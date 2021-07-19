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Спорт

«Сложнейший соперник»: эксперты — о противостоянии «Спартака» и «Бенфики»

«Спартак» встретится с португальской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации ЛЧ

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футболисты «Спартака» Наиль Умяров и Джордан Ларссон

футболисты «Спартака» Наиль Умяров и Джордан Ларссон

РИА Новости
Валерий Гладилин, Сергей Шавло и Денис Бояринцев рассказали «Газете.Ru», как оценивают шансы «Спартака» в матчах с португальской «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов и в чем преимущество красно-белых над своим соперником.

Чтобы пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, московскому «Спартаку» необходимо пройти два раунда отбора. Первый из них будет очень тяжелым, поскольку в соперники достался один из самых титулованных клубов Португалии — «Бенфика».

Именно в этой команде тренерскую славу снискал нынешний наставник десятикратных чемпионов России Руй Витория, а возглавляющий лиссабонцев сейчас Жорже Жезуш является его главным оппонентом и критиком внутри страны.

Кроме того, состав «Бенфики» в два раза дороже спартаковского, если ориентироваться на данные Transfermarkt, так что фаворитом в паре является не московский клуб.

«Все хотят играть на этом уровне»

Тем не менее известный советский и российский футболист и тренер Валерий Гладилин уверен, что вице-чемпион РПЛ имеет шансы пройти дальше.

«Это будет хорошее противостояние, шансы у «Спартака» есть, потому что они провели подготовительный турнир, и все находятся в хорошей кондиции, на подъеме, и еще есть время. Сейчас начнется чемпионат, будет время наиграть состав, — рассказал Гладилин.

— Но по подбору футболистов все позиции закрыты, никаких провалов нет, и резерв есть, и все хорошо готовы, все живы-здоровы. Тренер взял очень правильное направление в игровом стиле. Кто победит, говорить сложно, зависит от того, в каком состоянии будет «Бенфика». Но «Спартак» имеет все шансы пройти дальше.

То, что «Бенфика», — бывшая команда Витории, не настолько важно, потому что мотивации и так достаточно, это именитый клуб, к которому Витория уже не имеет никакого отношения. И это Лига чемпионов, это то, к чему стремятся все футболисты.

Все хотят показать себя на этом уровне, и я жду очень интересных матчей. В том составе, который сейчас есть у «Спартака», шансы хорошие. Но соперник непростой, там тоже умеют играть».

«Сложнейший соперник»

Экс-полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло тоже считает, что пробиться в раунд плей-офф главного еврокубка московская команда может, но в то же время оценил «Бенфику» как сильнейшего из возможных соперников на текущей стадии турнира.

«Наверное, это один из сложнейших по жребию соперников для «Спартака», команда играет в техничный футбол. У «Спартака» преимущество в том, что Руй Витория отлично знает эту команду, работал в ней, перед переходом в «Спартак» он находился в Португалии, — отметил Шавло.

— Думаю, он расскажет ребятам, как играть. Будет интересный матч, «Спартак» против сильных команд всегда играет на уровне.

Шансы пока 50 на 50. Вторая игра на выезде, будет сложновато. Но сейчас отменили правило выездного гола, и здесь будет уже немного другой расклад. Но если «Спартак» сохранит тот настрой, который сейчас был на предсезонном турнире, у команды есть шансы».

«Знает, как обыгрывать португальцев»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Денис Бояринцев не очень впечатлился предсезонкой команды из Татарстана. А вот красно-белые его порадовали.

«У «Спартака» совершенно противоположная ситуация. Он показывает уверенный результат в контрольных матчах, вырисовывается неплохая команда с хорошей конкуренцией. Поэтому думаю, что «Спартак» будет готов хорошо, — заметил Бояринцев для «Газеты.Ru».

— Но «Бенфика» — достаточно серьезный соперник. Здесь все будет зависеть опыта Руя Витории. Он знает, как обыгрывать португальские клубы, поэтому, возможно, какое-то преимущество будет на стороне «Спартака».

Но нет сильной уверенности, что он пройдет «Бенфику», шансы абсолютно равны. Они на данный момент достойны друг друга».

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, а ответные поединки пройдут 10-го числа. После этого победители противостояний после жеребьевки составят еще две пары, в которых и определят тех, кто попадет в групповую стадию.

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