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Спорт

Две защиты титула: Шевченко и Волкановски отстояли свои пояса

Шевченко нокаутировала Мерфи, Волкановски победил Ортегу решением судей

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Валентина Шевченко перед боем на UFC 261

Валентина Шевченко перед боем на UFC 261

Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTS
В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 266. Чемпионка женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила титул в поединке против американки Лорен Мерфи, а чемпион полулегкого веса Александер Волкановски победил Брайана Ортегу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных боев турнира.
Трансляция
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08:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую трансляцию турнира UFC 266. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.

08:17

Волкановски отметил мощные сабмишены Ортеги и добавил, что успешно пытался от них защититься.

08:16

Ортега заявил, что был уверен в успешном завершении гильотины, которую они часто тренируют, однако Волкановски оказался жестким соперником.

08:14

Даниэль Кормье назвал этот поединок одним из лучших в истории.

08:12

Единогласным решением судей Волкановски защищает чемпионский титул!

08:09

Ортега попытался провести тейкдаун, но Волкановски ничего не позволил сделать сопернику. Казалось, что американец устал, но он продолжал активно наносить удары. Алекс не нарывался, но достаточно живо перемещался по партеру и отвечал на удары Брайана. Последние секунды были мощными. Ортега, видя, что время заканчивается, начал штурм и нанес несколько мощных ударов. Волкановски всем видом пытался показать, что ему эти попадания нипочем. Очень яркий бой! Победителя определят судьи.

08:04

Перед началом заключительного раунда врач и рефери опять проверили состояние Ортеги. Все хорошо, американец готов продолжить бой.

08:03

Уже на старте первого чемпионского раунда Ортега повалил Волкановски на настил и попытался взять соперника удушающим, но прием у него не получился. Оба бойца активно работали в партере. Алекс наносил мощные удары сверху, а Брайан угрожал удушающим. В какой-то момент Ортега вновь начал пропускать множество ударов, из-за чего Дину предупредил бойца, что ему нужно активнее защищаться. Завершился раунд тем, что Волкановски устал работать сверху и дал возможность сопернику подняться. Брайану было очень тяжело принять вертикальное положение.

07:56

Огненный раунд! На стартовом отрезке Ортега пропустил мощный удар справа, но сумел выстоять. Затем уже он провел несколько хороших комбинаций. В середине раунда стало жарко! Волкановски пропустил удар и упал на настил. Американец пытался провести гильотину и едва не завершил бой досрочно, но Алексу удалось вырваться. Поединок продолжился в партере, чемпион захватил инициативу, однако затем Ортеге почти удался «треугольник». Волкановски вновь вырвался. Последние секунды именно он наносил сверху удары и чуть не вырубил соперника! Херб Дин уже был готов остановить бой, но гонг прозвучал раньше. После долгого осмотра врача было принято решение продолжить поединок. Ортега был на волоске от ТКО.

07:51

Бойцы вышли на третий раунд!

07:50

Чемпион активнее шел вперед, но Ортега не отдавал преимущество во втором раунде. К середине пятиминутки Волкановски взвинтил темп и несколько раз хорошо попал в голову сопернику. К концу третьей минуте Алекс вошел в клинч и прижал Брайана к сетке. Претенденту удалось выбраться. После гонга оба разошлись с окровавленными лицами.

07:45

Стартовал второй раунд!

07:43

Аккуратно провели первый раунд бойцы. Брайан старался работать лоукиками, а Алекс несколько раз акцентировано попал в голову. Завершилась пятиминутка обменом мощными ударами. Не обошлось без повреждений. Оба заработали сечки.

07:38

Начался главный поединок турнира UFC 266 в Лас-Вегасе!

07:35

Яркий выход к октагону от Ортеги.

07:30

Австралиец Александр Волкановски (22-1) еще не проигрывал в UFC. Ему удалось завоевать пояс в поединке с Максом Холлоуэйем, а затем провести защиту в бою с американцем. Брайан Ортега (15-1-0-1) в октябре 2020 года одержал победу над корейцем Чон Чхан Соном единогласным решением судей.

