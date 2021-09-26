Драма в четвертьфинале: Россия проиграла Аргентине в серии пенальти

21:00

Очень жаль, что так вышло. Чишкала мог решать все в послематчевой серии, но не смог реализовать свою попытку. Да и в овертайме россияне играли лучше своих соперников, но не реализовали свои моменты. Что ж, для России этот чемпионат мира завершен. Как и наша сегодняшняя трансляция. Хорошего вечера!