Императрица в деле: Туктамышева выиграла этап Кубка России в Сызрани

Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России в Сызрани. Стоит признать, после того, как снялась Александра Трусова, это было весьма ожидаемо — реальных конкуренток у Лизы на этом этапе не было.
Очень успешный дебют для юной спортсменки. Судьи ставят ей 123,76 балла, что дало ей 189 балла и второе место.
Двойной аксель выполнила фигуристка чисто, а вот с каскада тройной лутц + ойлер + тройной сальхов она упала, к сожалению. Зато каска тройной флип + двойной тулуп удался. В целом неплохо справилась с прыжковой частью Вероника — и лутц, и флип, и риттбергер в три оборота вышли отличными. Да и на дорожках шагов неплохо набрала фигуристка. Но в целом — отлично справилась она со своей программой.
За свое выступление фигуристка получает 112,32 балла, что дало ей 176,77 балла — это пока только третье место.
Первый же каскад тройной лутц + тройной тулуп отлично удается Полине, а следом чисто она исполняет тройной флип и двойной аксель. Чуть более блекло смотрелась фигуристка на фоне предыдущего выступления, но нельзя не отметить — элементы она делала четко, и тройной лутц у нее вышел отличным, и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов тоже. А завершает все отлчиный каскад тройной флип + двойной тулуп.
Ну что же, судьи ставят Императрице за произвольную 149,41 балл, что дает ей 220,07 балла в общей сумме. Она безусловный лидер.
Невероятно зажигательная финальная часть программы, с потрясающими вращениями, зал взрывается овациями.
А вот сольный тройной аксель удается не очень — совсем не вышло приземление. Да и лутц только в два оборота делает Туктамышева, бабочка, зато тройной флип в большом плюсе. Нельзя не отметить, как элегантно, как цельно смотрится Лиза со своей программой, безумно она ей подходит. Отличнейший каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов поставила она во вторую половину программы, а следом каскад тройной лутц + двойной аксель вышел без третьего прыжка к сожалению. Зато сольный тройной риттбергер удался.
Фигуристка получает за произвольную программу 103,09 балла, что дало ей в общей сумме 162,41. Это третье место пока что.
Очень обидно падает она со второго прыжка каскада тройной лутц + тройной тулуп, следом не удалось приземление с двойного акселя. Но следом собралась фигуристка и выдала отличные дорожки и тройной сальхов, как и тройной лутц. Двойной аксель + ойлер + двойной сальхов — не самый сложный каскад, но хорошо с ним справилась спортсменка.
118,46 балла получает Молчанова за произвольную, что дает ей 178,22 балла в общей сумме. Это пока первое место.
Чисто исполнила фигуристка первый прыжок — тройной флип, а вот выезд с каскада тройной лутй + ойлер + тройной сальхов вышел не очень удачным. Молчанова демонстрировала отличную программу, без действительно серьезных ошибок, хорошо вышли и дорожки, и вращения, также покорился ей каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Вывокие оценки за технику получает фигуристка.
А вот кто выступит в третьей разминке. Внимание к себе приковывает, конечно же, Елизавета Туктамышева.
За произвольную программу фигуристка получает 93,60 балла, что дало ей 144,41 балла. Пока это третье место.
Тройной флип + ойлер + тройной сальхов вышел у фигуристки в плюсе, а вот лутц получился только в два оборота. Зато с риттбергером и сальховом (оба тройные) все отлично, как и с последующими дорожками шагов. Двойной лутц с недокрутом получился, но вот дорожки шагов и двойной аксель — отличные.
79,91 балла — столько ставят Никоноровой за ее прокат. В общей сумме она набирает 132,74 балла. Пока это пятый результат.
Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сильно минусуют судьи, а с при приземлении с тройного флипа рукой касается льда фигуристка. На двойном акселе возник недокрут. С прыжками в этой программе у Никоноровой не заладилось (была и падение с тройного флипа, ищуего в каскаде), из-за этого программа выглядела чуть рваной. Но зато дорожки и вращения красиво удались фигуристке.
