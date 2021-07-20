Дзюба в запасе «Зенита», возрожденный «Спартак», ЦСКА без Влашича: что ждет РПЛ

Продолжит ли Сергей Семак использовать Артема Дзюбу как запасного, сможет ли сохранить «Спартак» ту яркую игру, которую продемонстрировал в межсезонье, как проявят себя «Рубин» Леонида Слуцкого, «Краснодар» Виктора Гончаренко и ЦСКА под руководством неопытного Алексея Березуцкого? «Газета.Ru» рассказывает о главных интригах стартующего на этой неделе чемпионата России по футболу.

Изменится ли «Зенит»?

Чемпион последних трех лет «Зенит» полностью сохранил свой победный состав, потеряв лишь не пожелавшего продлевать контракт и уехавшего в немецкий «Байер» вратаря Андрея Лунева. У Сергея Семака сыгранная команда, длинная скамейка, плюс возможно новое усиление. Питерский клуб входит главным фаворитом в стартующий чемпионат и единственный вопрос по команде — будет ли пытаться тренерский штаб как-то изменить игру, в том числе в расчете на удачное выступление в Лиге чемпионов.

В матче за Суперкубок России Семак оставил в запасе Артема Дзюбу, сделав выбор в линии атаки в пользу Сердара Азмуна, Малкома и Себастьяна Дриусси. Многие эксперты отметили, что в таком сочетании «Зенит» действовал впереди более разнообразно.

Если раньше ставка делалась на длинные забросы вперед в расчете на то, что Дзюба выиграет верх и скинет партнерам, или же на скорость Азмуна, то теперь у питерцев более активно заработали фланги, команда стала чаще и активнее включаться в прессинг на чужой половине поля, что, кстати, привело к двум грубейшим ошибкам игроков «Локомотива» у своих ворот и двум голам «Зенита» в матче за Супербкубок.

Впрочем, в начале чемпионата Семак наверняка вернется к классике, поскольку бразилец Малком уехал в Токио на Олимпиаду.

Сможет ли «Спартак» играть так же ярко, как в межсезонье?

«Спартак» повзрослел, сыгрался, Руй Витория пока грамотно сочетает свои идеи с багажом предшественника Доменико Тедеско. Команда очень ярко сыграла на предсезонном турнире, выиграв три матча с общим счетом 13:1. Наряду с героями прошлого сезона красно-белые вернули из аренды Александра Ломовицкого, Георгия Мелкадзе и Николая Рассказова. Витория давал шансы в контрольных матчах Зелимхану Бакаеву и Илье Кутепову, все больше игрового времени получают Илья Гапонов и Михаил Игнатов.

Уже в нынешнем сезоне «Спартак» может стать весьма грозной силой, если опять не погрязнет во внутренних склоках, что с красно-белыми случается довольно часто.

Придумает ли Николич план Б?

«Локомотив» феерически провел почти всю вторую часть прошлого сезона, но в концовке уступил «Зениту» 1:6, лишившись шансов на золото, а затем отдал и серебро «Спартаку». В нынешнем сезоне «железнодорожники» снова стартовали с крупного поражения от питерцев в Суперкубке, причем два гола из трех были забиты после чудовищных ошибок обороны.

Специалисты отмечают, что закончилось феноменальное везение команды, когда по ходу второго круга прошлого первенства у «Локомотива» залетало все, что направлялось в сторону ворот, после чего «железнодорожники» грамотно сушили игру и уверенно действовали на контратаках. Пока создается ощущение, что запасного плана у Марко Николича нет: команда все так же выходит на поле в расчете на быстрый гол и игру на контратаках и совершенно не знает, что ей делать, если она уступает в счете.

Николич и так работает в «Локомотиве» под сильным прессом после того как он заменил на посту главного тренера команды Юрия Семина, а сейчас в клуб пришли немцы Ральф Рангник и Томас Цорн, которые наверняка при первых же неудачах команды будут ратовать за появление в «Локо» немецкого тренера. Например, того же Доменико Тедеско.

