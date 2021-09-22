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Спорт

Битва талантливых юниорок: Петросян лидирует, Самоделкина — вне топ-3

Ученица Тутберидзе Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Любляне

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В Любляне проходит пятый этап Гран-при среди юниоров. Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла короткую программу, а фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина, которая владеет тройным акселем, стала четвертой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек.
Трансляция
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19:40

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

19:35

Произвольную программу юниорки покажут 25 сентября в 13.00 по московскому времени.

19:30

Ну что же, вот такое турнирное положение оказалось у нас после короткой программы на юниорском этапе Гран-при в Любляне. Аделия Петросян лидирует, Софья Самоделкина — четвертая.

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19:29

Итак, вот оценки последней на сегодня фигуристки — 34,17.

19:25

Ставит она в начало двойной аксель и не докручивает его. На двойном флипе тоже допускает помарки. Очень задорно выступила фигуристка под очень задорную музыку.

19:23

Замыкает короткую программу юниорок представительница Перу Сорами Танака.

19:23

Спортсменка получает за прокат 45,43 балла. Не самый плохой результат.

19:20

Не очень уверенно, но получился у фигуристки двойной аксель. А вот с тройного лутца, который должен был идти в каскаде, она упала. С тройного флипа также было падение.

19:17

На льду появляется Амалия Зеленяк из Эстонии.

19:17

Фигуристка из Словении получает за свое выступление 39,88 балла.

19:14

Каскад тройной лутц + двойной тулуп ставит она первым, но не очень удачно приземляется с первого прыжка, но удается прикрепить второй. Следом падение случается у фигуристки с тройного флипа. Да и в целом с очень большим количеством помарок выступила спортсменка.

19:11

Манка Крмелх из Словении покажет свой прокат.

19:11

Судьи оценивают ее прокат 36,64 балла.

19:09

Двойной флип у нее чистый получился. Тройной риттбергер + двойной тулуп с помарками вышел, к сожалению. А в конце еще и с двойного акселя падает спорстменка.

19:06

Со своей короткой программой на льду появляется Бабет Ханссон-Остергаард. Из Дании.

19:05

Баллы она получает весьма достойные для себя — 55,50.

19:00

Двойной аксель чистый, тройной лутц + двойной тулуп тоже удается отлично. Очень хорошее и уверенное выступление продемонстрировала венгерская фигуристка.

19:00

На льду венгерка Вивьен Папп.

18:58

За свой прокат Ким получает достаточно высокий балл — 70,83. Это второе место, значит, Самоделкина смещается на четвертое.

18:56

Отличный тройной флип удался кореянке, двойной аксель тоже в плюсе. Потрясающий заход на каскад тройной лутц + тройной тулуп, и сами элементы удались отлично.

18:53

Открывать заключительную разминку будет Минча Ким из Кореи.

18:49

А вот имена шестерых фигуристок, которым довелось закрывать короткую программу в Любляне.

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18:48

Итак, перед заключительной разминкой турнирное положение следующее. Две наши фигуристки продолжают лидировать.

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18:46

В итоге набрала финская фигуристка 49,93 балла. Промежуточное девятое место.

18:44

Пошла фигуристка на каскад из двух тройных тулупов и выполнила его чисто. Тройной флип вышел высоким и красивым. Аксель только в один оборот вышел.

18:41

Замыкает разминку Оливия Лиско из Финляндии.

18:40

33,63 балла — столько получает спортсменка за свой прокат.

18:37

Тройной лутц + двойной тулуп не удается, с тройным флипом тоже возникают проблемы. Двойной аксель выходит у нее лучше, но тоже с небольшой помаркой.

18:35

Паола Журишич из Австрии появляется на льду со своей короткой программой.

18:34

Судьи оценивают прокат представительницы Латвии в 38,04 балла.

18:31

Тройной флип с грубой ошибкой у фигуристки выходит. С двойного акселя неудачно приземляется — пусть не совсем падение, но касается рукой льда.

18:28

Следующей свою программу представит Анастасия Конга из Латвии.

18:27

Представительница Великобритании получает 39,78 балла.

18:25

В самое начало программы ставит фигуристка двойной аксель и справляется с ним. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп тоже удается неплохо, а вот ошибка на тройном флипе привела к падению.