Судьи оценивают прокат Морозовой в 109,92 балла. Общий результат — 165,52 балла, это первое место.
В начало программы фигуристка поставила двойной аксель и справилась с ним отлично, а вот выезд с тройного флипа вышел не очент удачным. Сложный каскад тройной флип + тройной тулуп тоже вышел неплохим. Весьма неплохо справляется фигуристка со своей программой, уверенно выглядит на льду, а дорожки шагов прекрасно дополняют программу.
За свой прокат Воронина получает 88,51 балла, что дает ей в сумме 138,25 — пока это третий результат.
Долго выцеливала она заход на каскад тройной лутц + тройной тулуп, и в итоге отлично он вышел. Возникли проблемы с другим каскадом: тройной лутц + ойлер она исполнила, но не сразу смогла прикрепить второй прыжок. Но в итоге прыгнула тройной сальхов. Очень неудачно падает она с каскада двойной аксель + тройной тулуп, а при приземлении с риттбергера касается рукой льда. Чуть разладилась программа, но дальше смогла собрать себя фигуристка и показать класс — хорошо удались дорожки и вращения. Но в конце программы допускает серьезную ошибку — музыка кончается раньше, чем она завершает последний элемент.
Судьи оценивают прокат фигуристки 100,36 балла, что дает ей 147,99 балла — это промежуточное первое место .
Каскад двойной аксель + тройной тулуп отлично удается спортсменке, а следом хорошо она исполняет тройной флип, а тройной лутц выходит с небольшим недокрутом. Весьма уверенно чувствует себя фигуристка на льду, движения плавные, идеально вписывающиеся в музыку. С тройного риттбергера не удался у фигуристки выезд. А завершает все Губашева отличным тройным сальховом.
Очень расстроенной уходила фигуристка со льда. Судьи оцениваю ее выступление в 73,60 балла. Общий результат 115,33 балла. Это пятое место.
К сожалению, с череды ошибок начала фигуристка: недокрут на тройном лутце, падение с тройного флипа, с каскада. Но зато следом выполнила отличную дорожку шагов. А вот с прыжками действительно были проблемы. Не смогла прицепить второй элемент к тройному лутцу в каскаде из-за падения. С дорожками и вращениями отлично все у спортсменки, но с тройного флипа (идущего в каскаде) она снова упала.
За произвольную Пулиной ставят 96,63 балла. Это дало ей 143,98 балла — такой результат выводит ее в промежуточные лидеры.
Первый каскад двойной аксель + тройной тулуп + тройной риттбергер получился весьма неплозо, а вот с тройного лутца выехать качественно спортсменка не смогла. К каскаду тройной лутц + тройной риттебергер она не смогла прицепить третий прыжок, но стоит отметить, очень плавно по льду двигалась фигуристка, будто парила. Очень резкий переход музыки случился в программе, и каскад тройной флип + двойной тулуп отлично исполнила Мария.
Тяжеловато получается у нее каскад первый, а следом к тройному лутцу не смогла прикрепить она еще прыжок. Тулуп в три оборота с недокрутом вышел. Зато весьма неплохо удавались фигуристке дорожки шагов и вращения. Уже ближе к концу программы упала с тройного риттбергера фигуристка, зато двойной аксель вышел чистым.
Каскад из тройных тулупов получается достойным, а вот с лутца в три оборота приземлиться хорошо фигуристка не может — касается рукой льда. Тройной риттбергер тоже не задался — тут падение. А вот каскад двойной аксель + ойлер + двойной флип выходит в плюсе. Дорожки неплохо удаются фигуристке, но тоже не идеально, с помарками.
Первым ставит фигуристка каскад, с которым отлично справляется. Плавно идет музыка в первой программе, и не допускает под нее серьезных ошибок спортсменка. Во второй части выступления музыка более ритмичная, но под нее начинает ошибаться Туманова — не удается выезд с прыжка.
Таким образом, лучший стала Елизавета Туктамышева. А всего произвольную программу покажут 15 фигуристок.
Короткую программу выиграла Александра Трусова, однако вчера вечером стало известно, что фигуристка снялась с произвольного проката. Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что причиной стали медицинские показания.