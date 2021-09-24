Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий признался, что болезнь мешает ему принимать активное участие в делах команды и посещать матчи. В связи с этим Галицкий сейчас меняет структуру клуба так, чтобы управление командой и распределение бюджета происходило без его непосредственного участия, а контролировала все новая система. Бывший генсек Российского футбольного союза Анатолий Воробьев объяснил «Газете.Ru», почему это решение Галицкого выведет «Краснодар» на новый уровень.

Известный бизнесмен и основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий, который при помощи личных средств создал успешный клуб Российской премьер-лиги «Краснодар», рассказал о своей болезни. В эфире «Коммент.Шоу» президент «быков» признался, что из-за недуга пропустил уже три матча, но отказался раскрывать, чем именно болеет.

«Наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше, нюансы — это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить», — подчеркнул Галицкий.

Следом владелец «Краснодара» сделал важное заявление: из-за своей болезни он начал работать над изменением структуры клуба, чтобы команда могла успешно функционировать без его непосредственного участия.

В частности, бизнесмен хочет создать систему из совета директоров, наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение всех обязательств «Краснодара». Предприниматель планирует прописать четкие ограничения по использованию средств: сколько менеджмент будет тратить на свою зарплату, сколько — на трансферы. Финансирование будет идти из денег Галицкого, но управлять всем этим будут другие люди.

«Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в $50-60-70 млн использовался без меня, чтобы футбольная школа могла функционировать без меня. Думаю, к марту-апрелю закончим все эти процессы. И я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств», — отметил Галицкий.

«Газета.Ru» обратилась с просьбой проанализировать эту идею к автору первой программы развития футбола в России, бывшему генеральному секретарю Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президенту московского «Динамо» Анатолию Воробьеву.

«Прежде всего, надо пожелать Галицкому здоровья. Футбол — это очень важно, но здоровье человека намного важнее. Более того, клуб «Краснодар» своим рождением и своим развитием во многом обязан Сергею Николаевичу», — в первую очередь отметил Воробьев.

Затем экс-генсек РФС объяснил, почему идея Галицкого не только жизнеспособна, но и даст клубу новый толчок в развитии:

«Краснодар» действительно развивался раньше немножко неравномерно. Так, клуб замечательно прогрессировал с точки зрения инфраструктуры и отдельных футбольных институтов — в частности, был построен прекрасный стадион, учреждена школа, создана хорошая агентская сеть для поиска молодых талантов.

Но в организационном плане система «Краснодара» действительно была устроена так, что все зависело от одного человека — Галицкого. Сейчас он столкнулся с проблемой и как выдающийся менеджер в своем деле понял, что эта структура уже начинает сдерживать развитие клуба.

Жаль, что это вызвано такой печальной причиной как болезнь, но то, что Галицкий сейчас предлагает, — это действительно современные механизмы управления клубом. Наверняка над этой структурой будет работать известная консалтинговая компания и люди, которые хорошо знают систему управления клубом. Я думаю, что они создадут такую систему, которая действительно позволит «Краснодару» работать», — отметил Воробьев.

Бывший вице-президент «Динамо» привел в качестве удачного примера компанию Apple, которая продолжает успешно функционировать, несмотря на уход из жизни своего бывшего лидера Стива Джобса в 2011 году:

«Конечно, не хочется проводить такие сомнительные аналогии, но, например, Стив Джобс вообще умер, а компания Apple вот уже 14-й iPhone выпускает. Его место занял Тим Кук и другие люди, а капитализация Apple выше всего нашего фондового рынка. «Знарок за несколько месяцев до Олимпиады принял на себя такой удар» Олег Знарок неожиданно возглавил сборную России по хоккею за пять месяцев до начала Олимпийских... 24 сентября 15:43

Поэтому я думаю, что и «Краснодар», если пройдет это сложное время реструктуризации и ребрендинга (в каком-то смысле) и выстроит новую систему управления, то даже выиграет в конечном счете».

Наконец, Воробьев внес свое предложение по инновациям в системе «Краснодара».

«На мой взгляд, магистральным направлением должно стать акционирование. Тогда будет достигнут баланс интересов всех держателей акций краснодарского футбола — и бизнесменов, и банков, о которых говорится, и городских, и региональных властей. Это все решается с помощью такой хорошо известной формы, как акционерное общество.

В этом году уже исполняется 30 лет с создания первого акционерного футбольного общества «Динамо» (Москва). Так что я думаю, что эта форма любому бизнесмену хорошо известна.

Более того, тогда «Краснодар» сможет выпускать облигации, которые с удовольствием будут раскупать, если они будут обеспечены соответствующим образом. Футбол уже заждался каких-то инноваций в этом смысле.

Поэтому я считаю, что вся экосистема футбола будет с интересом смотреть за тем, что сейчас будет происходить в «Краснодаре». Остается только пожелать клубу удачи на этом непростом пути, а Сергею Николаевичу — здоровья», — подытожил Воробьев.