07:25

Впереди заключительный бой! Волкановский проведет защиту титула в бою с Ортегой.

07:19

Шевченко сказала, что после правого хука она поняла, что может дожать Мерфи в партере. Поэтому, проведя тейкдаун, она начала активно проводить удары локтем в голову. Также Валентина заявила, что ждет любую соперницу. Многие ждали, что она вызовет на бой Аманду Нуньес. «Я готова к любой сопернице. Я здесь! Я чемпионка!» — сказал Валентина.

07:18

Шестая защита Шевченко! Невероятное достижение.

07:17

Победа Шевченко техническим нокаутом! Не изменился темп в начале четвертого раунда. Активнее действовала Шевченко, выкидывая удары. Один из них в середине пятиминутки потряс американку. Казалось, что Валентина доведет эпизод до нокаута, но Мерфи выстояла, хоть и пропустила тейкдаун. В партере чемпионка обрушила на представительницу США град ударов в голову. Пассивные действия Лорен привели к тому, что рефери остановил бой.

07:12

Начались чемпионские раунды!

07:11

Шевченко понимает, что ведет в поединке, поэтому она не стала нагнетать в начале раунда. Мерфи же не захотела рисковать и активно идти вперед. Спустя три минуты зрители начали выражать свое недовольство отсутствием ярких моментов, и лишь к концу раунда Лорен провела супермен панч, однако по сопернице она не попала.

07:06

Стартовал третий раунд!

07:05

Вторая пятиминутка также началась неспешно. Шевченко пыталась перейти в клинч, но Мерфи удалось отзащищаться и прижать чемпионку к сетке. После того, как спортсменки разорвали дистанцию, Валентина вновь началась загружать представительницу США разнообразными ударами как руками, так и ногами. Завершилась все тейкдауном в исполнении Шевченко. Раунд завершился доминированием представительницы Киргизии в партере.

07:00

Начался второй раунд!

06:59

Спортсменки спокойно начали поединок. В середине раунда Мерфи пыталась перейти в клинч, но соперника ответила ударом с правой. С каждой минутой Валентина все больше и больше нагнетала, обрабатывала американку лоукиками и ударами кулаками. В концовке Шевченко попала в голову, неплохо пробила ногой с разворота и провела успешный тейкдаун. У Лорен появилось рассечение под левым глазом.

06:54

Бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе начался!

06:40

Представительница Киргизии (21-3) успешно провела пять защит. В последней она нокаутировала Андраде. Мерфи (15-4) идет на серии из пяти побед. В июне она победила Джоанн Калдервуд раздельным решением судей.

06:39

Дальше нас ждет первый титульный поединок сегодняшнего вечера. Валентина Шевченко будет защищать свой пояс в бою против Лорен Мерфи.

06:37

Ник признался, что рад вернуться в октагон. Также он сказал, что не особо хотел проводить первый бой после долгого перерыва против Лоулера,

06:36

Лоулер похвалил Диаса за активный поединок и отметил свою работу в стойке.

06:34

Бой окончен! Лоулер одержал победу! Какое странное завершение поединка. Диас получил сечку после удара слева и упал. Лоулер не стал добивать соперника и жестами показал, чтобы он вставал. Но Ник отказался от продолжения борьбы. Робби побеждает техническим нокаутом!

06:31

Стартовал третий раунд!

06:30

Эту пятиминутку спортсмены вновь начали с обмена ударами. Робби продолжил прижимать соперника к сетке, но Ник успешно отстреливался. Пожалуй, Лоулеру можно занести в актив контроль октагона и несколько ударов в концовке раунда. Диас успешнее работал руками практически все пять минут.

06:25

Начался второй раунд!

06:23

Ник начал с удара ногой с разворота, но он лишь рассек воздух. Робби ответил несколькими тяжелыми ударами и продолжил оказывать давление на соперника. Диас к середине раунда активнее работал руками, попадал в голову сопернику. Каждое успешное действие Ника сопровождалось ревом трибун. В последнюю минуту Лоулер прижал Ника к сетке, но Диас продолжил отвечать акцентированными ударами. Оба бойца хотят устроить настоящее шоу. Пока у них это получается.

