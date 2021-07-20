«Падения Роналду меня забавляют»: герой сборной России по регби Артемьев — об Урганте, Басте и Губерниеве

Один из самых известных спортсменов России — прославившийся в соцсетях благодаря интервью на чистейшем английском языке «усатый капитан» сборной по регби Василий Артемьев — рассказал «Газете.Ru» о впечатлениях от похода на «Вечерний Ургант» и знакомства с рэпером Бастой. Артемьев объяснил, почему не исполнял бы песни Моргенштерна для устрашения соперника перед матчем, и отметил, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могли бы успешно проявить себя в профессиональном регби. Также спортсмен рассказал, как отреагировал на свое непопадание в заявку сборной России на важнейший матч Евро по регби против Португалии, и объяснил, почему в фигурном катании у России много медалей, в отличие от футбола, хоккея и большинства других командных видов спорта.

«Было приятно, когда пригласили на «Вечерний Ургант»

— Вы стали очень популярны в соцсетях благодаря шикарному интервью во время Кубка мира — 2019 на чистейшем английском языке. Иностранцы писали, что не ожидали такого владения языком от человека по имени Василий Артемьев и что теперь будут болеть за Россию. То интервью просмотрели сотни тысяч человек, а может, уже и миллионы по совокупности на разных платформах. В какой момент вы сами поняли, что стали популярны?

— Я бы не называл это прямо популярностью (смеется). На фоне других очень популярных спортсменов это ничем не выдающаяся слава.

Но было приятно, когда меня пригласили на шоу «Вечерний Ургант», потому что это одно из самых рейтинговых вечерних шоу на самом популярном российском телеканале. Выступить там от своего лица и от лица всех регбистов было большой гордостью для меня.

Было здорово говорить про свой любимый спорт, которые подарил мне все блага, которыми я обладаю в жизни. Если уж выпала такая возможность на «Вечернем Урганте», то я старался продвинуть там регби.

Но, возможно, я в чем-то недорабатываю сейчас как медийная личность. Я стараюсь, но где-то не хватает мотивации, а где-то опыта, чтобы вести свои блоги более активно и стараться продвинуть еще больше свой личный бренд и бренд регби. Тем более что совмещать это с работой профессионального спортсмена — непростая вещь и большая ответственность (Артемьев является игроком московского ЦСКА и сборной России. — «Газета.Ru»).

Однако я стараюсь пользоваться этой популярностью в меру своих возможностей, продвигать регби, — и у нас уже есть успехи.

В Федерации регби России мы поставили большие цели на ближайшие десять лет, а я являюсь одним из винтиков в этом механизме. Надеюсь, что это поможет продвинуть мой любимый спорт в массы и увеличить нашу аудиторию в России. Уверен, что этот спорт может быть очень популярным — он подходит для наших широт, и для наших людей.

— В таком случае вы хотели бы, чтобы Дмитрий Губерниев комментировал регби? Он вывел биатлон на другой уровень известности, и, возможно, мог бы помочь повысить популярность вашего вида спорта.

— У нас есть, кстати, немало прекрасных комментаторов, которые очень близки к регби. Один из самых главных — это голос «Формулы-1» Алексей Попов. Он давний и очень хороший друг регби и уже около 20 лет комментирует наши матчи, начиная с Кубка мира — 2003, если я не ошибаюсь. Поэтому Алексей прекрасно делает эту работу, и ему помогают многие бывшие регбисты и действующие сотрудники Федерации регби России.

Если же к этому подключится и Дмитрий Губерниев, то будет очень здорово. Мы рады принять в регби абсолютно всех — как на поле, так и за его пределами. Кстати, я уже приглашал Дмитрия и приглашу его еще раз поиграть с нами в тэг-регби (бесконтактный вид регби. — «Газета.Ru»).

Хочу отметить, что регби существует и бесконтактное — как тэг-регби или тач-регби. Устраивая такие турниры, мы хотим, чтобы все желающие поняли суть этого спорта, не получая синяков, тумаков и травм. Бесконтактное регби исключает такую возможность, но при этом люди могут насладиться игрой и стать частью регбийной семьи.

Совсем недавно как раз прошел первый открытый турнир «Матч ТВ» — Бизнес-лига по тэг-регби. В нем участвовали 12 команд из различных компаний, коммерческих и государственных структур. Победила команда Федеральной антимонопольной службы, которая сыграла в финале с командой тренеров академии ЦСКА.