18:22

На льду появляется Арабелла Сера-Ваткинс из Великобритании.

18:22

Судьи оценили прокат греческой спортсменки в 41,01 балла.

18:19

Каскад тройной сальхов + двойной тулуп с помарками получилось, а при тройном флипе неудачное приземление продемонстрировала фигуристка. А вот двойной аксель вышел чистым.

18:17

Первой из этой разминки выступит Александра Рнайота Манис, она представляет Грецию.

18:10

Появляется на льду пятая разминочная группа.

18:05

Снова у нас большой перерыв на заливку льда.

18:00

А вот кто выступит в пятой разминке.

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17:57

Результат после четырех разминок таков. Две российские фигуристки — в тройке лидеров.

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17:56

Судьи оценивают ее выступление в 41,75 балла.

17:52

Двойной аксель выполняет чисто, а вот приземление с тройного лутца не удается совершенно. Из-за этого она не смогла прицепить к нему второй прыжок и сделать каскад. После приземления с тройного флипа фигуристка касается руками льда. Совсем не задалось у нее выступление.

17:50

Представительница Германии Ая Атакава замыкает эту разминку.

17:49

Слабоватая программа у спортсменки, но выложилась она на пределе своих сил. Судьи ставят 29,44 балла.

17:45

С неудачного двойного акселя начинает она, да и каскад двойной лутц + двойной тулуп тоже не самый лучший выходит. Двойной флип с недокрутом.

17:43

Яселин Ибон из Люксембурга покажет свою короткую программу.

17:43

Судьи оценивают прокат российской фигуристки в 70,86. И это промежуточное первое место!

17:40

Двойной аксель и тройной флип чисто удаются ученице Этери Тутберидзе. Тройной лутц + тройной тулуп в каскаде тоже великолепно исполняет фигуристка. Отличные у нее оценки за технику, хоть и не выше лидера.

17:37

А на льду появляется Аделия Петросян!

17:36

38,48 баллов получает турецкая фигуристка.

17:33

Тройной сальхов + двойной тулуп с помарками выходит у турчанки, а вот двойной аксель неплох. Флип выходит только в два оборота с недокрутом.

17:31

На льду представительница Турции Карен Карас.

17:30

55,82 набирает корейская фигуристка.

17:28

Чистый тройной флип демонстрирует кореянка, следом ей удается двойной аксель. А вот каскад с тройным лутцем сорван. Обидно.

17:25

А откроет четвертую разминку Иа Шин из Кореи.

17:20

А вот кто выступит в четвертой группе. Все наше внимание приковано к Аделии Петросян.

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17:19

После выступления 15 фигуристок турнирное положение такое.

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17:18

А вот такие оценки получает исландская фигуристка 28,56 балла.

17:15

Высоко, красиво прыгает она двойной аксель. На вторую часть программы оставила она каскад, но упала после тройного сальхова. А одиночный флип получился в один оборот.

17:12

Замыкает эту разминку Юлия Сильвия Гуннарсдоттир из Исландии.

17:11

Судьи оценивают прокат фигуристки в 64,58 балла. Это промежуточное третье место.

17:10

И сразу же — тройной флип чистый! Да и двойной аксель не подвел. Каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже судьи плюсуют. Весьма неплохо для бельгийской спортсменки.

17:06

Нина Пинзарроне из Бельгии показывает свою короткую программу.

17:05

За свой весьма уверенный для нее прокат фигуристка получает 43.35 баллов.

17:03

Прекрасный чистый двойной аксель, а вот каскад тройной тулуп + двойной тулуп с помарками вышел. Двойной флип тоже хорошо получился.

17:00

На льду появляется Юлия Ловренчич из Словении.

17:00

Судьи оценивают прокат фигуристки в 47,79 балла.

16:57

Тройной лутц + двойной тулуп очень хорошо удается фигуристке, да и двойной аксель в плюсе. А вот тройной флип судьи минусуют.

16:55

А на лед выходит Дария Афиногенова из Литвы.

16:54

Фигуристка получает 44,59 балла. Это промежуточное шестое место.

16:52

С весьма уверенного каскада тройной тулуп + тройной тулуп начинает чешская фигуристка, но вот тройной флип ей не удается — падает. А аксель выходит только в один оборот.

