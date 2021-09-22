Падение не помешало: Трусова обогнала Туктамышеву на Кубке России

17:18

На площадке Мария Пулина из Ленинградской области. Под «Времена года» Антонио Вивальди исполнила свою программу фигуристка, очень яркий образ и великолепное катание у нее. Двойной аксель был безупречен, вращение с захватом ноги в кольцо тоже не подвергается критике.

Динамично и смело откаталась Пулина, хоть и упала с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Ее оценка — 47,35 балла.