Я повторю приглашение Дмитрию Губерниеву, и, возможно, после игры с нами он и до комментаторства матчей дойдет (смеется).

«Баста — большой член сообщества ЦСКА»

— Помимо Урганта, вы еще давали интервью Басте на его канале «Gazgolder» и теперь, кажется, очень хорошо с ним теперь общаетесь.

— Василий Вакуленко уже много-много лет является большим фанатом ЦСКА — и футбольного, и вообще спортивного общества ЦСКА. Я же сейчас являюсь игроком регбийного клуба ЦСКА, и у нас с Василием очень много общих знакомых.

Признаюсь: до перехода в ЦСКА я не осознавал масштабы этого сообщества и не представлял, какие тесные отношения взаимовыручки, поддержки и дружбы там царят — вне зависимости от вида спорта, которым ты занимаешься. И Василий Вакуленко — тоже очень важный член этого сообщества.

Мне было очень приятно с ним пообщаться. Все знают его как популярного исполнителя, а также как владельца футбольного клуба СКА из Ростова.

И как раз то, как Баста поддерживает свой родной ростовский клуб, за который болел с детства, то, как он пришел в сложное время и взял шефство над этим клубом, который тоже является частью семьи ЦСКА, — это многое говорит об его характере. Василий в большом объеме занимается меценатством. Он очень хорош как человек, а не только как артист.

Так что у меня очень хорошие впечатления от знакомства с ним. Василий — очень талантливый человек, любящий семьянин, муж и отец. Нам с ним есть о чем поговорить.

— Вы запомнились зрителям не только шикарным английским, но и своей колоритной внешностью с красивыми усами. У вас даже есть известное прозвище «усатый капитан», и очень многие сравнивают вас с Фредди Меркьюри. Как реагируете на такие сравнения?

— Абсолютно нейтрально — это забавно!

Я и на костюмированные вечеринки приходил не раз в образе Фредди Меркьюри. Это один из самых талантливых артистов, когда-либо живших на земле. Его усы являлись его фишкой, это был такой trade mark.

Я с детства любил группу Queen. Честно, все альбомы лет с 12 переслушал и большим фанатом являюсь до сих пор. Когда я играл в Англии, мы с женой ходили в лондонском Вест-Энде на мюзикл «We Will Rock You». Там звучат популярные песни Queen, и все они переплетены с тем, что происходит на сцене. Ну а «Богемская рапсодия» — это вообще композиция из другого мира.

«Не знаю ни одной песни Моргенштерна»

— На «Вечернем Урганте» вы пошутили, что сборная России могла бы исполнять какую-нибудь песню перед матчем по регби в качестве ритуала, чтобы устрашить соперника, как это делают полинезийские команды со своим танцем хака. Давайте представим, какую современную песню могла бы исполнять сборная России. Например, какой-нибудь хит Моргенштерна вы бы исполнили, чтобы устрашить соперника?

— К сожалению, не знаю ни одной песни Моргенштерна. Как-то мимо меня проходит музыкальная культура поколения Z. Но если в шутку порассуждать, то нужно брать что-то из народных песен. Не хочется просто повторять за полинезийцами. В Новой Зеландии, Тонге, Фиджи, Самоа давно есть свои танцы, которые уходят корнями в их культуру. Эти танцы исполняли раньше племена тихоокеанских островов перед боем либо в честь какого-то знаменательного события.

Что же можно взять из культурного наследия Древней Руси? Знаю, что у нас были кулачные бои. Может быть, если мы начнем драться между собой перед лицом соперника — стенка на стенку — это его достаточно устрашит. Если мы так не щадим себя, то что будет с другими… Но это так, шутка (смеется).

Кстати, если вы не знали: традиция петь гимны национальных сборных перед международными матчами пришла именно из регби. Это случилось на первом регбийном матче между командами Англии и Шотландии больше 150 лет назад. Так что регби уже очень много привнесло в мир современного спорта.

«Хабиб вполне мог бы проявить себя в регби»

— Вы отмечали, что в регби часто переходят профессиональные спортсмены из единоборств и легкой атлетики.

— Да и не только!

— А мог бы проявить себя в регби Хабиб Нурмагомедов?

