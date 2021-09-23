Зажег в образе Христа: Кондратюк принес России третью квоту Олимпиады

Впервые в истории Россия поедет на Олимпиаду в максимально возможном составе: в Пекине у нас выступят по три одиночницы, три одиночника, три спортивных пары и три дуэта в танцах на льду. Поздравляем всех с этим историческим событием! На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Россиянин Марк Кондратюк занял третье место, а значит, выполнил свою главную задачу на этот турнир — завоевать третью олимпийскую квоту для российских фигуристов-одиночников на Игры в Пекине. Для этого ему нужно было попасть в топ-7 среди тех, кто тоже борется за квоту. И Марк спокойно справился с этой задачей! Более того, россиянин поднялся на третье место с пятого, которое он занимал после короткой программы. Браво!
Оценка американца Винсента Чжоу за произвольную программу — 186,88 балла, а по сумме — 284,23. Поздравляем фигуриста с уверенной победой на Nebelhorn Trophy!
Как же идет американскому фигуристу с китайскими корнями эта национальная музыка Поднебесной: он выглядит очень утонченно, но при этом просто обжигает своей энергией и мощью. После финальных аккордов Винсент Чжоу торжествующе молотит кулаком лед, а затем и воздух. Зрители встают и еще очень долго аплодируют — они только что видели выступление безоговорочного победителя турнира! И вполне возможно, будущего олимпийского чемпиона или призера Пекина-2022.
Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов в самой концовке программы, перед заводной дорожкой шагов — сделан прекрасно!
Винсент исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп во второй половине программы. Пока что все прыжки удаются ему безукоризненно!
Сольный тройной аксель — сделано! Сразу после этого — четверной тулуп и каскад четверной сальхов + тройной тулуп! Какой же контент у этого парня!
Завершает выступления мужчин американец Винсент Чжоу, который лидировал по итогам короткой программы.
Оценка французского фигуриста Адама Сиао Хим Фа за произвольную программу — 154,55 балла, а по сумме — 243,78. В произвольной программе он уступил Кондратюку, но обошел его за счет отрыва, достигнутого в короткой программе, и поднялся на промежуточное первое место в таблице.
Адам — очень пластичный и артистичный фигурист. Даже несмотря на серьезные ошибки по технике, он не выходил из образа и не снижал скорости выступления, попытавшись набрать максимально возможные в своей ситуации баллы. За это ему большое спасибо!
После предыдущего падения французский фигурист немного расклеился и сделал каскад 3+2 вместо 3+3. Ну а затем случилось второе падение...
Ох, это было жестко... Адам пытался вкрутиться в прыжок, но все пошло не так, и он упал на лед всем телом, растянувшись на животе.
Адам показал чистейший четверной сальхов и почти сразу каскад четверной тулуп + тройной тулуп — впечатляет!
Оценка австралийца Кэрри за произвольную программу — 133,06 балла, а по сумме — 218,95. Промежуточное пятое место. Наш Кондратюк пока лидирует.
Австралиец сделал попытку четверного тулупа, перевалился на вторую ногу на приземлении и присел почти до самого льда, но все же удержался на ногах. Следом фигурист упал с тройного лутца — очень обидно. К счастью, потом Брендану удались два тройных акселя. Правда, в концовке программы силы начали покидать его — и пошли «бабочки» и некрасивые приземления на две ноги.
Следующим выступает Брендан Кэрри из Австралии! Он катается под саундтрек к фильму «Величайший шоумен».
Оценка Франджипани за произвольную программу — 146,28 балла, а по сумме — 229,39. Это промежуточное второе место — он не обогнал Кондратюка.
Следующим выступает итальянец Габриэле Франджипани! Он катается под саундтрек к сериалу «Острые козырьки».
Оценка Кондратюка за произвольную программу — 159,58 балла, а по сумме — 241,06. Это промежуточное первое место с отрывом. Браво, Марк!
Ну ничего себе! Почти в самой концовке программы Марк выдает еще и сольный четверной сальхов — чисто!
И сразу же следует потрясающая дорожка шагов в исполнении Кондратюка! Каждый звук удара хлыста выделил резким жестом, ушел во вращение, драматически сжав голову обеими руками, показал отличную скорость и страсть — это совершенно другой уровень презентации по сравнению со многими другими участниками. Браво!
Вау! Кондратюк исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов во второй половине программы! Чисто!
