardcore FC MMA» в деле, детали позже... Варианты по оппонентам в комменты», — написал Сульянов.

«Искупались и подписались», — подтвердил Моргенштерн в своем Instagram.

«*** встал на деньги, если что», — чуть позже уточнил артист в комментариях к видео с Сульяновым. Видимо, таким образом артист решил прояснить мотивацию своего возможного дебюта в смешанных единоборствах, которые он призывал запретить еще в начале разговора с Сульяновым, а также ранее в Instagram Stories — во время своей ссоры с Александром Шлеменко.

Конфликт и возможный бой со Шлеменко

Напомним, экс-чемпион Bellator последовательно и жестко высказывается в адрес Моргенштерна, считая, что тот развращает детей своими треками, где упоминается беспорядочный секс и употребление запрещенных веществ.

«Почему дети? Очень просто, они — как белый лист бумаги. Появился такой персонаж, который показывает им якобы красивую жизнь, поет песенки дебильные. И, конечно, есть те, кто ведется», — отмечал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».

В ответ на его нападки Моргенштерн подчеркивал, что это лишь образ, и отмечал, что в детстве многие слушали «Сектор Газа» и другие группы с неоднозначными текстами, однако это не повлияло на развитие людей в худшую сторону. Артист считает, что адекватные слушатели воспринимают треки как способ развлечься и не строят свою жизнь на основе их текстов. Свое творчество рэпер считает лишь источником позитивных эмоций и возможностью хорошо «оторваться».

В ответ на слова Шлеменко о «развращении детей» Моргенштерн указал на аморальные ценности, которые могут транслировать бойцы смешанных единоборств.

«Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал Моргенштерн в соцсетях.

Позже на YouTube-канале «Gazgolder» вышло интервью с рэпером, в котором он ответил на вопрос о том, за какие деньги готов провести поединок против Шлеменко.

«Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. $20 млн — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от Шлеменко», — сказал Моргенштерн.

При этом сам боец от поединка с рэпером открестился.

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью», — приводит слова Шлеменко «РБК-Спорт».

Однако теперь Моргенштерн может найти себе другого оппонента. Все-таки 20 млн рублей не будут лишними.

«Все хотят от меня шоу / Все хотят еще-еще / Я хочу нулей на счет», — довольно четко объяснял свою мотивацию артист в одном из последних альбомов «Million Dollar: Happiness».

Учитывая, какой большой гонорар может достаться сопернику популярного артиста, может быть, и сам Шлеменко все-таки передумает. Это принципиальное противостояние приковало бы внимание огромной аудитории, поскольку в нем есть реальный и давний конфликт.

Какая форма у Моргенштерна

Рэпер поддерживает неплохую физическую форму. В интервью Юрию Дудю он отмечал, что качает мышцы, и это заметно по рельефному телу артиста.

«Один день у меня круговые на бицепс, трицепс, грудь; второй день — круговые на плечи, шею, трапецию и пресс. Третий день — кардио. Каждый день стараюсь заниматься. От груди мало жму — где-то 40 раз. Но занимаюсь круговыми тренировками: не на рекорд, а на количество, чтобы подсушиваться», — подчеркнул Моргенштерн.

Также музыкант рассказал, как перешел на питание из рыбы и овощей и скинул вес до оптимального:

«Я весил почти 100 кг, потом похудел до 72-73 кг и стал почти скелетом. Сейчас мой вес около 77 кг. Я был похож на наркомана, хотя ничего не употреблял и не бухал, худел только на питании, без спорта, наркотиков и алкоголя. За полтора месяца скинул 20 кг и открыл для себя, что пища очень влияет на твою жизнь. До этого я жрал все подряд, а потом перешел на овощи и рыбу, результат: минус 20 кг за полтора месяца, и это без спорта».

При этом все-таки с трудом верится, что Моргенштерн может провести хоть сколько-нибудь конкурентный бой, если только его соперником не станет такой же не искушенный в единоборствах артист или блогер.

Недавно рэпер перенес серьезные проблемы со здоровьем — из его почек вышел камень.

А может, все это шутка?

Нельзя исключать и вариант того, что Моргенштерн и Сульянов решили просто разыграть свою аудиторию. Все-таки артист уже неоднократно шутил над своими подписчиками — например, распространял фейк-новости о том, что его якобы забрали в армию, чтобы привлечь внимание к своему клипу на военную тематику.

К тому же для здоровья самого Моргенштерна лучше было бы не выходить в октагон.