— Да, вполне! Я видел, как Хабиб играет в футбол — он очень хорошо координирован. Думаю, в регби у него тоже были бы шансы. Он не очень высокий и не очень габаритный, но у нас таких игроков много.

В команде по регби выступают 15 человек на поле — у каждого свое амплуа, и в зависимости от позиции есть определенные требования по габаритам.

Первый, второй и третий номера — это первая линия схватки: они больше всего толкаются с соперником. Эти ребята должны быть тяжелыми, сильными, широкоплечими — такие объемные дядьки!

Четвертый и пятый номера у нас должны быть очень-очень высокими, хорошо координированными, а также уметь неплохо прыгать. На элитном уровне регби это игроки за два метра ростом, с большим мышечным каркасом. Они делают главную работу в ловле мяча — их поднимают для этого другие игроки.

А есть девятый номер — это как раз самый негабаритный игрок, невысокий. По-русски его называют «полузащитник схватки». Это такой распасовывающий игрок, который постоянно наклоняется за мячом, выковыривает его из раков — так у нас называется борьба на земле за мяч. Этот игрок его достает, отдает партнерам, постоянно находится в движении и передает мяч.

Конечно, у Хабиба есть много физических данных и борцовских качеств, которые даже излишни для регби (смеется). Все-таки на этой позиции меньше вступают в единоборства и больше распасовывают. Но в целом он бы подошел для этой роли.

Либо Хабиб мог бы стать бегущим игроком. Я просто не видел, как быстро он бегает, но, если скорость позволяет, он мог бы сыграть на краю. В общем, с такими небольшими габаритами делать ему в схватке нечего. Он был бы игроком веера, как мы говорим, — с девятого по 15-й номер.

— Еще один боец ММА — ирландец Конор Макгрегор — тоже занял бы такую позицию в регби?

— Я думаю, кстати, Конор реально мог поиграть в свое время в регби. Он похож на Хабиба по габаритам, но у него очень длинные руки, а это большой плюс для девятых номеров. Поэтому у него отличные антропометрические данные, и он достаточно худощав… Девятый номер из него вышел бы очень даже неплохой — сто процентов.

— А что насчет Усэйна Болта из легкой атлетики?

— О-о-о, у нас как раз есть такие игроки, которые выступают на краю — самые быстрые. Они завершают атаки: получают мяч, быстро бегут и заносят попытки. Они находятся на острие атаки, то есть это либо 11-й, либо 14-й номер. Хотя Усэйн вроде пробовался в профессиональном футболе, как и Хабиб. Наверное, он умеет и играть ногой. Тогда он мог бы сыграть 15-го номера — это такой оттянутый игрок, который должен и быстро бежать, и хорошо бить ногой, подчищать в защите и так далее.

— Продолжая тему других видов спорта: регби считается очень жестким видом из-за постоянной борьбы с соперником, в то время как в футболе Криштиану Роналду или Неймар могут падать и кричать после любого прикосновения. Вам забавно за этим наблюдать после регби?

— После регби — тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.

Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби.

«Меня не включили в заявку сборной? Я сыграл бы не хуже, но это спорт»

— 17 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч чемпионата Европы по регби Россия — Португалия. Почему наша сборная проиграла португальцам впервые за десять лет, да еще и с таким счетом — 26:49?

— Португалия прошла большой путь за последние 6-7 лет. В 2015 году она вылетела из нашего дивизиона, заняв последнее место на чемпионате Европы. После этого Португалия взяла курс на развитие регби в другом ключе: акцент был смещен с главной команды на молодежные сборные — до 18 и до 20 лет. И за шесть лет сборная совершила большой прогресс.

С 2017 по 2019 год команда Португалии до 20 лет становилась чемпионом Европы, и теперь костяк их главной сборной составляют молодые игроки, прошедшие через эту школу и эту подготовку.

В то же время в России, к сожалению, ситуация иная. За последние семь лет мы стагнировали, а Португалия планомерно прогрессировала и стала одним из лидеров нашего дивизиона. Они обыграли Испанию, Нидерланды, почти одолели Грузию. Теперь португальцы очень сильны — поэтому, наверное, так и сложилась наша игра с ними.

Если же говорить о подготовке сборной России к этому матчу, то одна из причин нашей неудачи — это отсутствие игровой практики и сыгранности. Без этого невозможно показать результат. За последние полтора года мы провели всего три или четыре игры. До матча с Португалией в последний раз сборная России играла вместе более полугода назад.

