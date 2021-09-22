Падение не помешало: Трусова обогнала Туктамышеву на Кубке России

Завершает соревнования в короткой программе Анастасия Воронина из Москвы. Фигуристка жестко упала с тройного флипа, но смогла быстро оправиться от этого инцидента и чисто сделала двойной аксель. Равновесия есть, вращения все удержала на одной точке, молодец! Итоговая оценка Ворониной — 49,74 балла.
Предпоследнее выступление на сегодня демонстрирует Рената Губашева. Каскад из двух тройных тулупов сорвала фигуристка, дорожка шагов лишь второго уровня. Во время последнего вращения спортсменке не удалось удержать баланс, из-за чего не получилось поднять ногу в шпагат. 47,63 балла получила Губашева и забралась на десятую строчку.
На льду Вероника Яметова из Екатеринбурга. Абсолютно без вопросов спортсменка исполнила все прыжки, есть над чем работать фигуристке, но в актив это выступление она может занести себе спокойно. 65,49 балла — это предварительное третье место!
Упала с тройного акселя Трусова, все же не хватает стабильности 17-летней воспитаннице Этери Тутберидзе. Сделала она чисто тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп (причем каскад исполнен во второй половине программы, за что фигуристка получила +10% к его базовой стоимости). И дорожка шагов у нее максимального, четвертого уровня!
74,53 балла набирает Александра и опережает Елизавету Туктамышеву.
На площадке Мария Пулина из Ленинградской области. Под «Времена года» Антонио Вивальди исполнила свою программу фигуристка, очень яркий образ и великолепное катание у нее. Двойной аксель был безупречен, вращение с захватом ноги в кольцо тоже не подвергается критике.
Динамично и смело откаталась Пулина, хоть и упала с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Ее оценка — 47,35 балла.
Подтверждает свой высокий уровень спортсменка, которая, между прочим, дошла до финала национального кубка в прошлом году. 64,45 балла набрала она, исполнив по ходу своей программы тройной флип и каскад 3+3.
Станислава Молчанова закрывала программу выступлений второй разминки. Чистый двойной аксель, безошибочный тройной флип, великолепное владение техникой катания — все это результат большого и долгого труда. Полное погружение в музыку показала Молчанова. Ее результат — 59,76 балла, это второе место на данный момент!
Завершила свой прокат Ксения Зевахина из Тульской области. Очень пластичная фигуристка, элементы, требующие гибкости, даются ей просто. Каскад из двух тройных тулупов спортсменка сорвала, не докрутив второй прыжок. Но ругать ее за это не стоит — для Ксении это первый опыт на взрослых соревнованиях. 47,11 балла получила Зевахина и заняла предварительное шестое место.
Результат Туктамышевой пересчитан! Спортсменка получила дополнительные два балла за прыжки из сегмента ультра-си, теперь ее результат — 70,66 балла.
Мария Крыжова выступала восьмой по счету — мощно и уверенно короткую программу сделала москвичка на своем уровне. Стоит отметить, что это первый опыт для Крыжовой во взрослом фигурном катании. За технику она получила более 35 баллов, а общая сумма чуть-чуть не дошла за 60 баллов.
Имперское катание у Елизаветы — чистейший тройной аксель, амплитудные вращения. Однако сильно подпортила впечатление помарка на каскаде — получился лишь тройной лутц + двойной тулуп (вместо 3+3). Более того, вместо тройного флипа девушка неожиданно исполнила только двойной. На общем уровне восприятия это никак не отразилось — Туктамышева умеет заворожить зрителя. Но вот баллы она получает отнюдь не максимальные для своего уровня. Судьи оценили прокат Туктамышевой в 68,66 балла.
Открыла вторую разминку Арина Онищенко из Санкт-Петербурга. Легкий французский флер продемонстрировала нам спортсменка, очень изысканное катание было в ее исполнении. 17-летняя фигуристка провела работу после контрольных прокатов, что позволило ей набрать 50,81 балла.
На льду спортсменки из второй разминки! Среди них чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева!
Закрыла первую разминку Полина Туманова. Не удалось ей порадовать сызранского зрителя, уж слишком много ошибок допустила спортсменка. Не сделала каскад тройной флип + двойной тулуп, сорвала тройной риттбергер, упала с двойного акселя. Результат представительницы ХМАО — 42,67 балла.
Анастасия Рябоконь только что явила публике свою короткую программу. Не без ошибок откатала спортсменка, сорвала тройной флип, но затем смогла собраться и сделала двойной аксель. Правда потом завалила тройной лутц. Обидно. 41,73 балла набрала Рябоконь — на данный момент это худшее выступление дня у женщин.
Анастасия Морозова третьей по счету представила свою короткую программу. Нордические мотивы использовала в качестве саундтрека к своему выступлению фигуристка, в котором присутствовал чистый тройной флип, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп. Ее результат — 55,6 балла.
Следующей на лед вышла москвичка Ольга Никонорова. Очень музыкально и гармонично выглядела на площадке спортсменка, оценку за компоненты судьи не пожалели для нее. Итоговый результат за короткую программу — 52,83 балла.
Первой свою короткую программу исполнила Елизавета Шолохова. Спортсменка, представляющая Нижегородскую область, стартовала удачно для своего уровня — в ее активе каскад тройной лутц + двойной тулуп, который был исполнен хорошо, а также ровные вращения и четкие линии. За свой прокат Елизавета получила 47,03 балла.