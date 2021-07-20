В борьбе и стрельбе: кто из россиян может взять медали на Олимпиаде

Уже 21 июля в Японии стартуют первые олимпийские соревнования, а церемония открытия пройдет 23 июля. Этот день будет официальным днем старта Игр Токио-2020. «Газета.Ru» рассказывает, чего ждать от соревнований российским болельщикам.

Легкая атлетика (48 комплектов наград)

В «королеве спорта» на России по-прежнему лежат наиболее жесткие санкции, так как Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановила свой статус соответствия.

В итоге нейтральные статусы российским спортсменам все же стали выдавать, но лимит заявки команды от нашей страны на Олимпиаду был ограничен всего десятью атлетами.

В список вошли: Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота).

Безусловно, вся допущенная в Токио десятка едет бороться за самые высокие места. Прогнозировать что-то, конечно, очень сложно, но лучшие шансы на золото у Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.

Впрочем, олимпийская победа Сергея Шубенкова тоже никого не удивит. Всем остальным также по силам быть на пьедестале почета, так что состав у России в легкой атлетике небольшой, но боевой.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2-2-2 (золото-серебро-бронза).

Плавание (37 комплектов наград)

Пожалуй, еще никогда в истории на Олимпийских играх Россия не привозила такую мощную команду по плаванию.

Главной медийной звездой команды, конечно же, является Юлия Ефимова, но она выступит только на дистанции 100 м брассом, а на своей коронной 200-метровке в заявку не попала из-за поражения на носившем статус отборочного чемпионате России в апреле. Впрочем, Ефимова точно прилетела в Японию за своей пятой олимпийской медалью.

Но и без нее у России хватает звезд, которые в своих видах вообще являются фаворитами. Главные из них — это блиставшие на ЧЕ-2021 в Будапеште, а до того на ЧМ-2019 в Кванджу Антон Чупков, Климент Колесников и Евгений Рылов.

Прогноз «Газеты.Ru»: 4-2-3.

Велоспорт (22 комплекта наград)

Велоспорт является третьим по масштабу видом Олимпийских игр, что неудивительно, ведь здесь собраны сразу четыре дисциплины: шоссейные гонки, трековые гонки, маунтинбайк и BMX.

Сборная России представлена во всех видах программы велоспорта, но в конкурентной борьбе представителям нашей команды будет очень трудно даже повторить три медали (0-2-1) с предыдущих Игр в Рио.

Вероятно, всерьез рассчитывать на награду может разве что Александр Власов, хотя есть и другие спортсмены, которые хотя бы поборются. Например, еще один звездный шоссеист Ильнур Закарин.

Важно отметить, что побороться наши представители шоссейных гонок могут как в индивидуальной разделке, так и в групповой гонке, где их класс, по сути, перемножится. Тем более в составе есть отличный командный боец Павел Спиваков.

Впрочем, в BMX-фристайле есть еще Ирек Ризаев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, но до полученной травмы на раскатке перед финалом чемпионата мира лидировавший в общем зачете.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-1-0.

Борьба (18 комплектов наград)

Борьба — традиционно один из самых российских видов программы. Как в греко-римской, так и в вольной у России очень сильный состав и в мужской, и в женской сборной.

Особенно сильны, конечно, мужчины. Действующими чемпионами мира являются вольники Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев (еще и олимпийский чемпион Рио) и Наталья Воробьева.

Команда по греко-римской борьбе значительно меньше по составу, так как в ней представлены только мужчины. При этом вся сборная тут претендует как минимум на медали, а уж от действующего чемпиона мира и безусловного лидера в категории до 97 кг Мусы Евлоева ждут только золота.

Прогноз «Газеты.Ru»: 4-4-2.

Гребля на байдарках и каноэ (16 комплектов наград)

Гребля на байдарках и каноэ когда-то приносила стране немало медалей, но те времена канули если не в лету, то в гребной канал. В Бразилии пять лет назад у России было две бронзы, сейчас специалисты ожидают максимум одну такую медаль.

Правда, вариантов для ее завоевания немало. Например, прилетел в Токио медалист Рио-де-Жанейро Роман Аношкин, выступающий на байдарке, но есть и несколько довольно сильных спортсменов с медальными амбициями в каноэ.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Дзюдо (15 комплектов наград)

В дзюдо разыгрывается целая россыпь наград, и здесь Россия претендует во всех весовых категориях, где представлена. Собственно, не представлена только в одной у женщин. И то, Ксения Чибисова завоевала олимпийскую лицензию в весе свыше 78 кг, но не полетела в Токио из-за рождения ребенка.

