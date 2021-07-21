Неизвестные злоумышленники попытались сорвать шоу Навки с участием Загитовой

Ледовый спектакль олимпийской чемпионки Татьяны Навки под названием «Руслан и Людмила» с Алиной Загитовой в главной роли едва не был сорван злоумышленниками. Неизвестные попытались вывести из строя машину, необходимую для заливки льда, а также повредили провод от аккумулятора, что едва не привело к возгоранию.

Шоу «Руслан и Людмила» стартовало 1 июля в «Сочи Парке» и продлится до 30 сентября. В нем принимают участие ведущие фигуристы России. Так, роль Людмилы в ледовом спектакле исполняют сразу четыре олимпийские чемпионки — Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Алина Загитова и сама Татьяна Навка, совмещающая актерскую деятельность с работой продюсера.

Однако недавно проведение спектакля оказалось под угрозой срыва.

Неизвестные повредили оборудование для заливки ледового покрытия, без которого выступление фигуристов становится невозможным.

«3 июля на площадке кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на ледозаливочном комбайне. После данной комбинации комбайн переходит в аварийный режим и не заводится, ошибку приходится сбрасывать. А 20 июля комбайн вообще замкнуло», — цитирует Sport24 заявление пресс-службы «Navka Show».

В ходе внутреннего расследования выяснилось, что замыкание произошло из-за действий злоумышленников. Неизвестные лица поместили провод, идущий от аккумулятора, на глушитель, который разогревается до очень высоких температур во время работы ледозаливочного комбайна. В результате провод расплавило, и произошло замыкание.

«К счастью, это не привело к возгоранию и провод удалось вовремя заменить», — отметили в пресс-службе «Navka Show».

В заявлении подчеркивается, что расплавленный провод изначально располагался очень далеко от места нагревания и никак не мог оказаться там случайным образом. Кто-то должен был переместить его на место возможного возгорания.

Организаторы шоу сделали логичный вывод, что технику пытались вывести из строя специально. В «Navka Show» проводят внутреннее расследование произошедшего.

«Данные ситуации могут приводить к срыву всего мероприятия, а если человек, который производит данные действия, захочет сделать что-то с ледовым полем или холодильным оборудованием, последствия могут быть гораздо серьезнее, — отмечается в заявлении на официальном сайте шоу.

— Выступления фигуристов на ледовой арене во многом зависят от покрытия, а за него отвечают ледовары. Мало кто замечает ту усердную работу, которая проделывается до выхода на лед. Но эта работа крайне важная и крайне ответственная.

Мы очень благодарны всем сотрудникам, благодаря бдительности и ответственности которых наша сказка состоялась. Обещаем, что все злоумышленники будут пойманы».

Поломка ледозаливочного комбайна могла бы дорого обойтись организаторам шоу. Чтобы избежать катастрофического ухудшения состояния льда, необходимо было бы срочно приобрести машину, которая стоит от 3 до 5 млн рублей, если поступает с завода, и от 1 млн до 2,5 млн рублей, если уже была в употреблении.

В любом случае прерывать шоу, куда люди попадают за 2 800 рублей, отданные за билет в «Сочи Парк», и где задействованы столько титулованных фигуристов, которые получают гонорары за каждый день своей работы, было бы крайне невыгодно.

Произошедший инцидент участники шоу пока не прокомментировали. В интервью изданию Teleprogramma.pro Навка отметила, что при организации спектакля ей приходилось решать и другие проблемы.

«Основные ограничения связаны с допуском зрителей: зал загружен лишь на 50%, присутствующие должны находиться во время мероприятия в масках. Но это все не ново. В Москве в декабре мы примерно в таких же условиях откатали шоу на ура.

Тот опыт показал, что, стоит свету в зале погаснуть и раздаться первым звукам музыки, как люди моментально забывают о том, что на них надета маска, а руки покрыты санитайзером. Искусство тем и сильно, что отодвигает бытовые вещи на второй план», — заявила Навка.