Конечно, я не буду на это сваливать все причины поражения. В этой игре многое не получилось. Но без игровой практики действительно тяжело выходить и показывать свою лучшую игру. И поэтому здесь португальцы были, безусловно, сильнее.

— Как вы отреагировали на то, что тренер не включил вас в заявку на этот матч, хотя вы были вызваны на сборы и тренировались с командой? В итоге вас не было даже в запасных.

— Ну-у, это спорт, здесь надо быть готовым ко всему.

Хорошо, что у нас растет конкуренция в сборной и что конкуренты получают право выступить и показать, на что они способны. Это абсолютно нормально. Я в сборной уже 12 лет, поэтому я к этому готов. Конкуренция продолжает меня мотивировать. Есть еще цели, которые я ставлю перед собой как игрок, а такие вещи дают мне дополнительную мотивацию.

Также я думаю, что одна из причин такого решения — перенос матча с Испанией (должен был состояться 3 июля, но из-за положительных тестов на коронавирус был отложен. — «Газета.Ru»). Если бы встреча состоялась, то тренеры имели бы возможность посмотреть в ней на всех игроков и дать шанс показать себя. И ко второй игре с Португалией они могли бы подготовить оптимальный состав, опираясь на выводы после первого матча.

Но такой возможности у нас не оказалось. Ковид внес очень много коррективов за последние два года в профессиональный спорт и в регби. Мы вынуждены с этим мириться.

— В матче с Португалией у сборной наблюдались большие проблемы в обороне, а вы очень опытный защитник. Если бы вы были на поле, то могли бы серьезно повлиять на происходящее?

— Я считаю, что ребята показывали очень хорошую игру местами. Просто первые 20 минут стали для нас сильным ударом: Португалия занесли свои попытки и взвинтила темп. Отсутствие игровой практики у нас очень сильно сказалось в начале встречи. Низкий темп, слабая сыгранность команды, большое количество ошибок и нарушений, которые мы допускали — это во многом из-за отсутствия игровой практики. Поэтому я не думаю, что один игрок в регби мог бы здесь что-то поменять. Вообще один игрок редко когда может сильно поменять картину матча.

Хотя, конечно, я считаю, что сыграл бы не хуже. Показал бы свой уровень. Но я уверен, что ребята выложились по максимуму и продемонстрировали очень неплохую игру, несмотря на то что уступили.

«Наша сборная выйдет как минимум в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио»

— На Олимпийских играх в Токио впервые в истории выступит женская сборная России по регби-7. Чего ожидаете от дебюта наших девушек на таком уровне?

— Девчонки большие молодцы. Они уже не первый год находятся в восьмерке или даже шестерке лучших команд в мире и доказывают свой статус. Уровень регби-7 в мире постоянно растет, поэтому у россиянок возникали трудности в матчах с соперницами пару лет назад. Но наша сборная подтянулась. Если в предыдущем отборе на Олимпиаду они споткнулись на последнем препятствии — проиграли своим ключевым соперницам испанкам, то на этот раз сумели пройти отбор на Игры. Причем очень уверенно.

Сейчас девчонки набрали ход. Почти все основные игроки у нас в строю. Желаю им оставаться здоровыми и пройти финальную подготовку в Японии уже без всяких курьезов в виде положительных тестов на ковид. Знаю, что в «пузыре», где находятся все атлеты, проводятся очень суровые проверки.

Я уверен, что наши девушки попадут в плей-офф по итогам группового этапа. А дальше все будет очень сильно зависеть от их соперниц на стадии 1/4 финала. Я думаю, это будет ключевым фактором на пути к медалям.

— Вы как-то поддерживали девушек, когда их закрыли в Японии на карантин из-за положительного теста члена сборной — массажиста?

— В наше время это достаточно банальная ситуация — карантин. Мы все через это прошли в Испании, находясь на сборах. Из-за этого нашу игру перенесли. Все спортсмены сейчас с этим сталкиваются. Не вижу ничего сильно обременяющего в двухдневном карантине, который девушкам пришлось перенести в Японии.

Может быть, они даже выдохнули, расслабились и восстановили силы. Возможно, в каком-то смысле это и хорошо. Два дня — это ведь не неделя и не десять дней. Надеюсь, с этим они больше не столкнутся. Уверен, что это никак на их подготовке к Играм не сказалось.

