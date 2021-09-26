Драма в четвертьфинале: Россия проиграла Аргентине в серии пенальти

В четвертьфинале чемпионата мира-2021 мини-футболу сборная России играла с командой Аргентины. Основное время закончилось со счетом 1:1, дело дошло до серии пенальти, в которой аргентинцы оказались сильнее. Российская команде едет домой, а Аргентина в полуфинале сыграет с Бразилией. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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21:00
Очень жаль, что так вышло. Чишкала мог решать все в послематчевой серии, но не смог реализовать свою попытку. Да и в овертайме россияне играли лучше своих соперников, но не реализовали свои моменты. Что ж, для России этот чемпионат мира завершен. Как и наша сегодняшняя трансляция. Хорошего вечера!
'14
Ромуло не забивает и сборная России покидает чемпионат мира.
'13
Таборда прошивает нашего вратаря. 4:5.
'12
Асадов сравнивает! 4:4!
'11
Клаудино забивает. 3:4.
'10
Чишкала не забивает — аргентинский вратарь парирует! 3:3 по-прежнему!
'9
Путилов берет удар Куццолино! Браво!
'8
Антошкин сравнивает счет! 3:3!
'7
А у нас возвращается Путилов и берет удар Стаццоне! 2:3!
'6
Аргентина сменила вратаря перед ударом, но Эдер Лима спокойно забил. 2:3!
'5
Эдельштейн мощно бьет верхом — без шансов. 1:3.
'4
Робиньо между ног вратарю попадает! 1:2.
'3
Басиле мощно и точно бьет! 0:2.
'2
Абрамов у мяча. Бьет слабенько низом в угол — Сармиенто ногой останавливает мяч на линии. 0:1.
'1
Аргентинцы бьют первыми. У нас Замтарадзе выходит на серию пенальти. Боло-Алемани бьет точно по центру и пробивает нашего вратаря.
'50
Куццолино пробил почти одновременно с сиреной. Мимо. Будет серия пенальти, далеко не уходите.
'50
Получилась атака у аргентинцев, Путилов сыграл надежно, но отскок забрали южноамериканцы.
'49
Робиньо на своей половине раскачивает соперника, убегает от него, мощно стреляет на дальнюю штангу, где Лима пытался в падении подправить в ворота. Не дотянулся.
'49
Аргентинцы продолжают катать мяч, до атак дело не доходит. Но и россияне лишены возможности атаковать.
'48
Аргентинцы владеют мячом, но россияне отобрали, Чишкала бил в пустые ворота — выше!
'47
Аргентина выпускает пятого полевого. Ничего себе!
'47
Робиньо начал атаку, затем получил пас от Антошкина, пробил — крестовина!
'47
Чишкала плотно пробил из-за штрафной — угловой!
'46
Лима красиво убрал защитника, но пробить уже не удалось сильно.
'46
Продолжается матч!
'45
Отбились от этого потенциально опасного штрафного и спокойно доводят до конца первый овертайм. Маленький перерыв.
'45
Фол сборной России и желтая карточка Ниязову. Боролся россиянин с Борруто, рукой помогал себе в борьбе, но спорный тоже штрафной.
'44
Сармиенто выходит далеко и намертво забирает удар от Асадова. Низом он пробил, но не обманул вратаря!
'44
Стычка между Ниязовым и Боло-Алемани, а бить будет Асадов.
'44
Асадов на своей половине поля подставился под фол, Бола-Алемани нарушил правила. Будет десятиметровый удар!
'43
Борруто легко обыграл Абрамова, убежал один на один, перекидывал Пцтилова, но не попал в створ. Прощают сейчас аргентинцы наших.
'43
Лима пробил с правой от бровки в сетку с внешней стороны и взялся за ногу. Врачи на площадке. А ведь Эдер только сегодня дебютировал на этом ЧМ.
'43
Аргентинцы забрали мяч и не спешат атаковать. Пауза нужна команде.
'42
Подавляющее преимущество России в овертайме. Аргентинцы еще не переходили на нашу половина поля.
'42
Антошкин бьет с носка от линии штрафной, Сармиенто отбивает ногой!
'41
Россияне за первую минуты проводят несколько атак и дважды бьют в створ ворот.
'41
Стартовал первый дополнительный тайм!
'40
Основное время матча закончено! Нас ждет дополнительное время! Два тайма по пять минут. Без золотого гола. Но фолы сохраняются, а их у Аргентины уже пять и каждый следующий пробивается!