06:18

Поединок легенд UFC начался!

06:08

Первый пятираундовый поединок мейн-карда. Ник Диас и Робби Лоулер сойдутся спустя 17 лет! В далеком 2004 году Диас победил соперника нокаутом.

Ник (26-9-0-2) не дрался с 2013 года, когда проиграл единогласным решением Жоржу Сен-Пьеру. Лоулер идет на серии из четырех поражений. 29 августа 2020 года он уступил единогласном решением Нилу Магни.

06:05

Американец заявил, что из-за гематомы ему было тяжело в третьем раунде, поэтому он не мог вести активную борьбу. Также победитель сообщил о желании подраться с топами тяжелого веса: Фрэнсисом Нганну, Сирилом Ганом или Стипе Миочичем.

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06:04

Все три судьи отдали победу Блэйдсу — 30-27!

06:03

Статистика поединка.

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06:02

Очень пассивно начали заключительный раунд бойцы. Лишь на второй минуте соперники обменялись ударами в голову, но, кажется, концовка предыдущей пятиминутки напугала обоих. Ближе к середине отрезка Блэйдс вновь легко перевел суринамца в партер и спокойно удержал соперника до конца.

05:57

Третий раунд!

05:56

Розенстрайк в самом начале пятиминутки хорошо попал джебом и потряс противника, однако дальше не стал обострять и рисковать. В середине раунда Блэйдс пытался сблизиться с соперником, но совсем забыл о защите и вновь получил удар в голову. Казалось, что бойцы весь раунд не будут идти напролом, однако под конец четвертой минуты Розенстрайк мощно пробил коленом в голову, а затем Блэйдс опять успешно провел тейкдаун. Успешный прием позволил ему забрать отрезок, но из-за удара коленом у американца образовалась большая гематома под глазом.

05:51

Начался второй раунд!

05:50

Завершился первый раунд! Резко начали оба бойца. Блэйдс начал с хука, однако его соперник ответил парой ударов в голову. После минуты разведки американец у сетки успешно провел тейкдаун. Представитель США активно бил суринамца, но Розенстрайку сначала удалось встать на одно колено, а потом подняться на ноги. После Жаирзиньо не пытался подходить на ударную дистанцию и старался действовать вторым номером.

05:45

Тяжеловесы в октагоне! Бой начался!

05:35

В следующем бою американец Кёртис Блэйдс сойдется с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Боец из США (14-3-0-1) свой прошлый бой проиграл нокаутом соотечественнику Деррику Льюису, а суринамец (12-2) техническим нокаутом одолел бразильца Августо Сакая.

05:31

Андраде заявила, что у нее в плане на поединок был акцент на боксе. Она хочет вернуться в вес до 52 кг и сразиться с победительницей титульного боя Роуз Намаюнас — Вэйли Чжан.

05:27

Анраде побеждает за несколько секунд до конца первой пятиминутки! Осторожно начался первый раунд. На третьей минуте Андраде провела несколько неплохих боковых ударов правой. Ближе к середине первой пятиминутки Кальвильо получила сначала правый, а потом левый боковые, но ей удалось удержаться на ногах. В концовке раунда Андраде прижала соперницу к сетке и провела серию ударов. Американка не показала никаких видимых признаков защиты, поэтому Херб Дин остановил бой.

05:22

Обе спортсменки уже в октагоне. До старта осталась пара минут.

05:15

В первом поединке мейн-карда бразильянка Джессика Андраде сойдется с американкой Синтией Кальвильо. В своем последнем поединке Андраде (21-9) проиграла Валентине Шевченко техническим нокаутом. Кальвильо (9-2-1) Кэтлин Чукагян единогласным решением судей.

05:10

В главном поединке турнира чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски будет защищать титул в бою с Брайаном Ортегой.

05:05

Поединок между Шевченко и Мерфи начнется не ранее 06:45 по московскому времени.

05:00

Доброе утро, уважаемые любители смешанных единоборств! В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В одном из главных поединков сразятся чемпионка женском наилегчайшем весе Валентина Шевченкои и американка Лорен Мёрфи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого боя и других поединков турнира.

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