Кондратюк безукоризненно исполнил каскад двойной аксель + тройной тулуп! Собрался после не самого удачного начала программы, молодец!
Эх, Марк перевалился на вторую ногу при приземлении с первого прыжка — четверного тулупа! Но не упал.
Следующим выступает россиянин Марк Кондратюк! Он катается под несколько композиций из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в образе самого Иисуса.
Оценка азербайджанца Литвинцева за произвольную программу — 148,11 балла, а по сумме — 228,65. Промежуточное второе место.
Финальный каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип буквально на финальных аккордах музыки исполнен идеально. Зрители аплодируют в восторге. Одно из лучших выступлений — и по артистизму, и по прыжкам, несмотря на одно падение.
Заиграла более ритмичная музыка, и Литвинцев устремился в зажигательную дорожку шагов, предварительно отсчитав несколько щелчков пальцами и заставив немецкую публику аплодировать себе. Браво!
Фигурист исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп! Но следом не удался в полной мере еще один прыжок — приземление получилось жестким, но Литвинцев удержался на ногах.
Жаль, второй четверной тулуп не удался — Литвинцев сделал «бабочку», скрутив всего два оборота.
Начинает выступления последней группы Владимир Литвинцев из Азербайджана. Это бывший россиянин, который сменил спортивное гражданство. Он тренируется под руководством Сергея Розанова, который раньше работал в группе Тутберидзе и в академии Плющенко, а сейчас трудится в «Динамо».
Сейчас у нас небольшой перерыв на заливку льда, а затем мы увидим выступления финальной шестерки фигуристов, среди которых будет и наш Марк Кондратюк:
Оценка южнокорейца Сийона Ли за произвольную программу — 149,19 балла, а по сумме — 229,14. Это промежуточное первое место с большим отрывом! И фигурист это полностью заслужил.
Сийон Ли весь прокат держал зрителя в напряжении — все элементы выполнены на высокой скорости, элегантно. Настоящий артист на льду! Были некоторые технические помарки, но он вполне может стать лидером таблицы сейчас.
Тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы почти идеален. Только выезд со второго прыжка получился у Ли не очень красивым. Но в любом случае браво!
К сожалению, один из тройных прыжков — риттбергер — не задался: корейский фигурист недокрутил его и резко воткнулся в лед, едва не упав.
Блестящее начало программы — южнокореец показывает чистый четверной сальхов точно в мощный музыкальный акцент!
Оценка канадца Садовского за произвольную программу — 131,52 балла, в целом — 207,62. Это промежуточное первое место.
Эх, не смог Роман исполнить последний прыжок тройной лутц — сделал «бабочку», скрутил один оборот, а потом еще и приземлился на две ноги (степ-аут). Но в любом случае его выступление — с отрывом лучшее на данный момент.
Садовский демонстрирует очень чувственное выступление — с непревзойденным скольжением и очень красивыми линиями, которые помогают выразить на льду лиричную композицию группы Snow Patrol под названием Chasing Cars.
Вау! Четверной сальхов во второй половине программы в каскаде с тройным сальховом (через ойлер) прямо под сильный музыкальный акцент — это было круто! Зрители взрываются аплодисментами.
Ох, Роман упал с первого же прыжка — четверного сальхова! Выглядело это страшно. Вслед за этим коснулся рукой льда после тройного флипа.
На льду — канадец Роман Садовский! Он борется за олимпийскую квоту для своей страны, как и наш Марк Кондратюк.
Оценка Басара за произвольную программу — 128,45 балла, в целом — 203,22. Это промежуточное второе место после Демирбоги.
Басар, в отличие от своего соотечественника Демирбоги, наоборот, слишком рано завершил программу и замер в финальной позе, а музыка длилась еще несколько секунд.
Эх, Басар сделал «бабочку» на одном из прыжков — слишком рано раскрылся от страха, скрутив один оборот. В итоге вообще чуть не упал и оперся рукой о лед, чтобы сохранить равновесие. Но турецкий спортсмен тут же справился с каскадом тройной лутц + тройной тулуп — браво!
Неожиданно у турецкого фигуриста возникают проблемы на тройном прыжке — он перевалился на вторую ногу во время приземления и едва удержался от падения.