— Недавно была опубликована методичка для российских спортсменов от Олимпийского комитета России (ОКР). Там написано, как атлетам нужно отвечать на вопросы по поводу движения «Black Lives Matter», выступления без флага и гимна, Крыма, Донбасса. Как вы относитесь к подобным рекомендациям?

— В том-то и дело, что это рекомендации. Нет такого, что им сказали, что велено говорить, а что нет. Это, наверное, нормальная вещь, потому что для СМИ нужны заголовки, какие-то острые высказывания. К тому же наша команда выступает на Играх в статусе сборной Олимпийского комитета России (под нейтральным флагом. — «Газета.Ru»), а это уже неблагоприятный стартовый момент. Поэтому усиленное внимание к нашим атлетам — не только к регбистам, но и ко всем остальным, — я уверен, что будет.

Так что я не вижу ничего плохого в этих рекомендациях. По крайней мере это заставит… ну, не заставит, а поможет атлетам задуматься, как можно ответить на подобный вопрос. Возможно, они совсем по-другому ответят, сформулируют что-то. Но я читал эти рекомендации и не увидел там абсолютно ничего запрещенного или принуждающего атлетов говорить то, чего они на самом деле не думают. Там абсолютно нейтральные ответы на все эти вопросы.

«Мы живем в условиях тотального урезания финансирования»

— Скоро стартует чемпионат России по регби. Долго не было известно расписание, и у команд наблюдались финансовые проблемы. Какая ситуация сейчас? Чего ожидаете от предстоящего сезона?

— Да, определенные пертурбации с клубами происходили и продолжают происходить. Но сейчас мы живем в условиях тотального урезания финансирования — и в государственном секторе, и в частном. К сожалению, сейчас это коснулось команды из Краснодара «Богатыри». Также прекратила выступление в высшем эшелоне команда «Булава» из Таганрога, которая три года играла на этом уровне. Теперь она будет выступать, скорее всего, в любительском статусе.

Но зато появилась команда в Ростове с одноименным названием, и московское «Динамо», которое поднялось в высший эшелон.

Конечно, есть существенная разница между лидерами чемпионата России и теми, кто только выходит на этот уровень. Но тем не менее у нас будет десять команд в предстоящем сезоне — мы сыграем два круга, а затем плей-офф.

Это будет первый такой полноценный турнир за многие годы. Поэтому у меня большие ожидания от нового сезона. Будет много матчей, а это очень хорошо для практики игроков — и в том числе поможет нашей сборной.

Уверен, что мы увидим новые лица и новые звездочки в этом чемпионате — молодежь себя покажет. Также очень важно, что у нас есть сотрудничество с холдингом «Матч ТВ», на каналах которого будут транслироваться матчи чемпионата России.

И наконец-то у нас будут проходить игры со зрителями — в определенном объеме. В начале прошлого сезона это было запрещено. Это существенная помощь командам-хозяевам матчей, ну и для телевизионной картинки тоже плюс.

Очень надеюсь, что все команды будут использовать эту возможность по максимуму — приглашать зрителей и развлекать их на своих домашних матчах.

«Затронули на ПМЭФ много тем, но все это было немного поверхностно»

— Вы недавно выступали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где обсуждали развитие детского спорта в России. Удивились, когда получили приглашение на такой форум? И какие у вас остались впечатления от участия в нем?

— Это было необычно — оказаться среди таких больших спикеров. Но мы уже давно сотрудничаем с «Матч ТВ», который организовывал эту сессию. Тина Канделаки была модератором дискуссии, посвященной роли спорта в формировании молодежной политики будущего.

Было много спикеров, и мы затронули много интересных тем, но мне показалось, что все это было немного поверхностно.

Хотя в целом уже большая заслуга, что о спорте говорят на таком большом международном экономическом форуме. Такого не было раньше, и это серьезный шаг вперед. Хотелось бы, чтобы это продолжалось.

Что же касается моего выступления, то, к сожалению, я долго готовился, а времени особо не хватило. У меня было всего пару минут, чтобы высказать свое мнение по поводу роли спорта в системе образования.

Я поделился своим опытом учебы в Ирландии — заканчивал там среднюю школу и институт. Рассказал, как сильно спорт переплетен там с системой образования, как он буквально встроен в нее и как это хорошо отражается на развитии детей. Это не только способствует развитию детского спорта, но и помогает развитию детей как личностей. Мне удалось коснуться лишь верхушки того айсберга, о котором хотелось бы поговорить, но это уже что-то (смеется).

