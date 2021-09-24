«Болельщики издеваются»: вернется ли Кокорин в Россию

Карьера Александра Кокорина в «Фиорентине» не задалась — в новом сезоне Серии А над игроком начали издеваться фанаты, а сам форвард никак не может проявить себя на поле. Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» негативно высказался об игре футболиста и рассказал, в каком амплуа Кокорин может пригодиться российским клубам.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды сыграли уже по пять встреч. Российский нападающий Александр Кокорин, чей отъезд в «Фиорентину» зимой 2021 года выглядел весьма амбициозно после неудачи в московском «Спартаке», на поле появился всего в двух матчах, и то не с первых минут. За то время, что ему дали сыграть, никакой пользы своей команде форвард не принес – в игре с «Дженоа» его чуть было не удалили, а в поединке с «Интером» он ни разу не коснулся мяча. «Огонь охватил всю машину»: разъяренные фанаты чуть не сожгли судей заживо Футбольные фанаты, возмущенные работой судейской бригады на матче национального чемпионата Боснии... 22 сентября 22:57

Журналист итальянского издания Guerin Sportivо Россано Доннини критично высказался о российском нападающем, подчеркнув, что в Италии фанаты смеются над ним и над руководством «Фиорентины», подписавшей такого игрока.

«Против «Дженоа» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба», — цитирует Доннини «Спорт-Экспресс».

Фанаты в социальных сетях действительно выражают крайнее недовольство игрой футболиста. Тем более что прошлом сезоне Кокорин также особо не блистал – пропустил несколько недель из-за травмы, сыграл всего лишь в четырех матчах, где не отличился результативными действиями и даже не сумел пробить по воротам.

«Я не знаю, Кокорин приехал во Флоренцию, чтобы поиграть в футбол или чтобы посетить город в качестве туриста. Но я знаю, что он отстой как игрок и как человек», — написал один из пользователей Twitter.

I'm not sure if Kokorin is in Florence to play football or to visit the city as a tourist. But I do know that he sucks as a player and as a person. — (@puck_moving) September 21, 2021

Фанаты шутят в социальных сетях по поводу профессионального уровня россиянина, придумывая различные мемы.

"kokorin is at the level of griezmann" pic.twitter.com/pMyokzTojW — Serpent Feminist Birch (@serpent849) September 22, 2021

Недавно в СМИ появилась новость, что вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк в возрасте 60 лет сыграл в официальном матче в рамках Лиги КОНКАКАФ. Он вышел на поле в составе «Интер Моэнготапоэ» против «Олимпии» из Гондураса в первом матче 1/8 финала турнира. Его клуб проиграл со счетом 0:6.

Кое-кто из фанатов решил сравнить игру Брюнсвийка и Кокорина — не в пользу российского нападающего.

Вопросы о мастерстве нападающего в Италии возникают постоянно. Сайт FiorentinaNews.com уже после первой игры Кокорина в сезоне (с «Дженоа») раскритиковал форварда. Россиянин на 81-й минуте вышел на поле вместо Душана Влаховича, а уже через четыре минуты получил предупреждение. Причем система видеопомощи арбитрам (VAR) рассматривала эпизод на предмет удаления игрока с поля.

«Пока даже «волшебнику Винченцо (Итальяно, тренеру «Фиорентины»)» не удается превратить его из лягушки в принца. У него реакция на уровне давнего гостя дома престарелых. Он не может принять мяч и получает желтую карточку, рискуя получить красную», — указано в статье.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» достаточно резко высказался о выступлении игрока в Италии и заявил, что Кокорин сейчас – это бизнес-проект, а не футболист, способный приносить результат.

«Если его оттуда не выкинут, он никогда не уедет. Здесь он ни одному клубу не нужен. Он в «Спартаке» не мог себя проявить, в «Фиорентине» не может себя проявить, выходя на замену. Ничего у него не болит, просто он растерял кондиции. Там ждут от него результата, а он его дать не может, не знаю, по каким причинам – возможно, психологическим, или еще чего-то ему не хватает. Он не подходит под уровень «Фиорентины». Много движения, много борьбы, много исполнительского мастерства. «Дзюба ведет себя как капризная девочка» Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России... 21 сентября 19:32

Непонятно, в каком амплуа он играет. Кто он? Нападающий? Мячей он не забивает, передач не делает. Хавбек? Передач не делает, не отрабатывает, в организационных вопросах слабый. Защитник? Он отбирать мяч не умеет.

Сложно тренеру определить, какая роль у Кокорина на поле. Если говорить уже конкретно, то здесь такую зарплату, какую он получает, ему ни один клуб не сможет дать. Здесь Кокорин – это бизнес-проект. На нем зарабатывают, с ним зарабатывают, а в футбол он перестал играть уже года четыре назад. Если в России понадобится какой-то бизнес-проект, то можно пригласить Кокорина, он раскрученная фигура, значит, клуб его возьмет именно как проект, а не как футболиста, делающего результат», — заявил Гладилин.