Интересно, что у мужчин во всех категориях, кроме России, представлены только хозяева и родоначальники вида спорта японцы.

В Федерации дзюдо России рассчитывают на борьбу за награды вообще в каждой весовой категории, что не лишено реального смысла, ведь российские борцы везде входят в топ-8 олимпийского рейтинга.

Особые надежды у мужчин возлагаются на Роберта Мшвидобадзе, Тамерлана Башаева и Нияза Ильясова, а у женщин на бронзового призера Рио Наталью Кузютину, Дарью Давыдову и Мадину Таймазову.

Везде попасть на пьедестал, естественно, не получится, но от пяти до восьми наград выиграть реально. Вполне вероятно, что среди них найдется место и для золота.

Прогноз «Газеты.Ru»: 1-3-1.

Стрельба (15 комплектов наград)

В стендовой и пулевой стрельбе Россию представят 22 спортсмена, которые выступят в 12 соревнованиях. Среди них будут медалисты Рио Сергей Каменский, Владимир Масленников и Виталина Бацарашкина, а также имеющие неплохие шансы на награды Алексей Алипов (олимпийский чемпион еще Афин-2004), Артем Черноусов и Алексей Климов.

В этом виде спорта России прочат от трех до четырех медалей, при этом некоторые эксперты предполагают, что одна из них будет золотой.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2-0-2.

Спортивная гимнастика (14 комплектов наград)

Медальная программа в спортивной гимнастике не меняется от Олимпиады к Олимпиаде: личное и командное многоборье у мужчин и женщин, а также турниры на каждом отдельном снаряде.

Кризис, который был в российской мужской гимнастике после ухода Алексея Немова, преодолен, и в Токио именно мужская команда едет главным фаворитом Олимпиады.

Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян и Денис Аблязин — все будут претендовать на индивидуальные медали, а уж в командном первенстве являются безусловными фаворитами.

У женщин состав тоже хороший, и в нем юная Виктория Листунова и Ангелина Мельникова навяжут конкуренцию звездной американке Симоне Байлз как в многоборье, так и на снарядах.

Прогноз «Газеты.Ru»: 4-4-2.

Тяжелая атлетика (14 комплектов наград)

В тяжелой атлетике реальные шансы на победу могла иметь в сборной России Татьяна Каширина, но она сейчас дисквалифицирована. У России квота на Игры в принципе сокращена из-за допинговых историй и особых шансов на медали у сборной сейчас нет.

В Токио выступят только Тимур Наниев (109 кг) и Кристина Соболь (49 кг). Возможно, Наниев и сможет зацепиться за борьбу за бронзу, но это неточно.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Академическая гребля (14 комплектов наград)

В российской академической гребле и так все не слишком хорошо, так перед самыми Играми из-за положительных допинг-проб на мельдоний были отстранены Никита Моргачев и Павел Сорин.

В итоге федерация и вовсе приняла решение снять с соревнований четверку, так как адекватных замен отстраненным нет.

Но с точки зрения медальных перспектив это все вообще не имеет значения, так как ни на какие награды сборная России тут и так не рассчитывала, а чья-то медаль станет большущей сенсацией.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Бокс (13 комплектов наград)

А вот в боксе у сборной России все очень неплохо, и команда имеет серьезные перспективы разжиться несколькими золотыми медалями, а также наградами других проб. Мужчины будут представлены в семи из восьми весовых категорий, женщины — в четырех из пяти.

Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) являются действующими чемпионами мира у мужчин, а Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) — у женщин. Кроме того, Людмила Воронцова в своей весовой категории (до 57 кг) возглавляет мировой рейтинг.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2-1-2.

Фехтование (12 комплектов наград)

Фехтование — вид спорта, который был на всех Олимпиадах, но в этот раз получил настоящий подарок от МОК. В Токио медали будут разыграны впервые во всех 12 дисциплинах! То есть и у мужчин, и у женщин состоятся как личные, так и командные соревнования и в шпаге, и в рапире, и в сабле, хотя раньше виды чередовались (по два в личном и командном первенстве) от Олимпиады к Олимпиаде.

В Рио сборная России выступила блестяще, впервые со своего же триумфа в Атланте-96 завоевав четыре золотые награды. Другим сборным такой результат еще никогда не покорялся. В Токио у нашей команды есть все шансы как минимум повторить успех, а то и превзойти его.

Главной интригой будет, конечно, сможет ли 36-летняя Софья Великая выиграть свою первую золотую личную награду Игр, или в сабле она достанется лидеру мирового рейтинга украинке Ольге Харлан. А может, обеим помешает дочь президента ОКР Станислава Позднякова София?