Басар начал с чистого каскада тройной аксель + двойной тулуп, а затем так же хорошо исполнил сольный тройный аксель. Такое же начало, как у Демирбоги. Видно, что представляют одну страну.
Следом выступает еще один турецкий фигурист Басар Октар! Он катается под композиции на тему «Нотр-Дам де Пари».
Оценка турецкого фигуриста Демирбоги за произвольную программу — 129,72 балла, в целом — 203,28. Это промежуточное первое место.
Немножко не уложился в музыку Демирбога — финальное вращение он завершил уже в полной тишине. Как бы судьи не сняли за это балл.
Облаченный во все черное Бурак продемонстрировал элегантную дорожку шагов в мрачном стиле, а затем чисто исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп. Четверных в программе у Демирбоги нет, но у него есть сложные каскады. Например, только что он сделал тройной флип + ойлер + тройной сальхов — чисто!
Ох, какое неожиданное падение со следующего прыжка — тройного риттбергера, который вышел только двойным. Обидно.
Судьи тоже видят проблемы. Всего лишь 121,38 за произвольную, и пока третье место у немца с общим результатом 194,70 балла.
Энергичное рок-выступление показывает фигурист, но не идеальное в техническом плане. Мощная первая часть программы, но серьезная помарка на тройном акселе и немного сбитый темп во второй части.
Вау, представитель Германии Пауль Фенц, можно сказать, хозяин соревнований, выступает под кавер-версию песни «Here I am» группы Scorpions (тоже немецкой).
129,58 за произвольную программу и 199,47 за обе — это чистое первое место в таблице на данный момент.
Славик выступил без четверных, допустил ошибку на первом тройном акселе, но сумел сделать второй в каскаде с двойным тулупом. Также вместо тройного лутца сделал одинарный — разволновался. Из плюсов можно отметить, что фигурист катался очень изящно и пластично во всех элементах. Особенно хорош был на вращениях.
Итак, армянский фигурист Славик Хайрапетян выступает под песню другого талантливого армянина Шарля Азнавура «Вечная любовь».
В следующей шестерке спортсмены выйдут в таком порядке: Славик Хайрапетян (Армения), Пауль Фенц (Германия), Бурак Демирбога (Турция), Башар Октар (Турция), Роман Садовски (Канада) и Си Янь Ли (Корея).
Но судьи не слишком высоко оценили выступление последнего спортсмена в этой разминке — 121,11 за произвольную С результатом 190,39 Яри забирается лишь на третью строчку в таблице.
Яркое выступление Яри: идеальный каскад «тройной аксель + двойной тулуп», пластичное следование музыке, отсутствие серьезных ошибок.
Да, явно судьи обратили внимание на падение швейцарца. Всего 118,30 за произвольную и лишь четвертое предварительное место с 185,09 балла за два выступления.
Заметно испортил себе оценку Никола серьезным падением, однако остальные прыжки он исполнил вполне успешно, в целом крепкое среднее выступление.
Хэллан получает 129,62 за произвольную программу и возглавляет турнирную таблицу с общим результатом 196,39 балла.
Британский фигурист построил свое выступление на эстетике и музыке «ревущих 20-х». Почти все получилось у спортсмена, а главное — он сумел зацепить аудиторию, ему хлопали громче, чем всем предыдущим спортсменам. Сам он явно очень доволен своим прокатом.
Трогательным и мелахонличным получилось выступление Пола. Блестяще исполненные тройной аксель + тройной тулуп в начале, но множество небольших ошибок во второй части программы — в целом, программу надо обкатывать, но выступление достойное.
Впрочем, вполне достойные оценки у Маурицио. 129,88 за произвольную программу (что для него рекорд сезона) и общие 192,73 балла, позволяющие ему занять предварительную первую строчку в зачете.
Хороший тройной флип, достойный тройной аксель, неплохая комбинация акселя и сальхова, и в целом на полную выложился австриец, однако были и серьезные ошибки.
Судьи ставят за прокат фигуристу из Монако 107,75 балла, что дало ему в сумме 170,13 балла. Второе промежуточное место!
Под музыку из «Алисы в стране чудес» будет выступать следующий участник турнира — австриец Маурицио Зандрон.
На первый прыжок неудачно зашел фигурист и сорвал его, обидно, да и во время второго его постигла неудача — слишком сильно присел на ногу, почти коснувшись льда туловищем. Но стоит отметить, что очень элегантно смотрится спортсмен на льду — полностью в черном, с красивыми переходами и вращениями. Жаль, что ошибки на прыжках портят немного это впечатление. Но вторая часть программы смотрелась куда лучше, пусть без недочетов не обошлось, но грубых ошибок фигурист не совершил.