Надеюсь, что в ближайшие несколько недель я допишу большую статью на основе того, что я хотел рассказать на ПМЭФ. Она выйдет в моем блоге на Sports.Ru «Регби с усами» — в ближайший месяц точно.

У меня там уже вышла большая статья о роли кап в защите здоровья спортсменов — провел исследование, сделал опрос среди регбистов. Мне нравится писать в таком, слегка научном формате — это было в рамках магистратуры, в которой я учусь. Но для Sports.Ru все-таки требуется более простым языком писать. А я дошел до этого немного поздновато (смеется).

«Все активно поддержали название для моего подкаста «Взгляд с рака»

— Помимо блога на Sports.Ru, вы ведете еще программу на Youtube-канале Федерации регби России, которая называется «Взгляд с рака». Очень интересует история этого названия.

— Нужно было придумать что-то забавное. В рамках «Взгляд с рака» я снимаю подкасты с регбистами и другими спортсменами. Саму идею этого подкаста мы придумали вместе с моим соведущим Кириллом Кошариным, с которым играем за ЦСКА.

В спорте и вообще в жизни очень важна самоирония, а нам как раз нужно было запоминающееся, смешное название. Тогда я вспомнил, что в регби есть элемент под названием рак.

Это ситуация, когда игрока захватывает соперник, они оказываются на земле, и в этот момент другие начинают бороться за мяч. Захваченный игрок обязан как можно скорее избавиться от мяча — он не имеет права держать его руках в такой ситуации. Он должен немного отодвинуть мяч в свою сторону и убрать руки.

В этот момент с обеих сторон один или два игрока начинают бороться за мяч — его нужно перешагнуть и только после этого можно поднять. Таким образом соперники сталкиваются над лежащим мячом. И когда сходятся по одному игроку с каждой стороны, это называется рак (смеется).

В такой ситуации обычно на земле лежат один или два человека, которые сцепились в захвате, а над ними еще стоят два-три человека и борются за мяч. Вот такой интересный элемент у нас образуется. Все это происходит в свободной игре — матч не останавливается, и игроки максимально пытаются друг друга перетолкать, чтобы завладеть мячом и играть дальше.

Словосочетание «Взгляд с рака» показалось мне очень забавным, я предложил, и все его очень активно поддержали (смеется). Мы уже сделали десять выпусков «Взгляда с рака», и даже Василий Вакуленко согласился в одном из них поучаствовать. Он очень хорошо идет на контакт, нашел время, и мы классно поговорили в течение часа.

«Мало где так мучают детей, как в российском фигурном катании»

— В последнее время командные виды спорта в России не показывают высоких результатов на международной арене. В футболе на Евро вылетели после группового этапа, в хоккее проиграли на чемпионате мира слабому составу Канады в 1/4 финала, в баскетболе уступили Мексике и не попали на Олимпиаду. При этом есть отдельные успехи в более индивидуальных видах спорта — например, в фигурном катании наши девушки заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Почему не получается довести до такого же уровня и популярные командные виды спорта в России? Неужели везде не хватает такого тренера, как Этери Тутберидзе, или есть другие причины этих неудач?

— Это глобальный вопрос, и в нем затронуто много острых тем, каждую из которых можно обсуждать очень долго. Я скажу в целом.

Мы живем в России, где до сих пор широко используется система подготовки спортсменов, которая существовала еще в Советском Союзе. Главное там — заточенность на результат, которая идет у нас в спорте уже с шести-семи лет — и в хоккее, и в футболе, и в баскетболе. И эта нацеленность на результат с детства во многом является причиной того, что мы видим во взрослом возрасте.

Такие требования результата с детских соревнований есть и в индивидуальных видах спорта — например, в фигурном катании, легкой атлетике, спортивной ходьбе. Юные атлеты там выполняют тренировочные объемы профессиональных взрослых спортсменов. Мало кто еще так делает — поэтому Россия так успешна в некоторых индивидуальных видах спорта.

Я не большой фанат ранней специализации спортсменов и всячески это подчеркиваю. Но именно из-за этой ранней специализации мы имеем результат: к 14 годам в фигурном катании, в художественной гимнастике, где-то в спортивной гимнастике, в легкой атлетике и некоторых других индивидуальных видах спорта мы начинаем брать медали.