Инна Дериглазова поборется с мощной итальянской командой в рапире, у мужчин в шпаге отличные шансы имеет Сергей Бида, ну а в рапире все надежды связаны с Тимуром Сафиным, одним из тех, кто сотворил невероятный камбэк в Рио в финале командного турнира против Французов. Тогда наша команда уступала по ходу матча девять уколов, но смогла победить — 45:41.

Ну и, само собой, в командных соревнованиях мы претендуем если не на победы, то уж на медали во всех шести видах абсолютно точно!

Прогноз «Газеты.Ru»: 4-2-2.

Парусный спорт (10 комплектов наград)

В парусном спорте у России пять олимпийских лицензий, то есть наши спортсмены выступят ровно в половине видов. Это, правда, не гарантирует медалей — россияне здесь не фавориты, а конкуренция очень высока.

Тем не менее определенные медальные надежды связываются с парой Павла Созыкина и Дениса Грибанова в классе шверботов-двоек «470» и Сергеем Комиссаровым, который выступит в одиночке в «Лазере».

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Прыжки в воду (8 комплектов)

В прыжках в воду в последнее время доминируют китайские спортсмены, способные собрать вообще все золото Токио.

Что до сборной России, то она обязана оттолкнуться от дна, которого достигла пять лет назад, когда в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории вообще осталась без олимпийских наград.

За медали в этот раз обязательно поборются Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-0-1.

Каратэ (8 комплектов наград)

В каратэ, дебютирующем на Олимпийских играх, сборная России смогла завоевать только одну лицензию — удачно выступила на отборочных соревнованиях в Париже Анна Чернышова, у которой есть шанс побороться хотя бы за бронзу в категории до 55 кг.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Тхэквондо (8 комплектов наград)

В тхэквондо сборная России смогла завоевать четыре путевки на Олимпиаду. При этом Максим Храмцов (до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг) едут на Игры в качестве первых номеров мирового рейтинга, так что рассчитывают бороться за победу и не остаться без медалей.

Прогноз «Газеты.Ru»: 1-1-0.

Конный спорт (6 комплектов наград)

Сборная России представлена тремя спортсменками в выездке, а также двумя спортсменами в двоеборье, но рассчитывать на медали в этом виде спорта не приходится.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Теннис (5 комплектов наград)

Другое дело теннис! Здесь в каждом из пяти видов программы сборная России претендует на медали.

Может быть, не очень хорошие шансы у женщин в одиночном разряде, но посеянная 13-й Анастасия Павлюченкова вполне может побороться за награду.

У мужчин все четыре российских игрока попали в посев. Даниил Медведев (2) на своем любимом харде вполне может побиться с сербом Новаком Джоковичем и за золото, но на медаль претендует и Андрей Рублев, а Карен Хачанов и Аслан Карацев способны выстрелить.

Непонятно, чего ждать от этой же четверки в парном турнире, но Медведев заявлен в тандеме с Карацевым, а Хачанов — с Рублевым.

Зато в женском парном турнире и в миксте российские надежды вполне осязаемы. Одна из сильнейших парных теннисисток мира Елена Веснина на «Ролан Гаррос» дошла до финала в миксе с Карацевым, а на Уимблдоне сыграла в решающем матче в женском парном разряде в Вероникой Кудерметовой. С этими же партнерами она выступит и в Токио.

Прогноз «Газеты.Ru»: 1-2-1.

Стрельба из лука (5 комплектов наград)

В стрельбе из лука Галсан Базаржапов выступит в мужских соревнованиях, а также в командном миксте, а женскую сборную в индивидуальном и командном турнирах представят Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева.

Перова пять лет назад уже выигрывала серебро в составе команды, и в Токио нашим девушкам по силам как минимум повторить тот успех, а то и замахнуться на золотую медаль.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-1-0.

Бадминтон (5 комплектов наград)

В бадминтоне сборная России выступит почти во всех видах программы, но реальных шансов на медали не имеет.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Настольный теннис (5 комплектов наград)

Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова отобрались на Игры и выступят в личном первенстве, но медальных надежд сборная России в этом виде программы, как обычно, не питает.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Триатлон (3 комплекта наград)

У России достаточно большая команда в триатлоне, где помимо личных турниров у мужчин и женщин, впервые состоится командная эстафета. Российские спортсмены выступят и в ней, но даже одна медаль в этом виде спорта будет сенсацией.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Синхронное плавание (2 комплекта наград)

В синхронном плавании сборная России вообще никому не отдает золото, с тех пор как олимпийский турнир проводится для дуэтов и групп. Так должно быть и в этот раз.