Сумеет ли Слуцкий сохранить высокие места с «Рубином»?

В прошлом чемпионате Леонид Слуцкий сумел поднять «Рубин» на четвертое место. В этом сезоне от него будут ждать как минимум прошлогоднего успеха, хотя пока совершенно непонятно, какая кадровая ситуация будет в казанской команде на старте сезона. Команду пополнили черногорец Сеад Хакшабанович из шведского «Норрчёпинга» (€6 млн) и венесуэлец Эрик Рамирес из словацкого клуба «ДАК 1904» (€3 млн). Эти имена ничего не говорят болельщикам и специалистам, к тому же игрокам нужно время на адаптацию.

При этом говорят уже почти как о свершившемся факте об уходе лидеров команды — грузина Хвичи Кварацхелии и шведа Карла Старфельта.

Так что успехи Слуцкого и «Рубина» будут во многом зависеть от проваливших прошлый сезон ЦСКА и «Краснодара» — вернутся ли они на былой уровень и смогут ли отправить казанцев вниз? Узнаем скоро.

Что будет с ЦСКА под руководством Березуцкого?

ЦСКА остался без еврокубков впервые за 20 лет и продолжает лихорадочные метания. По ходу прошлого сезона Виктора Гончаренко сменил не имеющий опыта самостоятельной работы хорват Ивица Олич, а по окончании чемпионата его самого поменяли на Алексея Березуцкого.

Березуцкий выглядит кандидатом куда более предпочтительным, чем хорват, но тоже достаточно спорным. В чем преимущества? Если Олич играл за армейский клуб давным-давно, то Алексей закончил свою карьеру в 2018-м, после чего какое-то время работал в клубе. Он обладает безусловным авторитетом среди игроков и, в отличие от Олича, имеет хоть какой-то опыт клубной работы. Братья Березуцкие помогали в «Витессе» Леониду Слуцкому, а затем входили в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Но самостоятельно Березуцкий никогда и нигде не работал.

У ЦСКА, безусловно, существуют кадровые проблемы, причем новых приобретений ожидать не стоит, если не будет кто-то продан. А продан, скорее всего, будет лидер команды Никола Влашич. Ситуация очевидна: игрок, и без того уже переросший клуб, естественно, стремится в более солидную команду, участвующую в еврокубках, плюс свои амбиции хорват подтвердил неплохой игрой на Евро-2020.

Еще в ЦСКА есть Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые чаще лечатся, чем играют, бразильский защитник Фукс, который, не сыграв толком за основу, отправился на Олимпиаду в Токио в разгар предсезонки, российский защитник Виктор Васин, который по-прежнему выходит в основе, переставшие прогрессировать Ильзат Ахметов, Федор Чалов и Иван Обляков. В межсезонье в ЦСКА перешли полузащитник «Локомотива» и сборной России Максим Мухин и нападающий Антон Заболотный. Также вернулись из аренды хорват Кристиян Бистрович и словенец Яка Бийол.

У Березуцкого будет очень много работы.

Дадут ли Гончаренко построить новую команду в «Краснодаре»?

«Краснодар» отпустил в качестве свободных агентов шведа Маркуса Берга и бразильца Ари, а также россиян Игоря Смольникова и Даниила Уткина. Значимый трансфер пока один — команду пополнил Владимир Ильин из «Ахмата», его трансфер обошелся клубу в €3 млн.

В межсезонье «Краснодар» провел пять контрольных матчей и не одержал ни одной победы.

Трансферы в клубе вроде как ожидаются, но не исключено, что владелец команды Сергей Галицкий все же решит больше ставку делать своих воспитанников. Во всяком случаев в контрольных матчах Виктор Гончаренко пробовал многих молодых игроков. В похожей ситуации тренер работал в ЦСКА после перезагрузки клуба в 2018 году, когда остался с абсолютно новой командой, да еще и очень молодой. Но армейцы тогда дважды обыграли «Реал» в Лиге чемпионов. Может быть, и в «Краснодаре» получится совершить чудо?