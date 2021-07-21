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Спорт

Сотрясение мозга и ушибы: жена арбитра Безбородова избила сына Стаса Пьехи

Жена футбольного судьи ударила 7-летнего мальчика из-за надувного бассейна

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Судья Владислав Безбородов на матче «Краснодар» — «Спартак»

Судья Владислав Безбородов на матче «Краснодар» — «Спартак»

РИА Новости
В скандальную историю попал известный российский футбольный арбитр Владислав Безбородов, чья супруга в коттеджном поселке «Рощино» под Санкт-Петербургом избила 7-летнего сына Стаса Пьехи и ударила бабушку мальчика.

Множественные травмы

Скандал разразился вокруг арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги. Хотя сам рефери, рекомендованный Российским футбольным союзом в числе 19-ти главных судей к обслуживанию матчей РПЛ в первой части сезона, не принимал в нем участие.

В события была вовлечена жена рефери. По словам Натальи Горчаковой, бывшей супруги известного певца Стаса Пьехи, которая отдыхает в данный момент в коттеджном поселке «Рощино» под Санкт-Петербургом, женщина напала на ее ребенка.

Как рассказала экс-супруга Пьехи, ее сын подружился со средним ребенком семьи Безбородовых, когда те заехали в соседний коттедж. Однако мальчик чем-то не понравился жене арбитра и в один из дней, когда сын Пьехи зашел за товарищем, он был изгнан с участка соседей с криками.

Обидевшись, 7-летний ребенок карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

После этого, как сообщается, супруга арбитра пришла на участок соседей, схватила Пьеху-младшего и швырнула на землю так, что тот ударился головой.

На крики ребенка из дома выбежала его бабушка по материнской линии, но досталось и ей: Безбородова нанесла ей удар в шею.

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В итоге разъяренную женщину оттащил брат Горчаковой, а вызванной пострадавшей семьей полиции жена футбольного арбитра заявила, что сама является пострадавшей, так как обидчики повредили ей позвоночник.

Дальнейшее развитие событий в правовом поле пока неизвестно, а вот

сын певца попал в больницу, где у него диагностированы закрытая черепно-мозовая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны.

«Бабушку вообще надо было убить»

Вот как о ситуации рассказала сама мама пострадавшего мальчика.

«Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном поселке, где мы отдыхаем. Кто следит за моим Instagram, знает, что мы в Рощино уже несколько недель. Загораем, купаемся, никого не трогаем — ведем себя как нормальные люди, в общем. На днях даже шутили с соседями, мол, какой классный заезд — ни пьяных, ни неадекватных. Досмеялись, блин, — начала свою публикацию экс-супруга Пьехи.

— Итак, несколько дней назад в поселок заселилась семья известного человека — судьи Владислава Безбородова. В соседнем от нас доме осела его супруга с тремя детьми.

Опущу тот факт, что мирная атмосфера исчезла. Хотя нет, не опущу. До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это все.

Но вернемся к нам. В общем, Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.

И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.

На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь — на его глазах избивали маму и племянника».

В той же публикации женщина выложила несколько видео, снятых после инцидента, на одном из которых жена Безбородова говорит, что «за своего ребенка ударит любого», что «схватила за руку и швырнула вашего сына на землю», а также, что «бабушку вообще надо было убить».

«Метра два пролетел»

Прокомментировал ситуацию уже и Стас Пьеха, который, находясь с Горчаковой в разводе, активно участвует в воспитании их общего ребенка.

«Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком женщины, которая нападала, и моим сыном, и в какой-то момент мой сын зашел за ним в соседний коттедж, а она как-то очень жестко выгнала его из дома. После этого он обиделся, взял карандаш и проткнул их надувной бассейн. После того, как они это узнали, эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками, — приводит слова исполнителя Starhit.

— Она схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел».

Сам Пьеха не стал сидеть сложа руки и уже нанял для судебного разбирательства адвоката Сергея Жорина, который известен по защите бывших жен футболистов Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова при их бракоразводных процессах.

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