Главная звезда Игр, конечно же, Светлана Ромашина, которая прилетела в Страну восходящего солнца за своей рекордной шестой золотой олимпийской наградой. Ее она планирует завоевать в дуэте со Светланой Колесниченко.

Естественно, в групповых упражнениях российскую сборную не устроит никакая другая медаль, кроме золотой. Так что Ромашина может увезти и Японии и седьмое золото.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2-0-0.

Художественная гимнастика (2 комплекта наград)

Доминировать сборная России должна и в художественной гимнастике, где сестры-близняшки Дина и Арина Аверины должны разыграть в очной борьбе золото и серебро индивидуального многоборья, а группа будет главным фаворитом в командном турнире.

Прогноз «Газеты.Ru»: 2-1-0.

Баскетбол 3х3 (2 комплекта наград)

Баскетбол 3х3 — новый олимпийский вид. Российская сборная смогла квалифицировать на соревнования и у женщин, и у мужчин. И, надо заметить, обе команды имеют вполне реальные шансы на медали.

Прогнозировать их достоинство сейчас трудно, но женской сборной вполне по силам положить в копилку даже золото.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-1-0.

Водное поло (2 комплекта наград)

В водном поло в Токио выступит только женская сборная, но ей вполне по силам попасть в число призеров, а то и замахнуться на большее.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Волейбол (2 комплекта наград)

В волейболе Россия представлена как у мужчин, так и у женщин, но лучшие шансы имеют все-таки представители сильного пола.

Конкуренция в этом виде спорта очень жесткая, а сборных, претендующих на награды, значительно больше чем мест на пьедестале. Поэтому медаль любого достоинства будет приятным результатом.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-0-1.

Пляжный волейбол (2 комплекта наград)

В пляжном волейболе выступят три российские пары. Среди них выделяются Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которым по силам даже выиграть турнир. Но и Константин Семенов с Ильей Лешуковым и Надежда Макрогузова со Светланой Холоминой должны побороться.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-1-0.

Гандбол (2 комплекта наград)

Мужская сборная России по гандболу не попала на Олимпиаду, зато женская является одной из сильнейших в мире. В числе еще трех-четырех национальных команд она будет претендовать на победу в олимпийских соревнованиях. Правда, обратная сторона такой конкуренции: можно и вовсе остаться без медалей.

Прогноз «Газеты.Ru»: 1-0-0.

Прыжки на батуте (2 комплекта наград)

Прыжки на батуте в последнее время перестали быть российским видом, но команда в составе Сусаны Кочесок, Яны Лебедевой, Андрея Юдина и Дмитрия Ушакова постарается это исправить в Токио, рассчитывая увезти с Игр хотя бы одну медаль.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Регби-7 (2 комплекта наград)

Женская сборная России по регби-7 выступит на Олимпийских играх в Токио без каких-либо реальных надежд выиграть медаль.

Прогноз «Газеты.Ru»: без медалей.

Современное пятиборье (2 комплекта наград)

Сборную России на Олимпиаде представят Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташева, пробившиеся на турнир благодаря мировому рейтингу. Задачей-максимум выглядит завоевание бронзовой награды.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-0-1.

Спортивное скалолазание (2 комплекта наград)

Скалолазание дебютирует на Играх в несколько странном формате: комбинации из разных дисциплин. Обычно в лазании на скорость доминируют одни спортсмены, а в лазании на трудность и боулдеринге — другие. Но в Токио будет многоборье как у мужчин, так и у женщин.

Предположить, кто выйдет в таком виде программы победителем, очень сложно, но российские спортсмены — Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина — имеют очень приличные шансы на медали.

Прогноз «Газеты.Ru»: 0-1-0.

Без России

В ряде видов спорта российские спортсмены, к сожалению, не будут представлены вообще. Это скейтбординг (4 комплекта наград), баскетбол (2), серфинг (2), футбол (2), хоккей на траве (2), бейсбол (1) и софтбол (1).

Медальный прогноз «Газеты.Ru»: 30 золотых наград, 27 серебряных, 20 бронзовых (3 место в общем зачете)

Сборная России в Рио-де-Жанейро пять лет назад взяла 56 медалей, но тогда в легкой атлетике выступала только Дарья Клишина, и у страны не было настолько сильной сборной по плаванию. Да и в целом уровень скорее вырос, а в таком «хлебном» виде, как фехтование, добавилось сразу четыре дисциплины. В общем, осторожный прогноз Минспорта о 55-60 наградах наши спортсмены должны убедительно перевыполнить.

Ну а в неофициальном медальном зачете сборных Россия станет уверенно третьей после недосягаемых США и Китая.