Эпичная развязка в Сочи: Хэмилтон одержал сотую победу в карьере

В Кубке конструкторов «Мерседес» укрепил лидерство — 397,5 очка. Вторым идет «Ред Булл» с 364,5 очками.
Четвертое место занял Риккардо, пятым стал Боттас, Алонсо приехал шестым, а Норрис всего лишь седьмой. На восьмой позиции Райкконен, Перес и Расселл стали девятым и десятым.
Ферстаппен второй! Стартовав с последней линии! Невероятно! А Сайнс возвращается на третье место!
Норрис поехал на пит-стоп и возвращается на трассу только седьмым. Полный провал у британца. Упустил он если не победу, поскольку Хэмилтон был рядом, но подиум точно.
Хэмилтон отыгрывает кучу времени за несколько кругов и догонят Норриса! Тот ошибся. Рискнул, но проиграл.
Норрис, Перес, Алонсо и Леклер не заезжали пока менять резину. А дождь усиливается. Три с половиной круга до финиша!
42-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Сайнс, 4. Риккардо, 5. Перес, 6. Алонсо, 7. Ферстаппен, 8. Стролл, 9. Леклер, 10. Расселл… 19. Мазепин.
1:37.423 — теперь Норрис ставит рекордный круг! Отрыв от Хэмилтона сохраняется в районе двух секунд!
1:37.770 — очередной быстрейший круг от Хэмилтона, его отставание от Норриса теперь составляет всего две секунды!
37-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Сайнс, 4. Риккардо, 5. Перес, 6. Ферстаппен, 7. Алонсо, 8. Стролл, 9. Расселл, 10. Окон… 19. Мазепин.
8,9 секунды длился пит-стоп Переса, Серхио выезжает из боксов пятым, позади Норриса, Хэмилтона, Сайнса и Риккардо.
Перес и Алонсо едут в боксы. Норрис становится лидером, Хэмилтон выходит на второе место. Но Льюис едет быстрее! 3,3 секунды разрыв между ними.
1:38.009 — второй подряд быстрейший круг от Хэмилтона, отставание от Норриса сократилось до семи секунд.
Норрис на пит-стопе. Быстро. Возвращается он четвертым на трассу, а лидирует сейчас Перес, второй Алонсо, третий — Леклер.
Норрис начинает терять преимущество, вероятно, скоро он все-таки заедет на пит-стопы. Перес на последних кругах отыграл у лидера пару секунд.
24-й круг: 1. Норрис, 2. Хэмилтон, 3. Перес, 4. Алонсо, 5. Ферстаппен, 6. Леклер, 7. Феттель, 8. Гасли, 9. Боттас, 10. Сайнс… 19. Мазепин.
Норрис и Риккардо занимают первую и вторую позиции, Хэмилтон — третий. Но они еще не были в боксах.
Норрис обходит Сайнса! Вроде бы испанец выигрывал больше секунды, но британец ускорился и обошел соперника.
11-й круг: 1. Сайнс, 2. Норрис, 3. Расселл, 4. Стролл, 5. Риккардо, 6. Хэмилтон, 7. Перес, 8. Алонсо, 9. Окон, 10. Райкконен… 12. Ферстаппен… 16. Мазепин.
Норрис атакует Сайнса очень активно и был близок к тому, чтобы выйти в лидеры. Но пока Сайнс отбился.
6-й круг: 1. Сайнс, 2. Норрис, 3. Расселл, 4. Стролл, 5. Риккардо, 6. Хэмилтон, 7. Перес, 8. Алонсо, 9. Окон, 10. Райкконен… 14. Ферстаппен… 16. Мазепин.
Сайнс выигрывает почти две секунды у Норриса, а тот в свою очередь на пять секунд опережает идущего третьим Рассела.
После четырех кругов:
1. Карлос Сайнс-младший
2. Ландо Норрисс +1.432
3. Джордж Расселл +5.295
4. Лэнс Стролл +5.847
5. Даниэль Риккардо.
Мазепин со старта прорвался на 12-е место, но затем проиграл Леклеру. На 13-м месте россиянин!
Сайнс выходит из первого поворота лидером! Норрис второй, Расселл третий, далее Стролл, Алонсо и Хэмилтон!
На трассе сухо, температура воздуха — 19 градусов, асфальт прогрелся до 22. Гонщики катают разогревочный круг.
На небольшой церемонии открытия гонки, был вот такой номер. Танцующая на рояле балерина.
We don't have a national anthem before the race because of WADA sanctions against Russia, so instead we're enjoying some ballet#F1 // #RussianGP pic.twitter.com/uJlMTNwtTf— Motorsport Week (@MotorsportWeek) September 26, 2021
Льюис Хэмилтон стартует с четвертой позиции. Пока англичанин проигрывает Максу Ферстаппену в общем зачете, но не очень много. А до конца еще достаточно гонок, чтобы отыграться. Ферстаппен стартует с последней линии, у него штраф за столкновение тс Хэмилтоном в прошлой гонке..
Гонщики покидают пит-лейн и занимают свои места на стартовой решетке.
Is that rain on the way…— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26, 2021
Got a feeling this is gonna be a thriller, Team. pic.twitter.com/MYafXSbnc1
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не отрицает, что его отец, владелец компании «Уралхим» Дмитрий, может приобрести команду Формулы-1. При этом Никита еще раз подчеркнул, что в нынешней команде он не благодаря влиянию отца.
Час назад на «Автодроме Сочи» проходил парад гонщиков.
that's a nice lookin' group ready for the Drivers' Parade pic.twitter.com/bYaZ0rK9Wy— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 26, 2021
Погода в Сочи нормальная. Пасмурно, но сухо. Синоптики обещают кратковременные дожди. И команды очень этого опасаются.
У российского гонщика Никиты Мазепина 15-я стартовая позиция. За ним стартуют Боттас, Леклер и Ферстаппен.