Но мы начинаем получать этот самый желаемый результат потому, что мало где так мучают детей — если уж говорить откровенно. Может быть, с этим кто-то не согласится, но мне кажется, что в мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы.

Что такое фигурное катание сейчас? Это в основном прыжки — четверные прыжки, которые становятся основой даже женского одиночного. Когда фигуристки достигают возраста 17-18 лет и перестают быть подростками, то из-за естественного действия гормонов они начинают превращаться во взрослых, растяжка становится хуже, объемы вырастают, и пропадает такая же способность к прыжкам, как у 14-летних спортсменок. Следующее поколение уже приходит им на замену и наступает на пятки. Это такой вид спорта.

В России с 5-6 лет фигуристки так тренируются и ничего другого не знают. Зато приносят результат. Как раз такая заточенность на обязательные победы с детства и приводит к этому.

Но это огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм. Те дети, которые не дошли до высшего уровня и о которых мы ничего не знаем, получают огромное количество травм — позвоночника и других частей тела.

Попробуйте попрыгать на асфальт по несколько часов в день с высоты — и поймете, что это такое. Я не слишком искушен в этом, но такое впечатление у меня сложилось, пока я следил за этим видом спорта.

Да, благодаря этому мы можем все выиграть, потому что у нас лучшие прыгуньи на льду, но что с этими людьми становится после спорта, мы редко узнаем. А те, кто не добился таких высоких результатов… я просто разговаривал с фигуристами, которые на вышли на такой уровень, и каждый второй там перенес операцию на позвоночнике.

Оправдывает ли цель средства? Не мне решать. Но здесь мы имеем медали, согласен.

А в других странах такими нагрузками не занимаются, но зато фигуристки там могут до 30 лет спокойно катать, брать третье место на мире, на Европе, в лучшем случае на Олимпиаде, и при этом жить свою лучшую жизнь и не заканчивать карьеру в 17 лет, не страдать психическими расстройствами и так далее. Может быть, я наговорил лишнего. Но это мое мнение.

А если рассуждать о командных видах спорта в России, то там эта ранняя заточенность на результат как раз не позволяет раскрывать таланты детей. Да, наши хоккеисты обыгрывают канадцев и американцев до 16-17 лет, потому что в тот момент они физически более развиты — на это в России делается большой упор.

Однако в США и Канаде хоккеисты развиваются более планомерно и во взрослом возрасте начинают нас побеждать. Они выросли в системе, когда от них не требовали результата с малых лет, а позволяли постепенно раскрывать свои таланты и развиваться.

В футболе абсолютно то же самое. Почитайте, как датский, голландский и бельгийский футбол развивался в последние десять лет. В Дании даже на счет не играют до 12-13 лет — они просто играют ради игры, чтобы выражать себя на поле.

Дети играют на небольших полях, и мячи у них меньшего размера — чтобы больше владеть мячом и не быть зацикленным на результате. На них не кричит тренер с бровки, не кричат родители. Дети просто выражают себя — ошибаются, но развиваются.

10-15 лет спустя после того, как началась эта программа развития, Дания обыграла Россию на Евро 4:1. А у нас продолжается эта же заточка на результат еще с Советского Союза. В юношеские команды у нас попадают те, кто здоровее, кто просто больше в объемах. Именно они проходят отбор.

Да, они будут выигрывать на первых порах. Но абсолютно нет никакой корреляции между победами в малом возрасте и тем, кто из этих ребят потом станет профессионалом и какие результаты покажет на взрослом уровне. Никакой корреляции нет — это уже научно исследованные факты. Но об этом у нас не очень любят говорить.

Сейчас голландская компания Hypercube предлагает внести изменения в формат чемпионата России по футболу. Посмотрим, что из этого выйдет. У них есть интересные идеи.

Но проблема у нас более глобальная — никогда нет стратегии. Нам нужен результат уже завтра, как только мы какое-то решение приняли. А в таких ситуациях надо смотреть на результат через 8-10 лет. Вот тогда мы увидим плоды.

Когда у нас будет стратегия и когда мы попытаемся что-то сделать и получить результат через какой-то измеримый период времени. Как это было в той же Дании, Голландии, Бельгии — да много где! Вот такой у меня ответ.