'40
Абрамов решил бить, но снова его заблокировали.
'40
Скорович берет тайм-аут за 19 секунд до конца основного времени.
'40
Последняя минуты пошла. Если ничья, то два дополнительных тайма по пять минут. Фолы сохраняются.
'38
Абрамов не стал отдавать пас Асадову, а пробил снова очень плохо.
'38
Обороняются россияне в последние минуты, пока достаточно уверенно. И без фолов.
'37
Аргентина держит мяч, но пока без моментов.
'35
Долго смотрят, но засчитывают! 1:1!
'35
ГОООЛ! Чишкала пасует с аута в чужую штрафную, Антошкин в падении опережает вратаря и заносит мяч в ворота! 1:1! Но смотрят повтор на предмет попадания ноги россиянина во вратаря.
'35
Антошкин два раза бьет, а Стоццене два раза бросается под мяч и спасает!
'35
Пятый фол у Аргентины. Каждый следующий будет пробиваться. И пять минут играть.
'34
Быстрая атака аргентинцев, выводят на удар Клаудино и тот прощает сборную России! Все грамотно сделал, просто не попал чуть-чуть в створ.
'34
Абрамов в очередной раз бьет в защитника.
'33
Четвертый фол у Аргентины.
'33
Антошкин пробил точно в стенку. Еще один момент запороли.
'33
Стаццоне фолит возле своей штрафной. Желтая и еще один очень опасный штрафной!
'32
Двое в одного выбегали аргентинцы, но Стаццоне не смог обработать передачу партнера.
'32
Робиньо на паузе отпасовал Эдеру Лиме, а того накрыл Стаццоне. Запороли отличный момент.
'32
Ниязов сыграл в стенку с Асадовым и упал рядом со штрафной после контакта с аргентинцами. Очень опасная точка, почти у линии штрафной установлен мяч. А Таборда получил желтую карточку за фол.
'31
Асадов вернулся на площадку.
'30
Два очень опасных рикошета у наших ворот, к счастью, в обоих случаях мимо створа летит мяч.
'30
Робиньо после паса из аута бьет с левой в ближний угол — Сармиенто отражает в штангу!
'29
Судейство спорное. Даже штрафной, с которого нам забили гол, был сомнительным. Ну и по мелочи много странных решений у новозеландского арбитра.
'29
Желтая карточка Лиме, за то, что стоял к мячу ближе, чем можно при вводе аута.
'29
Лима все больше времени проводит на площадке.
'28
Робиньо возился с мячом на своей половине, отдал длинную передачу на Лиму, тот пробил с острого угла мимо ворот, а там на пустые ворота набегал Давыдов. Лима извиняется.
'28
Три в два убегали россияне, Лима бил, но аргентинцы заблокировали.
'26
Абрамов снова разгоняет быструю атаку, но принимает очень плохое решение, отдав пас туда, где не было партнера.
'25
Кстати говоря, Асадов после травмы в первом тайме на площадке не появляется.
'25
Куццолино грубо сыграл против Абрамова, но карточки нет.
'25
ГООЛ! Куццолино сам пробил штрафной — с левой ноги мимо стенки и вратаря. 0:1 проигрываем.
'25
Куццолино финтил возле российской штрафной, упал после контакта с Абрамовым — опасный штрафной.
'24
Хороший ввод из аута. Последовал пас в центр, Лима поставил блок, на удар выскочил Абрамович — чуть-чуть не попал в створ!
'24
Очень осторожно играют обе команды, цена ошибки велика. Соперник этой пары в полуфинале — Бразилия — выиграла свой четвертьфинал у Марокко со счетом 1:0.
'23
Эдер Лима ловит отскок от соперника, бьет из под защитника низом в ближний угол — вратарь отбивает ногой!
'21
А теперь аргентинцы пробили после паса с аута — Путилов забрал намертво.
'21
Лима пробил после передачи с углового — очень высоко.
'21
Начался второй тайм!
'20
Первый тайм завершен. Российская сборная быстро набрала пять фолов, но вторую половину тайма провела очень собранно и организованно у своих ворот. Моментов у обеих команд не слишком много и по ним примерное равенство. Отдыхаем!
'20
Лима пробил из-под защитника с левой с острого угла — вратарь спокойно отражает.
'20
Чишкала пробил со штрафного — выше.
'20
Робиньо и Чишкала пробовали пробить — аргентинцы заблокировали.
