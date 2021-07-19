Арест президента и проваленный чемпионат: какой соперник достался «Спартаку»

Лиссабонская «Бенфика» по итогам жеребьевки стала соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Газета.Ru» рассказывает о силе и особенностях бывшего клуба нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

Сложный жребий

Изначально «Бенфика» в качестве соперника для «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов считалась очень неприятным вариантом.

Хотя легких оппонентов для красно-белых не предвиделось в принципе. С донецким «Шахтером» нельзя было сыграть из-за ограничений УЕФА, разводящего российские и украинские команды.

Оставались только «Бенфика», французский «Монако» с Александром Головиным и победитель противостояния шотландского «Селтика» с датским «Мидтьюлландом».

Кто-то из последней пары вроде бы выглядел попроще, но только на бумаге. На практике матчи в Глазго на арене «кельтов» традиционно превращаются для соперников в ад, и «Селтик» вообще является очень крепким оппонентом. Ну а датчане играют в современный и крайне агрессивный силовой футбол.

Кроме того, попадись «Спартаку» «Мидтьюлланд», общественность ожидала бы только победы красно-белых, а гарантировать ее против такого соперника вряд ли возможно.

Статус и состав

В итоге «Бенфика», конечно, будет явным фаворитом, в том числе и у букмекеров, в сражениях со спартаковцами. В первую очередь за португальцев говорят имя, статус клуба и состав.

«Орлов» уважают в Европе за их результаты и стабильность. Собственно, в клубном рейтинге УЕФА португальские красно-белые находятся на солидной 24-й позиции.

Лиссабонский клуб обладает подбором игроков, чья суммарная трансферная стоимость, по версии Transfermarkt, в два раза превышает спартаковскую, а общий годовой бюджет «Бенфики» — €170 млн.

Лидеров этой команды можно было запомнить по завершившемуся недавно чемпионату Европы. Например, Рафа Силва вышел на замену в матче с Венгрией и в последние десять минут организовал все три португальских гола, заработав пенальти и сделав два голевых паса.

Форвард Харис Сеферович уже много лет является основным голеадором сборной Швейцарии, и хотя на Евро он загубил немало моментов, ярко проявил себя, оформив дубль в матче четвертьфинала против Испании, где команда Луиса Энрике смогла пройти дальше только благодаря серии пенальти.

Ну а у бразильца Эвертона Соареса за плечами 13 матчей и три забитых мяча за свою национальную команду. На недавнем Кубке Америки он завоевал серебряную медаль, добравшись в составе Селесао до финала.

Кроме того, на левом фланге обороны выделяется активный атакующий испанский защитник Алехандро Гримальдо, в центре защиты играют вице-капитан сборной Бельгии Ян Вертонген, звездный аргентинец Николас Отаменди, еще недавно выступавший в «Ман Сити» у Хосепа Гвардиолы.

Очень опасен полузащитник Пицци, а в нападении Сеферовичу помогают и составляют конкуренцию немец Лука Вальшмидт, форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес и обещающий превратиться в звезду футбола молодой клубный воспитанник Гонсалу Рамуш.

Падение результатов

Впрочем, за всеми этими именами и статусом кроется немало проблем. Да, сейчас «Бенфика» 24-я в клубном рейтинге УЕФА, но еще четыре года назад она была вообще шестой, и регресс действительно наметился.

Во внутреннем чемпионате «Орлы» не побеждают уже два года, а сезон-2020/21 они закончили вообще на третьей позиции. В предыдущий раз из топ-2 в своем чемпионате лиссабонцы выпадали в кампании-2008/09.

Впервые с сезона-2012/13 «Бенфика» не взяла вообще ни одного трофея, а еще впервые с сезона-2004/05 «Орлы» не смогли пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

В противостоянии в третьем квалификационном раунде они на выезде уступили греческому ПАОКу (1:2), который потом в двухматчевой дуэли дважды был обыгран «Краснодаром».

В общем, с результатами у команды опытнейшего Жорже Жезуша в последние годы все складывается не так чтобы очень хорошо.

Скандал на скандале

Но результаты — полбеды. «Бенфика» столкнулась и с проблемами иного толка. В начале июля президента клуба Луиша Филипе Виейру заключили под домашний арест по делу о мошенничестве.

В Португалии полагают, что масштабная операция правоохранителей, взявших сразу несколько человек, связана с делом десятилетней давности о мошенничестве организованной преступной группировки из Швейцарии, помогавшей отмывать деньги и уходить от налогов местным клубам.

Из-за ситуации с Виейрой на должность президента оперативно советом директоров был поднят суперзвездный в прошлом португальский футболист Руй Кошта.

Но уже и он успел стать косвенным участником скандала. При Коште «Бенфика» заключила контракт с известным в России по выступлениям за «Локомотив» Жоау Мариу, который прошлый сезон провел в аренде в «Спортинге».

Заключая сделку с итальянским «Интером», «львы» прописали, что в случае продажи хавбека другому португальскому клубу «нерадзурри» выплатят им €30 млн.

По окончании прошлого сезона «Спортинг» предложил выкупить футболиста за €4 млн, но итальянскую сторону это предложение не устроило. Как и оффер от одного из российских клубов на €7,5 млн (предположительно, от «Спартака»).

Что же случилось дальше? «Интер» вдруг расторг контракт с Жоау Мариу, и тот заключил соглашение с «Бенфикой» на правах свободного агента. Якобы безо всяких компенсаций. Соответственно и «Спортингу» черно-синие ничего не должны, так как продажи не было.

Правда «львы» почувствовали себя в этой ситуации обманутыми и собираются подать на «Интер» в суд. «Бенфика» в этом деле вроде бы задействована только косвенно, но если окажется, что имел место сговор, достаться может и ей.

Разная готовность

В общем, вряд ли португальский клуб подходит к противостоянию со «Спартаком» в спокойном состоянии.

Кроме того, вся шумиха фактически свела на нет трансферную кампанию на вход (странное подписание Жоау Мариу — единственный пока ход), в то время как лондонский «Арсенал» забрал ведущего левого защитника Нуну Тавареша, а «Шахтер» раскошелился на €18 млн на молодого и талантливого Педринью.

Ну и ко всему прочему, первая игра со «Спартаком» будет для команды Жезуша вообще первой официальной в сезоне — португальский чемпионат стартует только в конце первой декады августа.

Российская премьер-лига возьмет старт уже на этой неделе, а спартаковцы уже сейчас выглядят очень неплохо, по крайней мере в товарищеском турнире «Сочи» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Химки» (5:1) были разнесены в щепки.

Не стоит забывать и, что Руй Витория много лет работал в «Бенфике» и здорово знает эту команду и ее игроков, большую часть которых тренировал сам. Это может стать дополнительным фактором в пользу его новой команды.

Так что «Спартак» точно не стоит заранее хоронить в противостоянии с португальцами. И хотя сами красно-белые с «Бенфикой» еще не играли, у нее набралось уже 18 матчей против российских команд с равным балансом 8-2-8. В этих встречах лиссабонцы сами забили 24 мяча, а пропустили 23.