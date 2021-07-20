«Пишут всякий бред»: волейболист сборной России об антисекс-кроватях и быте в Токио

Волейболист сборной России Артем Вольвич рассказал «Газете.Ru», что спортсмены, прибывшие на Олимпийские игры в Токио, довольны условиями проживания, несмотря на информацию об узких номерах, проблемах с выходом в Сеть и трудностях со сдачей тестов на коронавирус.

Плохие условия

Япония накануне Олимпиады сильно отличается от других стран, принимавших Игры в прошлом: действует режим чрезвычайной ситуации, и уже известно, что зрители будут допущены только на 26 из почти 800 соревнований.

Иностранные сотрудники Олимпиады и спортсмены, которые прибыли в Токио, жалуются на не самые лучшие условия проживания.

Поднималась тема с так называемыми «антисекс-кроватями», которые сделаны из картона и вроде как должны ломаться при прыжках на них. Правда, при этом односпальные кровати выдерживают 200 кг веса и от активности на них не выходят из строя — проверено некоторыми участниками Олимпиады опытным путем.

Но главные претензии были к размещению. Номера в отелях даже для спортсменов-олимпийцев оказались слишком узкими, а потолки в них низкими, а ведь для участников профессиональных соревнований отдых и восстановление являются важнейшим фактором для достижения хороших результатов.

Кроме того, возмутили спортсменов стены из гипсокартона, отсутствие качественного Интернет-сигнала, один санузел на большое количество людей и очереди на сдачу ПЦР-тестов, которые поначалу тут необходимо проходить ежедневно.

«Намного лучше Рио»

Впрочем, если кто и недоволен условиями проживания в Токио, то не волейболист, центральный блокирующий сборной России Артем Вольвич.

«На самом деле, пишут абсолютный бред, условия нормальные. Низкие потолки для Японии – норма, для них человек ростом выше двух метров – нонсенс, так что в этом нет ничего страшного, никто не ощущает никакого дискомфорта, — рассказал двукратный чемпион Европы и участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

— Про «антисекс-кровати» — да это просто какая-то шутка. Обычные, нормальные кровати, вполне удобные. Думаю, что спортсмены шутят, а в России не совсем эти шутки понимают и переводят не в ту плоскость.

Организация на высшем уровне, с Рио не сравнится! В Рио даже близко не было такого, как здесь, в Японии.

Все хорошо, нас все устраивает. Нет холодильника в номере – но это вообще не проблема, как и то, что нет кухни. Никто здесь ничего не готовит. А еда в столовой абсолютно нормальная, вкусная.

Опять же, в сравнении с Рио, где еда была, мягко говоря, не самая лучшая, специфичная. А здесь кухни на любой вкус и цвет, включая и халяль, и вегетарианскую. Так что у нас все отлично, ничего не мешает готовиться к Играм».

«Спортсмены всем довольны»

Похожей оказалась и официальная позиция спортсменов, которую привела президент их ассоциации в Международном олимпийском комитете Кирсти Ковентри.

«Спортсмены рады быть здесь, в Токио, они очень ждут старта соревнований. Многие уже провели здесь тренировки, — приводит ее слова ТАСС.

— В Олимпийской деревне они очень довольны качеством еды, очень довольны комнатами и тем, что все вокруг стараются им помочь».

На создание условий для проведения Олимпиады во время пандемии коронавируса Япония потратила $900 млн. Об этом во время 138-й сессии МОК сообщил гендиректор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.

«Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», – добавил Муто.

«Мир столкнулся с большими трудностями. Однако мы можем успешно провести Игры. Япония должна показать это всему остальному миру. Мы будем защищать здоровье и безопасность жителей страны, — рассказал премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

— Путь Японии к Олимпийским играм через пандемию был трудным. Иногда мы шли в обратном направлении. Но вакцинация началась, и наконец мы видим выход из длинного туннеля».