'19
Асадов попробовал пробить в падении через себя! Красиво, но не получился удар акцентированным.
'18
Боло-Алемани прошел по правой бровки и мощно выстрелил в ближнюю девятку — Путилов отразил!
'17
Клаудино обыграл Асадова, вошел в штрафную, но не смог от лицевой линии отдать точный пас.
'16
Лима! Получил мяч спиной к воротам, развернулся и мощно пробил с левой — Сармиенто потащил!
'15
Очень надежно обе команды играют в обороне, а наши еще и осторожно — фолить нельзя.
'14
Давыдов пробовал пробить — заблокировали.
'13
Минуты три команды не могут провести опасных атак, количество ошибок у обеих сторон очень большое.
'12
Врачи на площадке, нужна помощь Асадову.
'12
Последние пару минут не даем аргентинцам ничего придумать, много перехватываем, но вот атаки не получаются.
'11
Нарисовал Скорович схему и выпустил двух левоногих игроков. Пас на Асадова последовал, тот попал в створ, но вратарь отразил мяч.
'11
Россия получает право на опасный штрафной, а Скорович берет тайм-аут.
'10
Неудачный отскок от Ниязова, мяч получил прямо напротив ворот Клаудино, чуть подработал мяч аргентинец и зарядил с правой — Путилов выручил!
'10
Ниязов явно фолит против аргентинца, причем в необязательной ситуации. Пятый фол.
'9
Четвертый фол у сборной России фиксируют судьи.
'9
Очень много эмоций и жесткой борьбы. Заводятся игроки обеих команд.
'8
Лучший бомбардир сборной России на прошлом чемпионате мира Эдер Лима впервые на этом турнире выходит на площадку. У него была травма и первые четыре матча он пропускал.
'8
Сармиенто выскочил из ворот и отправил мяч в аут в борьбе с Робиньо, но тот быстро ввел мяч из-за боковой пасом на Афанасьева, тот бил в пустые ворота — выше!
'7
Чишкала качнул защитника и пробил низом — не попал в створ.
'6
Обе команды прессингуют достаточно активно, но россияне менее эффективно.
'5
Быстрая атака три в два, Асадов пасовал на Ниязова, тот в падении пытался дотянуться до мяча, но немного не хватило.
'4
Ввели мяч из аута, Абрамов пробовал переправить мяч в ворота — мимо!
'4
Путилов длинным пасом пытался найти в чужой штрафной Асадова, но Сармиенто уверенно сыграл руками.
'4
Не получается забрать мяч у аргентинцев, много времени они катают мяч на нашей половине поля.
'3
Еще одна стычка, в результате которой Давыдов и Борруто получают по желтой карточке.
'3
Небольшая потасовка у бровки, Таборда и Афанасьев немного потолкались.
'3
Таборда мощно бьет после розыгрыша углового — выше ворот!
'3
Уже второй фол к третьей минуте у России. Напомним, что шестой фол уже пробивается с десятиметровой отметки.
'3
Робиньо пошел в свой традиционный дриблинг, не обыграл, но штрафной заработал.
'2
Опасно! Куццолино пробил с левой — Путилов ногой отразил!
'2
Аргентинцы больше владеют мячом в начале матча и получили право на опасный штрафной.
'1
Быстрая контратака у россиян получилась, Иван Чишкала сразу пробил — мимо ворот.
'1
Поехали!
18:28
Команды вышли на поле, прошла короткая церемония с гимнами, аргентинским и музыкой Чайковского. Скоро начинаем.
18:25
Стоит отметить, что Аргентина и Россия играли между собой пять лет назад в финале прошлого чемпионата мира. Тогда южноамериканцы победили 5:4 и в впервые в своей истории выиграли мировое первенство по мини-футболу. Российская команда чемпионом мира никогда не была, хотя чемпионат Европы выигрывала.
18:22
Аргентинская команда также выиграла четыре игры на турнире. В матче 1/8 аргентинцы разгромили команду Уругвая со счетом 6:1.
18:20
Сборная России пока выиграла все матчи на турнире. На групповом этапе были побеждены Египет (9:0), Узбекистан (4:2) и Гватемала (4:1). В матче 1/8 финала россияне прошли Вьетнам (3:2), правда, при полном игровом преимуществе, команда Сергея Скоровича умудрилась устроить нервную концовку.
18:16
Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
18:15
Добрый вечер, уважаемые поклонники мини-футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболе между сборными России и Аргентины.
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