На разминку выходит третья группа! Напомним, что согласно регламенту перед выступлениями у фигуристов есть шесть минут.
Болгарский фигурист получает за свой прокат 101,98 балла, что дает ему в общей сумме 163,80 балла и четвертое промежуточное место.
На первом прыжке у болгарского фигуриста неясное ребро, зато второй удался очень даже неплохо. Будто бы не цельная программа получается у спортсмена, не прослеживается четкая история, будто просто набор элементов. Да еще и бабочка на одном из прыжков. Но ко второй половине программы она будто бы приобрела очертания, превратилась в интересный перформанс.
Немецкий фигурист получает за свой прокат 107,75 балла, что дает ему в общей сумме 169,23 балла. Он выходит на второе место.
С трудом, но прицепляет второй прыжок к каскаду немец, немного проблемным выдался выезд с первого элемента. Приземление с сольного прыжка тоже получилось неудачным, но удалось удержаться на ногах. Неплохие дорожки показал Кай, но падение во второй части программы чуть смазало впечатление от его проката.
Судьи оценивают выступление венгерского фигуриста в 104,89 балла, что дало ему 164,41 в общей сумме. Это пока что второе место.
Первый сольный прыжок завершается падением, а вот каскад и следующий сольный элемент выходят весьма неплохо. Не самая насыщенная элементами программа, но красиво и элегантно смотрится на льду венгерский фигурист, несмотря на прыжковые недочеты.
Судьи тоже оценивают по достоинству его выступление — 128,27 балла, что дало ему 187,72 балла — а это промежуточное первое место.
Стоит сказать, что очень достойные каскады выходят у испанского фигуриста — высокие, качественно исполнение прыжки. И музыка нагнетающая идеально вписывается в его выступление. Прекрасно подобранные элементы. Очень достойно смотрелся испанский спортсмен.
И если с первым прыжком еще более менее справляется фигурист, то вот со второго очень больно падает. Но программу продолжает дальше, правда, прыжковые элементы удаются слабо — и недокруты, и касания льда руками. Но в целом не самое плохое исполнение показывает фигурист, но дыхание у него сбито сильно после выступление.
Выезды с прыжков не удаются у финского фигуристу, чуть не падает несколько раз после выездов. Но во второй части программы падение все-таки происходит, очень неудачно падает на лед, выставляя руку. но переходы плавные выходят у фигуриста, неплохие дорожки шагов вышли.
Не удался первый же прыжок, сорвал его словацкий футболист. И дальше с прыжковыми элементами возникали проблемы в виде недокрутов и неудачных приземлений. Но ко второй половине программе будто бы раскатался футболист, стали лучше получаться все элементы.
Трудно дались спортсмену выходы из прыжков, кажется, будто он на грани упасть балансировал. Но весьма неплохо в целом удалась ему программа, хорошо справился со своими элементами, не допустив действительно серьезных ошибок.
Ряд неплохих прыжков показывает ирландец. особенно эффектно этом смотрится из-за его роста — весьма высокий фигурист. Но без ошибок тоже не обходится. Очень уж неудачное приземление с одного из прыжков.
Очень уж были хороши вращения у казахстанского фигуриста, но с прыжками возникали трудности — и бабочка, и недокруты. Но в общем очень цельно смотрелась программа. Хотя сам фигурист не особо доволен своим прокатом, серьезные недочеты все же присутствовали.
Диас Джиринбаев под музыку из «Алладина» представит свою произвольную программу. Он представляет Казахстан.
Судьи оценивают прокат немецкого фигуриста в 101,45 баллов, что дало ему в общей сумме 153,77 балла.
Неплохо начал свое выступление немецкий фигурист, но ошибка на каскаде — падение со второго прыжка — может дорого ему обойтись по очкам. Но в целом неплохо справлялся он со своими элементами, хоть ошибки тоже имели место быть.
Достаточно приятное впечатление оставила программа тайваньского фигуриста, хоть и понятно, что высокой сложностью он похвастаться не может. Достаточно помарок он сделал, но выложился. Была грубая ошибка на риттбергере — коснулся рукой льда фигурист.