16:50

Открывает третью разминку чешка Барбора Вранкова.

16:44

На льду появляется третья разминочная группа.

16:36

У нас долгий перерыв — заливка льда.

16:31

А вот кто выступит в третьей разминочной группе.

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16:30

Результаты после двух разминок.

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16:28

59,62 балла. Замыкает она тройку лидеров.

16:25

Чистый, высокий каскад тройной лутц + тройной тулуп у нее получается, а следом отличный тройной флип, да и двойной аксель тоже в плюсе.

16:22

Замыкает вторую разминку американка Ава Мария Зиглер.

16:22

Белорусская спортсменка за свою короткую программу получает 50.02 балла.

16:20

Уверенно исполняет фигуристка первый прыжок в тройной тулуп + тройной тулуп, но вот со второго элемента падает. Зато двойной аксель у нее чистым получается.

16:16

Показывать свою программу выходит Милана Рамашова из Белоруссии.

16:16

Судьи оценивают прокат фигуристки в 39,49 балла.

16:13

С неудачного каскада начинает фигуристка — тройной лутц + двойной тулуп. Двойной флип зато чистым выходит у нее, а вот аксель в два оборота судьи минусуют.

16:10

На лед выходит Александра Микаэла Филкова из Словакии.

16:08

Откровенно стоит сказать, что хоть и под зажигательную музыку, но весьма слабое выступление. Судьи дают румынке — 25,82 балла.

16:07

Падает с двойного флипа румынка, очень обидно, а следом еще одно падение — с двойного акселя. Каскад тоже не удается — первый прыжок только лутц в один оборот.

16:05

Фигуристка из Румынии Луиза-Елена Илье на льду.

16:04

Судьи оценили прокат американки в 70,24 балла. Обходит она Самоделкину.

16:01

Очень уверенно начинает спортсменка с тройного флипа, а следом идет чистый двойной аксель. Тройной лутц + тройной тулуп — тоже получается отлично.

15:58

Линдси Торган из США открывает вторую разминку.

15:55

А вот кто выходит во второй разминке.

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15:53

Итак, по итогам первой разминки результаты таковы:

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15:51

Секарди получает за короткую программу 30.84 балла.

15:49

Двойной аксель с помаркой, а следом и каскад срывает — падает с тройного сальхова. Двойной флип у словенки неплохо получается.

15:46

А закрывать первую группу будет словенская фигуристка Клара Секарди.

15:45

Судьи оценивают прокат фигуристки из Андорры в 24,59 балла.

15:43

Не получается у нее аксель, да и каскал двойной лутц + двойной риттбергер тоже минусуют судьи.

15:40

На лед выходит представительница Андорры Паула Марграрид Перьера.

15:39

Фостер получает за свою короткую программу 51,42 балла.

15:37

С уверенного тройного флипа начала канадка, а потом и каскад тройной тулуп + тройной тулуп вышел хоть и не без помарок, но без грубых ошибок. И весьма уверенный двойной аксель демонстрирует канадка.

15:34

Адрианна Фостер из Канады представит свою короткую программу.

15:33

Судьи ставят за не самый уверенный прокат украинской фигуристке 43.49 балла.

15:31

Очень красиво начала фигуристка — с двойного акселя. А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникли небольшие сложности с первым прыжком, но второй элемент она все же прицепила. А следом обидно упала с тройного флипа.

15:28

Мария Андрийчук из Украины выходит на лед.

15:28

Сложилась не идеально чисто у Софьи программа, но гораздо лучше, чем недавно это было в Красноярске. Судьи оценивают прокат в 65.56 балла.

15:25

Тройной аксель + двойной тулуп в каскаде не очень удался девушке, зато двойной аксель она исполнила замечательно, как и тройной флип.

15:21

На льду появляется Самоделкина! Ну что, болеем за нашу девушку.

15:15

А Софья Самоделкина выступит не просто в первой группе, она откроет прокаты! И первая разминочная группа уже на льду.

15:10

Всего же в короткой программе выступит 31 спортсменка.

15:05

Сами прокаты начнутся в 15:15 по московскому времени.

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы среди девушек на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. На соревнованиях выступит ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, также все ждут проката Софьи Самоделкиной, которая может прыгнуть тройной аксель.

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